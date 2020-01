Загрузка... Операция “Новый Трумэн”. Что задумали партийные боссы демократов? 🔊 Воспроизвести Ян Авриль | Fitzroy Magazine



После начала процедуры импичмента рейтинг популярности президента Дональда Трампа в США пополз вверх. Проведённые во второй половине декабря 2019 года социологические исследования показали, что сейчас его работу на посту президента одобряют от 45% до 50% граждан США. Это своего рода рекорд для хозяина Белого Дома. Более того, при попарном сравнении Трампа и его возможных соперников из Демократической партии Дональд теперь, согласно опросам, или побеждает их всех, или идёт с ними вровень (в рамках статистической погрешности). А ведь ещё два-три месяца назад все главные кандидаты-демократы — Джо Байден, Элизабет Уоррен, Берни Сандерс и Пит Бутиджедж — уверенно опережали действующего главу государства.



Но, увы, война всё еще возможна. А экономика слишком часто в мировой истории преподносила изучающим её законы “гуру” внезапные и весьма неприятные сюрпризы. Но неужели только на это делают ставку стратеги Демпартии? Зададим вопрос иначе: каким образом они могут выстроить предвыборную кампанию, если наконец осознают всю бесперспективность нападок на 45-го президента и попыток отстранить его от власти неэлекторальным путём?







В первую очередь им придётся решить проблему противоречия между требованиями партийного актива и избираемостью кандидата. Среди активистов, которые в основном и определяют исход праймериз, популярны крайне левые политики с социалистическими и анархо-синдикалистскими идеями, к которым, к тому же, добавился в последние годы и “зелёный” экстремизм. И значительное число авторитетных либеральных СМИ поддерживает эту повестку. Вместе с тем, кандидат-ультрас вряд ли может рассчитывать на победу на всеобщих выборах, тем более, если его соперником выступит действующий президент.



Так ли хорош рейтинг Джо Байдена?



Здесь следует сделать важное пояснение. По общенациональным рейтингам Джо Байден пока уверенно опережает своих конкурентов-однопартийцев. Его отрыв уже не такой впечатляющий, как летом 2019, но всё-таки составляет в США 7–9%. Но два его соперника-социалиста, Уоррен и Сандерс, вместе имеют куда лучший результат. Стоит одному из них сойти с дистанции, и Байден перестанет быть номером один. Кроме того, из опросов, проведённых в ключевых штатах, вырисовывается совсем другая картина. В Айове и Нью-Гемпшире, где состоятся первые этапы внутрипартийного отбора, бывший вице-президент занимает лишь третьи строчки. У него пока неплохо обстоят дела в Неваде и Южной Каролине, но в таких важных штатах, как Калифорния и Массачусетс, он чувствует себя неуверенно. Не стоит также забывать, что Айова и Нью-Гемпшир во многом задают тон всем праймериз, так что результат дядюшки Джо в следующих штатах может сильно отличаться (и не в лучшую сторону) от сегодняшних цифр.







Общенациональные опросы и опросы в штатах проводятся несколько по-разному. В первом случае, как правило, используется база данных зарегистрированных избирателей-демократов, многие из которых могут на первичные выборы и не прийти. Во втором — опрашиваются в основном партийные активисты, то есть те, кто обязательно проголосует.



Бутиджедж, Блумберг и другие претенденты



Отдельная история с мэром Саут-Бенда Питом Бутиджеджем. По политическим взглядам он занимает промежуточную позицию между Байденом и социалистами. Он говорит рациональные вещи и неплохо зарекомендовал себя на дебатах 2019 года. Неслучайно он занимает сегодня первую строчку в Айове, вторую в Нью-Гемпшире и четвёртую в целом по стране. Молодой политик Пит Бутиджедж (ему всего 37) олицетворяет ту самую смену поколений, о которой так долго уже говорят в Демократической партии, но всё никак не могут её начать — трём из четырёх лидеров праймериз-гонки 70 лет и более. Пит — открытый гей, что хорошо для партактива, но вряд ли поможет привлечь голоса умеренных республиканцев на всеобщих выборах. Он мог бы стать неплохим вице для другого лидера, но пока торговля постами между кандидатами ещё не началась.



Дополнительным фактором неопределённости стало вступление в гонку бывшего мэра Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга. Он также занимает левоцентристскую позицию и может стать “запасным Байденом” на случай, если у бывшего вице-президента дела пойдут совсем плохо. Блумберг из-за позднего начала кампании не успел зарегистрироваться в качестве кандидата в четырёх штатах, где праймериз пройдут в феврале 2020, и намерен начать непосредственно с так называемого супервторника 3 марта (праймериз пройдёт в 14 штатах, одной ассоциированной территории и среди американцев за рубежом). Вряд ли такой кавалерийский наскок может гарантировать победу. Скорее всего, он ещё более распылит голоса избирателей, так что явного лидера выявлено не будет. Основных претендентов останется пять — Байден, Уоррен, Сандерс, Бутиджедж и Блумберг. Остальные почти наверняка выйдут из гонки.



