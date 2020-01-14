Премьер Литвы доверяет Я.Наркевичу /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что доверяет министру коммуникаций и транспорта Ярославу Наркевичу.



"Я ему доверяю", – заявил премьер журналистам в сейме во вторник.



С. Сквернялис утверждает, что претензии к Я. Наркевичу, которого президент страны призвал уйти в отставку, поблекли.



"Нужны конкретные аргументы по причине отставки. Хотя кто-то пытался сказать, что юридические и моральные вещи являются разными. Не бывает права без морали. А эти высказанные претензии, все они поблекли", – сказал С. Сквернялис.



Во вторник вечером правящая коалиция планирует принять решение по будущему министра транспорта.



В конце ноября президент Гитанас Науседа выразил недоверие министру и призвал его уйти в отставку, однако он работает до сих пор. Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что доверяет министру коммуникаций и транспорта Ярославу Наркевичу."Я ему доверяю", – заявил премьер журналистам в сейме во вторник.С. Сквернялис утверждает, что претензии к Я. Наркевичу, которого президент страны призвал уйти в отставку, поблекли."Нужны конкретные аргументы по причине отставки. Хотя кто-то пытался сказать, что юридические и моральные вещи являются разными. Не бывает права без морали. А эти высказанные претензии, все они поблекли", – сказал С. Сквернялис.Во вторник вечером правящая коалиция планирует принять решение по будущему министра транспорта.В конце ноября президент Гитанас Науседа выразил недоверие министру и призвал его уйти в отставку, однако он работает до сих пор. За полгода своей работы Я. Наркевич подвергся критике за увольнение правления почтовой компании Lietuvos pastas, обстоятельства проживания в парламентской гостинице, поведение во время зарубежной командировки, распределение средств на асфальтирование дорог. Дополнительные средства на асфальтирование дорог получили избирательный округ Я. Наркевича и улица, на которой живет премьер С. Сквернялис.



Г. Науседа на минувшей неделе заявил, что Я. Наркевич устроил в подчиненные министерству предприятия как минимум 20 однопартийцев, или людей, связанных с членами выдвинувшей его партии – Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей.



Премьер назвал эти утверждения президента "абсурдным обвинением".



"Большинство их (претензий – BNS) основывались на ложных фактах, в том числе и последняя скандальная история о 20 фамилиях, это абсурдное обвинение,ведь нет ни 20 фамилий, ни каких связей, разве что претензия в том, что министр, вице-министр и еще два советника политического доверия являются членами Избирательной акции поляков Литвы, но очевидно, что это естественно в министерстве, что министр и политическая команда являются членами партии", – сказал премьер.



Староста крупнейшей фракции сейма – Литовского союза "крестьян" и "зеленых" – Рамунас Карбаускис сказал, что правящие готовы нести ответственность за деятельность министра.



"Уже не раз были министры, которых партии не отправляли в отставку, когда президенты выражали недоверие этим министрам. Соответственно, насколько я помню историю, всегда было заявление: это ваша ответственность, это правительства, а это сейма. Сейм и правительство готовы нести эту ответственность", – сказал журналистам Р. Карбаускис.



Ни премьер С. Сквернялис, ни лидер "аграриев" Р. Карбаускис не считают, что, если Я. Наркевич останется на посту, то отношения с президентом Г. Науседой ухудшаться.



"Мы принимаем решения, отвечая за свои решения. Я не думаю, что отношения должны ухудшиться потому, что мы взяли ответственность за министра", – сказал Р. Карбаускис.



А накануне вечером Министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав Наркевич утверждал, что не планирует покидать должность ради всеобщего успокоения.



"Кто знает, будет ли это всеобщее успокоение? Зависит ли всеобщее успокоение от моей личности? Я думаю, что от меня не зависит", – заявил политик журналистам в сейме.



Во вторник в сейме планируется заседание правящей коалиции, на котором будет решаться вопрос о том, как реагировать на выраженное президентом Гитанасом Науседой недоверие министру.



Я. Наркевич, говоря с журналистами , выразил надежду, что вторник будет удачным днем для него. Он также сказал, что решение коалиции от него не зависит, и что он намерен спать спокойно.



"Совершенно спокойно. Завтрашнее решение не будет мешать сну", – сказал Я. Наркевич.



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Во вторник после заседания совета правящей коалиции литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис обещает назвать кандидата в министры экономики и инноваций.



"Для меня кандидатура ясна, сегодня обсудим, представим, вероятно, вечером я назову", – сказал С. Сквернялис журналистам в сейме во вторник.



Место министра экономики и инноваций осталось свободным, когда Виргиниюс Синкявичюс, бывший ранее главой этого ведомства, стал членом Еврокомиссии. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: отставка, премьер, президент, министры, оппозиция, кандидаты География: Литва — статья прочитана 157 раз Комментарии