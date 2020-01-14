Загадочный китайский вирус: есть ли повод для беспокойства? 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption Вспышка вируса случилась в китайском городе Ухань



В китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка неизвестного ранее вируса, поражающего легкие.



Болезнь выявлена у более 50 человек, из них семеро находятся в критическом состоянии, передает



Появление нового вируса, из-за которого у пациентов развивается пневмония, это, естественно, повод для беспокойства. Медработники по всему миру готовятся к любым вариантам развития событий. В китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка неизвестного ранее вируса, поражающего легкие.Болезнь выявлена у более 50 человек, из них семеро находятся в критическом состоянии, передает ВВС Появление нового вируса, из-за которого у пациентов развивается пневмония, это, естественно, повод для беспокойства. Медработники по всему миру готовятся к любым вариантам развития событий.



Что мы знаем о вирусе?



У заболевших взяли пробы, чтобы исследовать вирус в лаборатории.



Власти Китая и Всемирная организация здравоохранения пришли к выводу, что инфекцию вызывает коронавирус.



К семейству коронавирусов относится достаточно много вирусов, но лишь шесть из них (а с новым вирусом семь) способны поражать человека.



В 2002 году в результате вспышки коронавируса, начавшейся в Китае, атипичной пневмонией заболели 8098 человек. 774 человека умерли.



"Люди по-прежнему с ужасом вспоминают об атипичной пневмонии, отсюда в значительной степени и проистекает страх, однако теперь мы подготовлены намного лучше, чтобы противостоять подобным заболеваниям", - отмечает доктор Джоси Голдинг из Wellcome Trust.



Насколько он опасен?



Последствия заражения коронавирусами бывают разные: от умеренной простуды до смерти.



Новый вирус, по всей видимости, находится где-то в середине этого диапазона.



"Когда мы сталкиваемся с новым коронавирусом, мы хотим определить тяжесть симптомов. В этот раз симптомы схожи с простудными, то есть повод для тревоги есть, но это не так страшно, как атипичная пневмония", - говорит профессор Марк Вулхаус из Эдинбургского университета.



GETTY IMAGES Image caption До нынешнего момента было известно шести коронавирусах, способных инфицировать человека



Где он появился?



Новые вирусы выявляются постоянно. Они передаются от животных, у которых вирус могли не замечать, к людям.



"Если вспомнить предыдущие вспышки вирусов, когда появлялся новый коронавирус, его носителем были животные", - говорит вирусолог из университета Ноттингема, профессор Джонатан Болл.



Человек впервые заразился атипичной пневмонией от африканской циветы.



А ближневосточный респираторный синдром (Mers) регулярно передается человеку от дромедаров - одногорбых верблюдов. С момента выявления в 2012 году из 2494 известных случаев заражения 858 завершились летальным исходом.



Какое животное было носителем?



Задача упрощается, когда становится понятно, какое животное является носителем вируса.



В этот раз случаи заражения были связаны с оптовым рынком морепродуктов в Ухане.



Хотя носителем коронавируса могли быть продающиеся на рынке морские млекопитающие, например, белухи, также там продают кур, летучих мышей, кроликов, змей. Скорее всего, среди них и следует искать источник заражения.



Почему это случилось в Китае?



По словам Вулхауса, это связано с численностью и плотностью населения и тесных контактов с животными-носителями вирусов.



"Никого не удивляет, что очередная вспышка случилась в Китае или в одной из стран того региона", - говорит он.



Как быстро распространяется вирус?



Наверное, больше всего успокаивает в этой ситуации то, что новый вирус, похоже, не передается от человека к человеку.



При изучении новых вирусов, поражающих легкие, специалистов в первую очередь интересует именно этот аспект, поскольку воздушно-капельным путем - через кашель и чихание - вирус распространяется очень быстро.



Если бы он передавался от человека человеку, было бы известно о случаях заражения медработников, поскольку они тесно контактируют с больными.



Китайские власти сообщили, что этого не происходило.



Но некоторые эксперты полагают, что говорить о невозможности передачи вируса от человека человеку преждевременно.



"В общей сложности 59 человек должны были контактировать с зараженным животным за очень короткий период. Интуиция подсказывает, что это слишком много, так что вопрос остается открытым", - считает Джонатан Болл.



"Я скорее осторожен в оценке, чем скептичен. Пока рано что-то утверждать наверняка. Большинство коронавирусов передаются [от человека человеку], и меня это беспокоит", - добавляет Вулхаус.



Какова скорость распространения?



У всех 59 пациентов симптомы начали проявляться между 12 и 29 декабря 2019 года.



О новых случаях заражения не сообщалось.



"Позитивно, что других случаев зафиксировано не было. Китай настроен серьезно, и вспышку можно локализовать. Поживем - увидим", - говорит Голдинг.



Существуют опасения, что вирус может распространиться в результате поездок миллионов людей по стране перед китайским Новым годом.



Что предпринимают китайские власти?



Инфицированные люди проходили курс лечения в изолированных палатах, чтобы исключить риск распространения вируса на других пациентов.



Более 150 человек контактировали с инфицированными пациентами, и сейчас они находятся под наблюдением.



Для проверки пассажиров были установлены сканеры, определяющие температуру тела.



Рынок с морепродуктами закрыли для очистки и дезинфекции.



Беспокоит ли это экспертов?