Дальнейшее будет зависеть только от того, сколько денег останется в распоряжении предвыборных штабов. Но могут случиться и неожиданности. Ещё в конце сентября 2019 года бывший стратег Белого Дома и один из главных идеологов трамповской предвыборной кампании Стивен Бэннон предсказал, что Хиллари Клинтон попытается снова вступить в гонку. Если Стив прав, хаоса и непредсказуемости в демократических праймериз только прибавится.







В октябре 2019 года издание Politico со ссылкой на свои источники в Демократическом национальном комитете сообщило, что партийные функционеры начали всерьёз готовиться к так называемой конкурентной партконференции. Эту версию в декабре 2019 года подтвердила газета The Wall Street Journal.



Другое название конкурентной конференции — “торговая”. И вот почему. Если ни один кандидат по результатам праймериз не обеспечит себе необходимого числа делегатов партсъезда для “чистой победы” (от каждого штата, в зависимости от его населения, направляется делегация, в которой число сторонников того или иного кандидата зависит от его результата на праймериз в этом штате), голосование проводится снова. Но во втором и последующих турах делегаты уже свободны от того наказа, что был получен ими в родном штате, то есть могут сделать выбор в пользу любого политика.



Кроме того, в Демпартии действует институт суперделегатов, которые изначально свободны от всяких наказов избирателей. Это представители партийного руководства — бывшие и действующие губернаторы, главы заксобраний и их приближённые, руководители местных и федеральных партячеек и т. п. Ранее именно суперделегаты во многом определяли исход предвыборного съезда. В электоральном цикле 2016 года таких привилегированных участников конференции было 712 из 4 763 (то есть примерно 15%). Они имели право голосовать уже в первом туре и почти все поддерживали Хиллари Клинтон, что и обеспечило её номинацию.



В нынешнем цикле суперделегатов стало ещё больше — 764 из 4 532 (без малого 17%). Однако под давлением левого крыла партии их полномочия были несколько ограничены. Они не имеют права голоса в первом туре. Если кто-то из кандидатов сможет получить в этом туре 50% плюс один голос, он и станет кандидатом в президенты от Демократической партии. В противном случае в дело вступят суперделегаты. То есть партийное начальство. Кроме того, начнётся “разъяснительная работа” и с обычными делегатами.



Таким образом, кандидатом в президенты от Демпартии может стать кто угодно. Своё слово на съезде может сказать всё ещё очень популярный Барак Обама, почти наверняка социалисты произнесут на съезде пламенные речи в стиле “нельзя поступаться принципами”. Но окончательное решение будет принято в ходе торговли между деятелями из Демократического национального комитета и гонцами от наиболее влиятельных политических спонсоров.



Задумка демократов



О том, что главным “кандидатом начальства” является всё же Байден (а не Хиллари, Блумберг или мэр Пит), косвенно говорит тот факт, что в последнее время в мейнстримной прессе появилось много публикаций о том, что дядюшка Джо станет (или должен стать) президентом одного срока. По мнению либеральных стратегов, это позволит разрубить гордиев узел противоречий, затянутый на шее Демократической партии. Больше не нужно разрываться между избираемым умеренным кандидатом и социалистом, сторонником “Зелёной новой сделки”.



Вот что пишут по этому поводу ведущие обозреватели The New York Times Джонатан Мартин и Александр Бёрнс: “По словам нескольких партийных чиновников, возможное обещание ограничиться одним сроком позволит представить кампанию Байдена 2020 года как одноразовую спасательную миссию для осаждённой страны”.



А вот слова обозревателя NBC News Берни Сарлина: “Такой шаг придаст цели кампании Байдена новую ясность — такую, с которой не сможет сравниться ни один другой кандидат. Бывший вице-президент мог бы, наконец, сделать явным то, что уже является скрытым аргументом для его кампании — возвращение к нормальности”.



И далее: “Если он возьмёт на себя обязательство пробыть у власти только четыре года, Байден будет символом краткой реставрации эры Обамы, прежде чем следующее поколение определит направление развития страны после Дональда Трампа”.



Ведущий политический аналитик CNN Дэвид Джерджен также советует Байдену пообещать стать президентом одного срока, взять себе в вице кого-нибудь из молодого поколения, желательно, цветную женщину.



