Коалиция будет решать судьбу министра транспорта и правящего большинства Литвы

Во вторник совет трех правящих партий Литвы оценит деятельность министра коммуникаций и транспорта Ярослава Наркевича и решит вопрос об общей работе всего большинства.
"Вопрос формулируется значительно шире – это и деятельность министра, хочется, чтобы он отчитался за работу, которую проделал, ответил на высказанные претензии, в итоге будет решаться вопрос о политической повестке – большинства и сотрудничества", – заявил накануне заседания журналистам премьер-министр Саулюс Сквернялис.
Во вторник совет правящей коалиции должен принять окончательное решение в связи с выраженным президентом Гитанасом Науседой недоверием Я. Наркевичу. В конце ноября Г. Науседа выразил недоверие министру и призвал его уйти в отставку, однако он работает до сих пор.
Староста крупнейшей фракции сейма – Литовского союза "крестьян" и "зеленых" – Рамунас Карбаускис сказал BNS, что не видит оснований для ухода министра транспорта и отмел возможность распада правящей коалиции.
"До этой минуты нет ничего, чтобы вызывало какие-либо сомнения в министре Я. Наркевиче. В этом суть", – подчеркнул он.
По словам Р. Карбаускиса, правящие также обсудят, кто, по его словам, намеренно вводит в заблуждение президента.
Г. Науседа на минувшей неделе заявил, что Я. Наркевич устроил в подчиненные министерству предприятия как минимум 20 однопартийцев, или людей, связанных с членами выдвинувшей его партии.
За полгода своей работы Я. Наркевич подвергся критике за увольнение правления почтовой компании Lietuvos pastas, обстоятельства проживания в парламентской гостинице, поведение во время зарубежной командировки, распределение средств на асфальтирование дорог. Дополнительные средства на асфальтирование дорог получили избирательный округ Я. Наркевича и улица, на которой живет премьер С. Сквернялис.
Я. Наркевич говорит, что большинство брошенных ему претензий лишены оснований, а нападки на него организуют политические оппоненты.
"До этой минуты нет ничего, чтобы вызывало какие-либо сомнения в министре Я. Наркевиче. В этом суть", – подчеркнул он.
По словам Р. Карбаускиса, правящие также обсудят, кто, по его словам, намеренно вводит в заблуждение президента.
Г. Науседа на минувшей неделе заявил, что Я. Наркевич устроил в подчиненные министерству предприятия как минимум 20 однопартийцев, или людей, связанных с членами выдвинувшей его партии.
За полгода своей работы Я. Наркевич подвергся критике за увольнение правления почтовой компании Lietuvos pastas, обстоятельства проживания в парламентской гостинице, поведение во время зарубежной командировки, распределение средств на асфальтирование дорог. Дополнительные средства на асфальтирование дорог получили избирательный округ Я. Наркевича и улица, на которой живет премьер С. Сквернялис.
Я. Наркевич говорит, что большинство брошенных ему претензий лишены оснований, а нападки на него организуют политические оппоненты.
Господин Президент! Наркевич утверждает, что это неправда.
На Вашем месте я бы огласил этот список и закрыл проблему.
А то не знаешь, кому верить.