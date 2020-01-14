Коалиция будет решать судьбу министра транспорта и правящего большинства Литвы 🔊 Воспроизвести



Во вторник совет трех правящих партий Литвы оценит деятельность министра коммуникаций и транспорта Ярослава Наркевича и решит вопрос об общей работе всего большинства.



"Вопрос формулируется значительно шире – это и деятельность министра, хочется, чтобы он отчитался за работу, которую проделал, ответил на высказанные претензии, в итоге будет решаться вопрос о политической повестке – большинства и сотрудничества", – заявил накануне заседания журналистам премьер-министр Саулюс Сквернялис.



Во вторник совет правящей коалиции должен принять окончательное решение в связи с выраженным президентом Гитанасом Науседой недоверием Я. Наркевичу. В конце ноября Г. Науседа выразил недоверие министру и призвал его уйти в отставку, однако он работает до сих пор. Во вторник совет трех правящих партий Литвы оценит деятельность министра коммуникаций и транспорта Ярослава Наркевича и решит вопрос об общей работе всего большинства."Вопрос формулируется значительно шире – это и деятельность министра, хочется, чтобы он отчитался за работу, которую проделал, ответил на высказанные претензии, в итоге будет решаться вопрос о политической повестке – большинства и сотрудничества", – заявил накануне заседания журналистам премьер-министр Саулюс Сквернялис.Во вторник совет правящей коалиции должен принять окончательное решение в связи с выраженным президентом Гитанасом Науседой недоверием Я. Наркевичу. В конце ноября Г. Науседа выразил недоверие министру и призвал его уйти в отставку, однако он работает до сих пор. Староста крупнейшей фракции сейма – Литовского союза "крестьян" и "зеленых" – Рамунас Карбаускис сказал BNS, что не видит оснований для ухода министра транспорта и отмел возможность распада правящей коалиции.



"До этой минуты нет ничего, чтобы вызывало какие-либо сомнения в министре Я. Наркевиче. В этом суть", – подчеркнул он.



По словам Р. Карбаускиса, правящие также обсудят, кто, по его словам, намеренно вводит в заблуждение президента.



Г. Науседа на минувшей неделе заявил, что Я. Наркевич устроил в подчиненные министерству предприятия как минимум 20 однопартийцев, или людей, связанных с членами выдвинувшей его партии.



За полгода своей работы Я. Наркевич подвергся критике за увольнение правления почтовой компании Lietuvos pastas, обстоятельства проживания в парламентской гостинице, поведение во время зарубежной командировки, распределение средств на асфальтирование дорог. Дополнительные средства на асфальтирование дорог получили избирательный округ Я. Наркевича и улица, на которой живет премьер С. Сквернялис.



Я. Наркевич говорит, что большинство брошенных ему претензий лишены оснований, а нападки на него организуют политические оппоненты. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, коалиция, развал, правящие, минтранс География: Литва — статья прочитана 147 раз Комментарии