Его мысль развивает колумнист издания The Week: “Прогрессистские политики… должны осознать, что кампания по выдвижению кандидатуры вице-президента начинается прямо сейчас. Человек, который будет выдвинут, получит серьёзный шанс на победу в партийной президентской номинации 2024 года, а может быть, и на завоевание поста президента. Таким образом, демократы с прицелом на долгую игру уже должны думать о том, кого они хотят видеть кандидатом в вице-президенты”.



Короче говоря, согласно плану либеральной оппозиции, Байден, как наиболее избираемый кандидат, номинируется от партии при единодушной поддержке всех фракций партии. А на конференции в июле решается вопрос, кто станет “долгим” президентом США. При этом президент Джо может отойти в сторону как до выборов 2024 года, так и сразу после инаугурации января 2025 года. Возможен даже вариант с отставкой в 2027 году, чтобы его преемник имел право на два полноценных срока в Белом Доме. Если же Байден заартачится, его всегда можно “уйти” по состоянию здоровья, задействовав 25-ю поправку к конституции.



Задумка демократов имеет глубокие исторические корни. В июле 1944 года Демократическая партия собралась на свою предвыборную конференцию. Кандидатура Франклина Делано Рузвельта была безальтернативной. Почти ни у кого не было сомнений, что он триумфально переизберётся на четвёртый срок (тогда ещё не была принята поправка, законодательно устанавливающая предел в два срока на высшем государственном посту). Но здоровье Рузвельта было подорвано. Было ясно, что управляет страной он из последних сил, дни его сочтены.



Действующим вице-президентом был Генри Уоллес, к которому благоволил Рузвельт. Более того, у Уоллеса были прекрасные отношения как с руководством СССР, так и с левыми политиками европейских стран, находившимися в изгнании в Великобритании и США. Такой будущий президент совершенно не устраивал интервенционистское крыло Демпартии. Так что на съезде произошёл маленький дворцовый переворот с выдвижением нового кандидата в вице-президенты, Гарри Трумэна. В то время праймериз ещё не были широко распространены, так что делегатами были партийные функционеры с мест. Их довольно быстро удалось уломать проголосовать “правильно”. Скрепя сердце, согласился и смертельно больной Рузвельт.



Спустя восемь месяцев, в апреле 1945 года, Трумэн принял президентскую присягу. Это имело далеко идущие последствия для внутренней американской и международной политики. Мир, каким его застал Дональд Трамп, был придуман Гарри Трумэном и его ближайшим окружением. Фултонская речь Черчилля, новая внешнеполитическая доктрина, приведшая к холодной войне, формирование интервенционистского истеблишмента в Вашингтоне — всего этого могло и не быть, стань президентом Уоллес. Возможно, не было бы и маккартизма, начавшегося с пресловутого трумэновского указа №9835 от 21 марта 1947 года. Теория конвергенции могла появиться раньше, и у неё не было бы альтернативы в виде доктрины сближения с Китаем.



Трумэн в 1944 был абсолютно неизвестен за пределами своего родного штата Миссури. Его взгляды были непопулярны. Участвуй он в выборах не как преемник Рузвельта, а как самостоятельный кандидат, у него не было бы ни единого шанса стать хозяином Белого Дома. Но благодаря вовремя проведённой рокировке на партсъезде он стал лидером, изменившим Соединённые Штаты и мир.



Возможно, именно так себе представляют “торговую” конференцию боссы Демпартии в июле 2020. На плечах Байдена в Белый Дом въедет кто-то, кого Америка бы на выборах отвергла. Станет ли потенциальным преемником социалист с фундаменталистскими климатическими взглядами или, скажем, американская версия Эммануэля Макрона, сказать сложно. Вокруг этого и ведётся сейчас борьба между различными фракциями демократов.



Впрочем, есть одно существенное отличие от 1944 года. Джо Байден, в отличие от Франклина Рузвельта, вовсе не гарантированно станет следующим президентом США. Скажем чуть точнее — он их с высокой вероятностью проиграет.



Так что, как и импичмент, план “торговой” конференции, видимо, обречён на провал. Осталось подождать и посмотреть, поймёт ли это молодое поколение Демократической партии, или оно будет принесено на алтарь борьбы с “невозможным Дональдом”, как до этого случилось с разведсообществом, свободной прессой и доверием к Конгрессу.



Осталось подождать и посмотреть, поймёт ли это молодое поколение Демократической партии, или оно будет принесено на алтарь борьбы с "невозможным Дональдом", как до этого случилось с разведсообществом, свободной прессой и доверием к Конгрессу.

Автор: Дмитрий Дробницкий для FITZROY