Впервые за 28 лет население Литвы росло - статистика 🔊 Воспроизвести



Впервые за 28 лет количество жителей Литвы за год выросло, это обусловили миграционные тенденции, сообщил во вторник Департамент статистки.



Согласно предварительным данным на 1 января этого года, в Литве проживали 2 млн 794,3 тыс. постоянных жителей – это на 145 человек больше, чем год назад.



Департамент отмечает, что население в Литве выросло впервые за 28 лет. Последний рост числа постоянных жителей страны фиксировался в 1991 году.



Рост населения определило то, что в 2019 году на 10,8 тыс. человек больше прибыли в Литву, чем уехали. Более половины иммигрировавших являются гражданами Литвы, оставшиеся – украинцы и белорусы.



Рождаемость по-прежнему остается ниже смертности – скончалось на 10,7 тыс. людей больше, чем родилось младенцев. Впервые за 28 лет количество жителей Литвы за год выросло, это обусловили миграционные тенденции, сообщил во вторник Департамент статистки.Согласно предварительным данным на 1 января этого года, в Литве проживали 2 млн 794,3 тыс. постоянных жителей – это на 145 человек больше, чем год назад.Департамент отмечает, что население в Литве выросло впервые за 28 лет. Последний рост числа постоянных жителей страны фиксировался в 1991 году.Рост населения определило то, что в 2019 году на 10,8 тыс. человек больше прибыли в Литву, чем уехали. Более половины иммигрировавших являются гражданами Литвы, оставшиеся – украинцы и белорусы.Рождаемость по-прежнему остается ниже смертности – скончалось на 10,7 тыс. людей больше, чем родилось младенцев. Экономический импульс, может расти социальное напряжение



Эксперты считают, что растущее население Литвы придаст позитивный импульс экономике, однако растущая иммиграция может повысить социальное напряжение.



Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал BNS, что растущие цифры позволяют свободнее вздохнуть системам социального страхования и здравоохранения, поскольку большинство прибывающих в Литву иммигрантов работающие.



Все же, он отметил, что опубликованные Департаментом статистики тенденции "не являются добром сами по себе".



"Население растет за счет иммиграции дешевой рабочей силы. Тогда компании перестают интересоваться инвестициями в технический прогресс", – сказал эксперт.



"Кроме того, часть жителей может быть бедной, обладать низким образованием. По этой причине может возникать напряжение в демократии", – добавил он.



Профсоюзы, также утверждают, что более дешевая рабочая сила из Украины и Беларуси остановит рост зарплат литовцев, иностранцы, прибывающие для работы в страну нелегально, могут увеличить масштабы теневой экономики.



Экономический советник компании SME Finance Александр Изгородин считает, что рост населения обуславливает и экономический подъем.



Он отметил, что иммиграция помогает развитию хозяйства, потому что сами литовцы не могут занять все новые рабочие места.



"В данный момент естественный ресурс рынка труда в Литве, который возникает а счет местных жителей, максимально используется. Единственный аспект, за чет которого можно далее повышать занятость и поощрять экономический рост, это увеличение числа работающих, или иными словами, импорт рабочей силы", – сказал BNS А. Изгородин.



По его словам, хороший импульс экономике придаст повышение потребление за счет роста населения.



В основном иммигрируют украинцы и белорусы



По данным экспертов, количество возвращающихся в страну литовцев и прибывающих иммигрантов из третьих стран растет по причине повышения прожиточного уровня в Литве.



В 2019 году в Литву иммигрировали 40,1 тыс. человек, из них 20,4 тыс. являются гражданами Литвы.



Среди иммигрантов из третьих стран в основном украинцы и белорусы – соответственно по 8,9 и 6,4 тысяч.



В прошлом году из Литвы уехало 29,3 тыс. жителей, треть из них эмигрировала в Соединенное Королевство. Среди наиболее популярных направлений эмиграции были Германия, Норвегия, Украина и Ирландия.



По словам профессора экономики Вильнюсского университета Ромаса Лазутки, трудно прогнозировать, продолжится ли рост населения.



"Это с трудом прогнозируемые вещи, когда происходят такие переходы", – сказал эксперт BNS.



В 2018 году население Литвы сократилось на 14,9 тыс. BNS Категории: общество Ключевые слова: население, численность География: Литва — статья прочитана 97 раз Комментарии