Главная >> Новости >> политика, общество, чп и криминал >> Премьер Литвы доверяет Я.Наркевичу /дополнено/

Премьер Литвы доверяет Я.Наркевичу /дополнено/



Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что доверяет министру коммуникаций и транспорта Ярославу Наркевичу.

"Я ему доверяю", – заявил премьер журналистам в сейме во вторник.

С. Сквернялис утверждает, что претензии к Я. Наркевичу, которого президент страны призвал уйти в отставку, поблекли.

"Нужны конкретные аргументы по причине отставки. Хотя кто-то пытался сказать, что юридические и моральные вещи являются разными. Не бывает права без морали. А эти высказанные претензии, все они поблекли", – сказал С. Сквернялис.

Во вторник вечером правящая коалиция планирует принять решение по будущему министра транспорта.

В конце ноября президент Гитанас Науседа выразил недоверие министру и призвал его уйти в отставку, однако он работает до сих пор.
За полгода своей работы Я. Наркевич подвергся критике за увольнение правления почтовой компании Lietuvos pastas, обстоятельства проживания в парламентской гостинице, поведение во время зарубежной командировки, распределение средств на асфальтирование дорог. Дополнительные средства на асфальтирование дорог получили избирательный округ Я. Наркевича и улица, на которой живет премьер С. Сквернялис.

Г. Науседа на минувшей неделе заявил, что Я. Наркевич устроил в подчиненные министерству предприятия как минимум 20 однопартийцев, или людей, связанных с членами выдвинувшей его партии – Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей.

Премьер назвал эти утверждения президента "абсурдным обвинением".

"Большинство их (претензий – BNS) основывались на ложных фактах, в том числе и последняя скандальная история о 20 фамилиях, это абсурдное обвинение,ведь нет ни 20 фамилий, ни каких связей, разве что претензия в том, что министр, вице-министр и еще два советника политического доверия являются членами Избирательной акции поляков Литвы, но очевидно, что это естественно в министерстве, что министр и политическая команда являются членами партии", – сказал премьер.

Староста крупнейшей фракции сейма – Литовского союза "крестьян" и "зеленых" – Рамунас Карбаускис сказал, что правящие готовы нести ответственность за деятельность министра.

"Уже не раз были министры, которых партии не отправляли в отставку, когда президенты выражали недоверие этим министрам. Соответственно, насколько я помню историю, всегда было заявление: это ваша ответственность, это правительства, а это сейма. Сейм и правительство готовы нести эту ответственность", – сказал журналистам Р. Карбаускис.

Ни премьер С. Сквернялис, ни лидер "аграриев" Р. Карбаускис не считают, что, если Я. Наркевич останется на посту, то отношения с президентом Г. Науседой ухудшаться.

"Мы принимаем решения, отвечая за свои решения. Я не думаю, что отношения должны ухудшиться потому, что мы взяли ответственность за министра", – сказал Р. Карбаускис.

А накануне вечером Министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич утверждал, что не планирует покидать должность ради всеобщего успокоения.

"Кто знает, будет ли это всеобщее успокоение? Зависит ли всеобщее успокоение от моей личности? Я думаю, что от меня не зависит", – заявил политик журналистам в сейме.

Во вторник в сейме планируется заседание правящей коалиции, на котором будет решаться вопрос о том, как реагировать на выраженное президентом Гитанасом Науседой недоверие министру.

Я. Наркевич, говоря с журналистами , выразил надежду, что вторник будет удачным днем для него. Он также сказал, что решение коалиции от него не зависит, и что он намерен спать спокойно.

"Совершенно спокойно. Завтрашнее решение не будет мешать сну", – сказал Я. Наркевич.

* * *

Во вторник после заседания совета правящей коалиции литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис обещает назвать кандидата в министры экономики и инноваций.

"Для меня кандидатура ясна, сегодня обсудим, представим, вероятно, вечером я назову", – сказал С. Сквернялис журналистам в сейме во вторник.

Место министра экономики и инноваций осталось свободным, когда Виргиниюс Синкявичюс, бывший ранее главой этого ведомства, стал членом Еврокомиссии.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: отставка, премьер, президент, министры, оппозиция, кандидаты
География: Литва
статья прочитана 157 раз
добавлена сегодня, 14 января, 11:02

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка