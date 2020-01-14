Президент Литвы предлагает реформу публичных закупок 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа предлагает провести реформу публичных закупок путем централизации сети закупающих организаций и упрощения закупок малой стоимости.



Глава государства также предлагает закрепить в законе, что споры по условиям закупок обязательны для рассмотрения в досудебном порядке Службой публичных закупок, а при оценке закупок будут поощряться социальные и экологические инициативы.



Такие поправки президент выносит во вторник на всеобщие консультации. Г. Науседа предлагает, чтобы новый порядок был утвержден на весенней сессии сейма и вступил в силу в следующем году.



"Согласно консервативным подсчетам, приведя в порядок публичные закупки, государство будет экономить около полумиллиарда евро в год", – сказала журналистам советник президента по правовым вопросам Юрате Шевиене. Литовский президент Гитанас Науседа предлагает провести реформу публичных закупок путем централизации сети закупающих организаций и упрощения закупок малой стоимости.Глава государства также предлагает закрепить в законе, что споры по условиям закупок обязательны для рассмотрения в досудебном порядке Службой публичных закупок, а при оценке закупок будут поощряться социальные и экологические инициативы.Такие поправки президент выносит во вторник на всеобщие консультации. Г. Науседа предлагает, чтобы новый порядок был утвержден на весенней сессии сейма и вступил в силу в следующем году."Согласно консервативным подсчетам, приведя в порядок публичные закупки, государство будет экономить около полумиллиарда евро в год", – сказала журналистам советник президента по правовым вопросам Юрате Шевиене. Одно из основополагающих президентских предложений – создание сети централизованных активных закупающих организаций.



"Сейчас каждая школа осуществляет отдельные закупки, а по новому порядку закупки сможет осуществлять самоуправление – ведь потребности школ схожи", – сказала Й. Шовиене.



Президент также предлагает снизить требования для закупок малой стоимости, чтобы отказаться от избыточных процедур и сконцентрировать внимание на сложных дорогостоящих закупках.



Г. Науседа предлагает с 3 тыс. до 10 тыс. евро повысить предел, до которого можно заключать устный договор, а с 10 тыс. до 30 тыс. - предел, до которого можно не публиковать сообщение о закупке.



Упростить процедуры небольшой стоимости, которые составляют 99% всех публичных закупок, но при этом лишь 20% их совокупной стоимости, не раз призвал и Госконтроль.



В проекте закона предлагается предусмотреть, что преддоговорные споры по условиям закупок, требованиям, процедурам, обязана рассматривать комиссия их трех лиц Службы публичных закупок.



Администрация президента надеется, что хотя бы половина таких споров не будет переходить в суды, таким образом снизится нагрузка на судебные органы, а процесс закупок не будет затягиваться.



Г. Науседа также предлагает закрепить в законе о Публичных закупках стратегические цели государства в социальной сфере и в охране природы – будут оцениваться такие критерии, как борьба с климатическими изменениями, загрязнениями окружающей среды, экономия природных ресурсов, социальное партнерство или согласование семьи и трудовых отношений.



По мнению администрации президента, стоимость публичных закупок ежегодно достигает около 5 млрд евро.



Несколько лет назад Госконтроль указал, что затраты на функционирование системы превышают 100 млн евро в год. BNS Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: президент, реформа, Гитанас Науседа, госзакупки География: Литва — статья прочитана 136 раз Комментарии