Сформирована судейская коллегия для рассмотрения дела о событиях 13 января 1991 года 🔊 Воспроизвести



Сформирована судейская коллегия, которая будет рассматривать дело о событиях 13 января 1991 года в апелляционном порядке.



Как сообщил во вторник Литовский Апелляционный суд (ЛАС), для рассмотрения дела в автоматизированном порядке была отобрала коллегия судей, состоящая из судей отдела Уголовных дел Эрнестаса Римшялиса (председатель коллегии и докладчик), Эрнесты Монтвидене и Юстаса Намавичюса.



С учетом объемов дела, количества участников процесса, ожидаемого срока рассмотрения дела и с целью обеспечения слаженного работы судейской коллегии, запасным судьей для рассмотрения этого дела назначена Эгидия Тамошюнене.



ЛАС в апелляционном порядке рассмотрит дело по приговору Вильнюсского окружного суда от 27 марта прошлого года, которым лица, осужденные за запрещенное международным правом обращение с людьми, убийства, нанесение телесных повреждений, пытки и прочее нечеловечное обращение с людьми, находящими под защитой международного гуманитарного права, за запрещенную военную атаку, а использование запрещенных военных средств в января 1991 года. Сформирована судейская коллегия, которая будет рассматривать дело о событиях 13 января 1991 года в апелляционном порядке.Как сообщил во вторник Литовский Апелляционный суд (ЛАС), для рассмотрения дела в автоматизированном порядке была отобрала коллегия судей, состоящая из судей отдела Уголовных дел Эрнестаса Римшялиса (председатель коллегии и докладчик), Эрнесты Монтвидене и Юстаса Намавичюса.С учетом объемов дела, количества участников процесса, ожидаемого срока рассмотрения дела и с целью обеспечения слаженного работы судейской коллегии, запасным судьей для рассмотрения этого дела назначена Эгидия Тамошюнене.ЛАС в апелляционном порядке рассмотрит дело по приговору Вильнюсского окружного суда от 27 марта прошлого года, которым лица, осужденные за запрещенное международным правом обращение с людьми, убийства, нанесение телесных повреждений, пытки и прочее нечеловечное обращение с людьми, находящими под защитой международного гуманитарного права, за запрещенную военную атаку, а использование запрещенных военных средств в января 1991 года. Рассмотревший дело 13 января Вильнюсский окружной суд в марте вынес приговор 67 лицам, проживающим в России, Украине, Беларуси. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 14 лет, так как признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности.



Среди осужденных – экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, который приговорен к десяти годам лишения свободы. К 14 годам лишения свободы приговорен и бывший командир Вильнюсского гарнизона советской армии Владимир Усхопчик, бывший офицер КГБ Михаил Головатов получил 12 лет лишения свободы.



Большинство обвиняемых было осуждено заочно, так как Россия и Беларусь отказались их выдать.



По делу подана 61 апелляционная жалоба. Приговор суда первой инстанции обжаловали и осужденные, их защитники, прокуроры, пострадавшие и гражданские исцы.



Первое заседание ЛАС по этому делу намечено на 26 марта.



При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.



Советы попытались военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. BNS Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: прокуратура, суд, 13 января, обвинение, следствие, адвокаты апелляция География: Литва — статья прочитана 57 раз Комментарии