В Вильнюсском аэропорту начато внедрение новой системы управления багажом 🔊 Воспроизвести







Литовские аэропорты делают еще один шаг в своем развитии: объявлены две публичные закупки и начат поиск подрядчиков, которые внедрят в Вильнюсском аэропорту новую систему управления багажом, а также соответствующие новейшим международным стандартам безопасности систему проверки багажа и пункты самообслуживания для регистрации багажа.



После осуществления данных подрядных работ пропускная способность для багажа в Вильнюсском аэропорту увеличится почти в три раза: от 900 до 2400 единиц багажа в час.



Самые большие обновления намечаются в будущем терминале вылета Вильнюсского аэропорта, который в соответствии с намеченными планами откроет свои двери в конце 2022 года, говорится на сайте Вильнюсского аэропорта.



«За последние пять лет число пассажиров только в Вильнюсском аэропорту выросло более чем на 50 процентов. В дальнейшем мы надеемся сохранить последовательный ежегодный рост, поэтому вопрос надлежащего управления багажом приобретает еще большее значение – обновленные системы управления багажом будут способствовать увеличению пропускной способности аэропорта, более удобному и оперативному обслуживанию возросших пассажиропотоков, а также наличию в новом терминале вылета оборудования, которое соответствует требованиям всех международных стандартов», - говорит руководитель Вильнюсского аэропорта Дайнюс Чюплис. После осуществления данных подрядных работ пропускная способность для багажа в Вильнюсском аэропорту увеличится почти в три раза: от 900 до 2400 единиц багажа в час.Самые большие обновления намечаются в будущем терминале вылета Вильнюсского аэропорта, который в соответствии с намеченными планами откроет свои двери в конце 2022 года, говорится на сайте Вильнюсского аэропорта.«За последние пять лет число пассажиров только в Вильнюсском аэропорту выросло более чем на 50 процентов. В дальнейшем мы надеемся сохранить последовательный ежегодный рост, поэтому вопрос надлежащего управления багажом приобретает еще большее значение – обновленные системы управления багажом будут способствовать увеличению пропускной способности аэропорта, более удобному и оперативному обслуживанию возросших пассажиропотоков, а также наличию в новом терминале вылета оборудования, которое соответствует требованиям всех международных стандартов», - говорит руководитель Вильнюсского аэропорта Дайнюс Чюплис.



Новая система управления багажом будет включать в себя транспортную конвейерную систему (багажную карусель) и четырехуровневую систему контроля зарегистрированного багажа, включая современные рентгеновские аппараты с прогрессивной системой обнаружения взрывчатых веществ (EDS). Также будет установлен еще один рентгеновский аппарат для проверки нестандартного багажа. Новая система будет сертифицирована соответствующими европейскими учреждениями и будет соответствовать так называемому международному стандарту ECAC 3 для досмотра багажа, которым отмечается новейшее и самое современное оборудование, используемое в Европейском Союзе.



Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







«Новые системы управления багажом необходимы именно для нового терминала Вильнюсского аэропорта. Использование имеющегося оборудования в новом терминале было бы нерациональным, так как устройства, используемые в настоящее время для управления багажа, вскоре завершат свой цикл существования и должны будут заменены новыми – это естественные процессы в авиации, всегда необходимы инвестиции для совершенствования. Кроме этого, новое оборудование позволит ускорить и более эффективно осуществлять проверку багажа на территории всего аэропорта, а каждодневные обычные процедуры пассажиры перед рейсом смогут выполнять быстрее и удобнее», - комментирует Д. Чюплис.



Дополнительно Литовские аэропорты приобретут и 1 EDS, и 1 рентгеновскую установку для контроля нестандартного багажа, которые будут использоваться в Каунасском аэропорту, который в последнее время растет быстрыми темпами и в котором также ведутся работы по обновлению инфраструктуры, расширению пассажирского терминала.



Этими двумя закупками Литовские аэропорты намерены приобрести систему управления багажом и систему обнаружения взрывчатых веществ: 3 системы EDS и 2 обычных рентгеновских установки, а также багажную карусель, которая требуется для Вильнюсского аэропорта.



О Вильнюсском аэропорте



Вильнюсский аэропорт относится к сети Литовских аэропортов, которые владеют тремя аэропортами в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В течение 2018 года они обслужили 6,3 миллиона пассажиров и 61 тысячу рейсов. В течение зимнего сезона из Литовских аэропортов 15 авиакомпаний осуществляли прямые рейсы по 78 регулярным направлениям в 55 городов 26 стран. Вместе с внедрением новой системы управления багажом будет осуществляться расширение внедрения системы самообслуживания (англ. «self-service») при выдаче багажа. В терминале вылета Вильнюсского аэропорта будет оборудованы и интегрированы в новую систему управления багажом киоски выдачи багажа. Наряду со всеми другими успешно внедренными решениями это еще один шаг по направлению к цифровизации аэропорта.Новая система управления багажом будет включать в себя транспортную конвейерную систему (багажную карусель) и четырехуровневую систему контроля зарегистрированного багажа, включая современные рентгеновские аппараты с прогрессивной системой обнаружения взрывчатых веществ (EDS). Также будет установлен еще один рентгеновский аппарат для проверки нестандартного багажа. Новая система будет сертифицирована соответствующими европейскими учреждениями и будет соответствовать так называемому международному стандарту ECAC 3 для досмотра багажа, которым отмечается новейшее и самое современное оборудование, используемое в Европейском Союзе.«Новые системы управления багажом необходимы именно для нового терминала Вильнюсского аэропорта. Использование имеющегося оборудования в новом терминале было бы нерациональным, так как устройства, используемые в настоящее время для управления багажа, вскоре завершат свой цикл существования и должны будут заменены новыми – это естественные процессы в авиации, всегда необходимы инвестиции для совершенствования. Кроме этого, новое оборудование позволит ускорить и более эффективно осуществлять проверку багажа на территории всего аэропорта, а каждодневные обычные процедуры пассажиры перед рейсом смогут выполнять быстрее и удобнее», - комментирует Д. Чюплис.Дополнительно Литовские аэропорты приобретут и 1 EDS, и 1 рентгеновскую установку для контроля нестандартного багажа, которые будут использоваться в Каунасском аэропорту, который в последнее время растет быстрыми темпами и в котором также ведутся работы по обновлению инфраструктуры, расширению пассажирского терминала.Этими двумя закупками Литовские аэропорты намерены приобрести систему управления багажом и систему обнаружения взрывчатых веществ: 3 системы EDS и 2 обычных рентгеновских установки, а также багажную карусель, которая требуется для Вильнюсского аэропорта.Вильнюсский аэропорт относится к сети Литовских аэропортов, которые владеют тремя аэропортами в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В течение 2018 года они обслужили 6,3 миллиона пассажиров и 61 тысячу рейсов. В течение зимнего сезона из Литовских аэропортов 15 авиакомпаний осуществляли прямые рейсы по 78 регулярным направлениям в 55 городов 26 стран. Категории: технологии, в странах Балтии Ключевые слова: аэропорт, Вильнюс География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 167 раз Комментарии