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США ввели новые санкции против Венесуэлы
Среди тех, кто попал в черный список, - новый глава и некоторые депутаты Нацассамблеи республики, сообщает ТАСС.
Соединенные Штаты ввели санкции против депутата Луиса Парры, объявившего себя 5 января главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также ряда других венесуэльских законодателей. Об этом сообщается в понедельник на сайте Министерства финансов США.
В целом в обновленном черном списке числятся семь граждан латиноамериканской страны.
ТАСС
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