Голдинг: "В настоящий момент, пока у нас не будет больше информации, крайне сложно сказать, следует нам беспокоиться или нет. Пока мы не узнаем, что было источником заражения, чувство обеспокоенности останется".



Болл: "Нам следует беспокоиться о любых вирусах, которые попадают в человека впервые, потому что им удалось преодолеть первый основной барьер. Оказавшись в [человеческой] клетке и распространяясь дальше, они могут начать процесс мутации. В результате, это может дать им возможность распространяться эффективнее и представлять большую угрозу. Нельзя давать вирусу такую возможность". Но является ли вспышка кратковременной или это первый признак более серьезной угрозы?У заболевших взяли пробы, чтобы исследовать вирус в лаборатории.Власти Китая и Всемирная организация здравоохранения пришли к выводу, что инфекцию вызывает коронавирус.К семейству коронавирусов относится достаточно много вирусов, но лишь шесть из них (а с новым вирусом семь) способны поражать человека.В 2002 году в результате вспышки коронавируса, начавшейся в Китае, атипичной пневмонией заболели 8098 человек. 774 человека умерли."Люди по-прежнему с ужасом вспоминают об атипичной пневмонии, отсюда в значительной степени и проистекает страх, однако теперь мы подготовлены намного лучше, чтобы противостоять подобным заболеваниям", - отмечает доктор Джоси Голдинг из Wellcome Trust.Последствия заражения коронавирусами бывают разные: от умеренной простуды до смерти.Новый вирус, по всей видимости, находится где-то в середине этого диапазона."Когда мы сталкиваемся с новым коронавирусом, мы хотим определить тяжесть симптомов. В этот раз симптомы схожи с простудными, то есть повод для тревоги есть, но это не так страшно, как атипичная пневмония", - говорит профессор Марк Вулхаус из Эдинбургского университета.Новые вирусы выявляются постоянно. Они передаются от животных, у которых вирус могли не замечать, к людям."Если вспомнить предыдущие вспышки вирусов, когда появлялся новый коронавирус, его носителем были животные", - говорит вирусолог из университета Ноттингема, профессор Джонатан Болл.Человек впервые заразился атипичной пневмонией от африканской циветы.А ближневосточный респираторный синдром (Mers) регулярно передается человеку от дромедаров - одногорбых верблюдов. С момента выявления в 2012 году из 2494 известных случаев заражения 858 завершились летальным исходом.Задача упрощается, когда становится понятно, какое животное является носителем вируса.В этот раз случаи заражения были связаны с оптовым рынком морепродуктов в Ухане.Хотя носителем коронавируса могли быть продающиеся на рынке морские млекопитающие, например, белухи, также там продают кур, летучих мышей, кроликов, змей. Скорее всего, среди них и следует искать источник заражения.По словам Вулхауса, это связано с численностью и плотностью населения и тесных контактов с животными-носителями вирусов."Никого не удивляет, что очередная вспышка случилась в Китае или в одной из стран того региона", - говорит он.Наверное, больше всего успокаивает в этой ситуации то, что новый вирус, похоже, не передается от человека к человеку.При изучении новых вирусов, поражающих легкие, специалистов в первую очередь интересует именно этот аспект, поскольку воздушно-капельным путем - через кашель и чихание - вирус распространяется очень быстро.Если бы он передавался от человека человеку, было бы известно о случаях заражения медработников, поскольку они тесно контактируют с больными.Китайские власти сообщили, что этого не происходило.Но некоторые эксперты полагают, что говорить о невозможности передачи вируса от человека человеку преждевременно."В общей сложности 59 человек должны были контактировать с зараженным животным за очень короткий период. Интуиция подсказывает, что это слишком много, так что вопрос остается открытым", - считает Джонатан Болл."Я скорее осторожен в оценке, чем скептичен. Пока рано что-то утверждать наверняка. Большинство коронавирусов передаются [от человека человеку], и меня это беспокоит", - добавляет Вулхаус.У всех 59 пациентов симптомы начали проявляться между 12 и 29 декабря 2019 года.О новых случаях заражения не сообщалось."Позитивно, что других случаев зафиксировано не было. Китай настроен серьезно, и вспышку можно локализовать. Поживем - увидим", - говорит Голдинг.Существуют опасения, что вирус может распространиться в результате поездок миллионов людей по стране перед китайским Новым годом.Инфицированные люди проходили курс лечения в изолированных палатах, чтобы исключить риск распространения вируса на других пациентов.Более 150 человек контактировали с инфицированными пациентами, и сейчас они находятся под наблюдением.Для проверки пассажиров были установлены сканеры, определяющие температуру тела.Рынок с морепродуктами закрыли для очистки и дезинфекции."В настоящий момент, пока у нас не будет больше информации, крайне сложно сказать, следует нам беспокоиться или нет. Пока мы не узнаем, что было источником заражения, чувство обеспокоенности останется"."Нам следует беспокоиться о любых вирусах, которые попадают в человека впервые, потому что им удалось преодолеть первый основной барьер. Оказавшись в [человеческой] клетке и распространяясь дальше, они могут начать процесс мутации. В результате, это может дать им возможность распространяться эффективнее и представлять большую угрозу. Нельзя давать вирусу такую возможность". bbc.com Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, эпидемия — статья прочитана 87 раз Комментарии