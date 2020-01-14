Депутат Рады назвал Бандеру террористом 🔊 Воспроизвести © Макс Бужанский Facebook



Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал Степана Бандеру террористом.



Об этом сообщают



«В этот день, 13 января 1936 года, польский террорист Степан Бандера получил свой первый пожизненный срок. Но, что интересно, в ходе судебных слушаний и покойный Степан, и его коллеги наотрез отказались выступать на польском языке, протестуя таким образом против этнической политики Польши конца 20—30-х годов прошлого века», — написал он.



Вместе с этим он выразил непонимание в отношении украинских националистов, которые считают себя последователями Бандеры, но при этом «в точности копируют в гуманитарных и языковых в том числе вопросах политику той самой Польши 1930-х».



Ранее Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.



В ноябре 2019 года на Украине создали национальную комиссию по стандартам госязыка, которая в том числе «будет проверять уровень владения госязыком для получения гражданства Украины или занятия определённых законом должностей». Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал Степана Бандеру террористом.Об этом сообщают RT и «Украинские новости» со ссылкой на пост политика в Facebook.«В этот день, 13 января 1936 года, польский террорист Степан Бандера получил свой первый пожизненный срок. Но, что интересно, в ходе судебных слушаний и покойный Степан, и его коллеги наотрез отказались выступать на польском языке, протестуя таким образом против этнической политики Польши конца 20—30-х годов прошлого века», — написал он.Вместе с этим он выразил непонимание в отношении украинских националистов, которые считают себя последователями Бандеры, но при этом «в точности копируют в гуманитарных и языковых в том числе вопросах политику той самой Польши 1930-х».Ранее Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.В ноябре 2019 года на Украине создали национальную комиссию по стандартам госязыка, которая в том числе «будет проверять уровень владения госязыком для получения гражданства Украины или занятия определённых законом должностей». russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: депутат, террорист, Бандера, прославление География: Украина — статья прочитана 193 раза Комментарии