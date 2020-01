Электронные романтики ОМD 🔊 Воспроизвести







31 января 2020 в вильнюсском концертном зале Compensa выступит британская группа Orchestral Manoeuvres In The Dark (OMD). Легендарные электронные романтики из Мерсисайда посетят Литву в рамках своего юбилейного турне “Souvenir. OMD 40 Years - Greatest Hits”.



«Электронная музыка – наш язык. Это наш способ общения», - и сегодня говорят основатели коллектива Пол Хэмфриз и Энди Маккласки.



Само название турне говорит о том, что на концерте прозвучат все хиты OMD за сорок лет(!) их существования - от самого первого сингла группы «Electricity» до наиболее известной антивоенной композиции «Enola Gay», а также «Messages» - первая песня группы, пробившаяся в английский хит-парад, вошедшие в тройку лучших синглов Великобритания «Souvenirs» и «Sailing on the Seven Seas», написанный для фильма «Pretty in Pink» трек «If You Leave» и многие другие. Мягкое и мелодичное звучание этих электронных романтиков всегда мне нравилось.



Как утверждали основатели группы Пол Хэмфриз и Энди Маккласки, на выбор их подхода к музыке в свое время серьезно повлияли классики электронного рока и синти-попа немцы Kraftwerk. Но шотландский журналист и критик Хьюго Линдгрен как-то так выразился по этому поводу: «Если Kraftwerk были Элвисом Пресли в жанре синти-поп, то ОMD были его Beatles».



Все музыканты начинали в разных составах, а премьера ОМD как группы состоялась в ливерпульском кабачке «У Эрика» в 1978 году. Первый сингл группы «Electricity» вышел еще через год. В 1979 OMD были приглашены для совместного выступления с прославленным электронщиком Гэри Ньюманом в рамках его большого гастрольного тура по Великобритании.



Музыканты OMD всегда были благодарны этому известному исполнителю за помощь и поддержку. Тогда Ньюмен предоставил им собственный автобус и позволил им использовать грузовики для перевозки аппаратуры. В середине 90-х уже музыканты OMD помогли Гэри Ньюману, пригласив его в свой гастрольный тур.



В 1980 году OMD записали сингл «Enola Gay» (так назывался самолет, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму), который вошел в британский Тор-10 и протолкнул их второй альбом «Organisation» в альбомные чарты. В нем наметился уход из-под влияния музыки Kraftwerk и ощущается влияние более драматичной музыки Дэвида Боуи.



А наиболее успешным для OMD стал 1981 год группа выпустила два суперуспешных сингла, вторгшихся до английского Тор-5 («Souvenirs», 3-е место, и «Joan Of Агс», 5-е место), плюс альбом «Architecture And Morality», добравшийся до третьего места хит-парада и до сих пор остающийся наиболее коммерчески успешным диском группы.



При записи материала использовался меллотрон, инструмент, ассоциировавшийся со звучанием групп прогрессивного рока. Он использовался для создания атмосферы струнных инструментов, хорового пения и других современных красок музыкальной палитры.



К 1983 в какой-то момент показалось, что удача отвернулась от OMD: альбом «Dazzle Ships», представляющий собой смесь меланхолических синти-поп-баллад со взвинченными по темпу номерами, а также смесь конкретной музыки и шумов с магнитофонными коллажами коротковолновых радиопередач, оказался коммерческим провалом. После этого доверие представителей звукозаписи к Хамфризу и Маккласки заметно уменьшилось, а сами музыканты стали исполнять более традиционную музыку.



В 1988 году начал сольную карьеру основатель группы Пол Хэмфриз. А Энди Маккласки, пригласив новых музыкантов, сумел взглянуть на музыкальный материал иначе и записал пару отменных альбомов, где чувствуется мощь прежних OMD, из хит-синглов того времени можно вспомнить «Sailing On The Seven Seas», «Pandora`s Вох» и «Call My l\lame».







До середины 90-х группа бездействовала, и только в 1996 году был, наконец, записан и выпущен альбом "Universal", который условно можно было считать чем-то вроде "возвращения к корням" нового британского синти-поп-рока.



После 1996 года Маккласки практически перестал пользоваться названием группы. Хамфриз же, напротив, на концертах вместе с другими музыкантами, не имевшими прежде никакого отношения к OMD, начал использовать это название. Неожиданная просьба выступить в немецком телешоу и развод МакКласки привели к возрождению группы в декабре 2005-го в «классическом» (Маккласки/Хамфриз/Холмз/Купер) составе для концертных выступлений и записи нового материала.



Переизданные и, возможно, в свое время недооцененные альбомы OMD спустя более, чем четверть века со времени его появления оцениваются куда выше и стали не менее актуальными своим несколько мрачноватым видением нашего мира.



Пионеры синти-попа оказали значительное влияние и на другие коллективы. Музыка OMD завораживает с первых нот, и абсолютно каждый может найти в ней что-то свое. Выступления коллектива покоряют своей искренностью и профессионализмом. Начиная с первого сингла и до последнего на данный момент студийного альбома «The Luxury of Punishment»(2017) OMD уже как дуэт остаются одним из немногих представителей эпохи романтической «новой волны», продолжающих создавать качественную современную музыку, привлекая к своему творчеству внимание также и молодого поколения.



Так что истинные любители современной музыки явно не пожалеют, посетив в Вильнюсе концерт уникальных ливерпульских электронных романтиков. Фёдор ТЕРПИЛОВСКИЙ