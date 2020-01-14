Муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов отказался петь на одной сцене с армянкой /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Певцы должны были принять участие в открытии знаменитого Дрезденского оперного бала, который собирает представителей политической, артистической и бизнес-элиты не только Европы, но и других стран. В итоге армянку "попросили" удалиться.. Муж всемирно известной оперной певицы Анны Нетребко, тоже певец и азербайджанец по национальности Юсиф Эйвазов, отказался выступать на одной сцене с сопрано Рузан Манташян. Об этом пишет



"Невероятно, но факт! Эйвазов отказался выступать с армянкой Рузан Маташян по политическим причинам", — пишет автор заметки Лоран Бюри. Певцы должны были принять участие в открытии знаменитого Дрезденского оперного бала, который собирает представителей политической, артистической и бизнес-элиты не только Европы, но и других стран. В итоге армянку "попросили" удалиться.. Муж всемирно известной оперной певицы Анны Нетребко, тоже певец и азербайджанец по национальности Юсиф Эйвазов, отказался выступать на одной сцене с сопрано Рузан Манташян. Об этом пишет Sputnik Армения со ссылкой на Forumopera.com."Невероятно, но факт! Эйвазов отказался выступать с армянкой Рузан Маташян по политическим причинам", — пишет автор заметки Лоран Бюри.



Ну и что же произошло в итоге, кого из двух певцов "попросили", задается вопросом Бюри.



"Тенор победил и сопрано попросили удалиться", — написал он.



Об инциденте на своей странице в Facebook написала и прославленная армянская певица Асмик Папян.



"Куда мы докатились. Я неоднократно выступала на этой сцене, не припомню ничего подобного", - написала она.



Папян добавила, что собирается представить жалобу.



Напомним, что Дрезденский оперный бал впервые состоялся в 1925 году и проводился восемь раз в период до 1939 года до начала Второй Мировой войны. В 2006 году бал был возрожден к 800-летию с момента основания Дрездена и с тех пор проводится ежегодно. Участниками большого зимнего торжества ежегодно становятся свыше десяти тысяч жителей и гостей саксонской столицы.



Дрезденский оперный бал собирает представителей политической, артистической и бизнес-элиты не только Европы, но и других стран.



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Юсиф Эйвазов назвал провокацией сообщения о нежелании петь на одной сцене с Рузаной Манташян



Информация о том, что народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов отказался от выступления с армянской певицей Рузан Манташян 7 февраля на сцене The Semper Opera Ball в Дрездене из-за ее национальной принадлежности оказалась провокацией, сообщает



Эйвазов обозначил свою позицию по сложившейся ситуации. Вокалист заявил, что информация о его отказе, которую распространяют СМИ, являются ложью и клеветой и сказал, что его политические взгляды не отражаются на работе.



На днях СМИ распространили информацию, согласной которой Юсиф Эйвазов якобы отказался выступить с армянской певицей Рузан Манташян на открытии SemperOperaball – Дрезденского оперного бала.



Сегодня Юсиф Эйвазов опубликовал



"Дорогие друзья, я азербайджанец и у меня есть абсолютно четкое видение и мнение по ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Арменией, но мои политические взгляды никогда не затрагивают мою профессию и коллег по сцене. Чему свидетельствует тот факт, что я неоднократно выходил на сцену с Марией Гулегиной и Геворгом Акопяном в Большом театре. Поэтому доверяйте проверенной информации и не распространяйте провокации дальше", - говорится в посте Эйвазова. Кроме того, оперный певец опубликовал заявление организаторов SemperOperaball.



«Организаторы SemperOperaball решительно отвергают обвинение в том, что причиной, по которой певица Рузан Манташьян не выступит на 15-м SemperOperaball 7 февраля 2020 года, является ее национальность. По заявлениям некоторых представителей СМИ утверждалось, что азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов, который выступит на гала-концерте в Дрезденском оперном театре, отказался выступать совместно с армянской певицей в SemperOperaball по причине ее происхождения, - говорится в публикации.



Художественный руководитель SemperOperaball Ханс-Йоахим Фрей решительно осудил обвинения, объявив их инсинуацией и клеветой:



"Оперный театр никогда не заключал контракта с Рузан Манташьян на выступление в SemperOperaball 7 февраля 2020 года. Также и Юсиф Эйвазов никогда не строил сотрудничество со своими коллегами, основываясь на их происхождении. Артисты должны были вместе выступать 7 февраля в рамках Дрезденского оперного бала.Ну и что же произошло в итоге, кого из двух певцов "попросили", задается вопросом Бюри."Тенор победил и сопрано попросили удалиться", — написал он.Об инциденте на своей странице в Facebook написала и прославленная армянская певица Асмик Папян."Куда мы докатились. Я неоднократно выступала на этой сцене, не припомню ничего подобного", - написала она.Папян добавила, что собирается представить жалобу.Напомним, что Дрезденский оперный бал впервые состоялся в 1925 году и проводился восемь раз в период до 1939 года до начала Второй Мировой войны. В 2006 году бал был возрожден к 800-летию с момента основания Дрездена и с тех пор проводится ежегодно. Участниками большого зимнего торжества ежегодно становятся свыше десяти тысяч жителей и гостей саксонской столицы.Дрезденский оперный бал собирает представителей политической, артистической и бизнес-элиты не только Европы, но и других стран.* * *Информация о том, что народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов отказался от выступления с армянской певицей Рузан Манташян 7 февраля на сцене The Semper Opera Ball в Дрездене из-за ее национальной принадлежности оказалась провокацией, сообщает moscow-baku.ru Эйвазов обозначил свою позицию по сложившейся ситуации. Вокалист заявил, что информация о его отказе, которую распространяют СМИ, являются ложью и клеветой и сказал, что его политические взгляды не отражаются на работе.На днях СМИ распространили информацию, согласной которой Юсиф Эйвазов якобы отказался выступить с армянской певицей Рузан Манташян на открытии SemperOperaball – Дрезденского оперного бала.Сегодня Юсиф Эйвазов опубликовал на своей странице в Instagram опровержение информации."Дорогие друзья, я азербайджанец и у меня есть абсолютно четкое видение и мнение по ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Арменией, но мои политические взгляды никогда не затрагивают мою профессию и коллег по сцене. Чему свидетельствует тот факт, что я неоднократно выходил на сцену с Марией Гулегиной и Геворгом Акопяном в Большом театре. Поэтому доверяйте проверенной информации и не распространяйте провокации дальше", - говорится в посте Эйвазова. Кроме того, оперный певец опубликовал заявление организаторов SemperOperaball.«Организаторы SemperOperaball решительно отвергают обвинение в том, что причиной, по которой певица Рузан Манташьян не выступит на 15-м SemperOperaball 7 февраля 2020 года, является ее национальность. По заявлениям некоторых представителей СМИ утверждалось, что азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов, который выступит на гала-концерте в Дрезденском оперном театре, отказался выступать совместно с армянской певицей в SemperOperaball по причине ее происхождения, - говорится в публикации.Художественный руководитель SemperOperaball Ханс-Йоахим Фрей решительно осудил обвинения, объявив их инсинуацией и клеветой:"Оперный театр никогда не заключал контракта с Рузан Манташьян на выступление в SemperOperaball 7 февраля 2020 года. Также и Юсиф Эйвазов никогда не строил сотрудничество со своими коллегами, основываясь на их происхождении. Категории: политика, культура, в Европе Ключевые слова: политика, опера, сцена, певцы — статья прочитана 357 раз Комментарии