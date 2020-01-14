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США ввели новые санкции против Венесуэлы

Здание Министерства финансов США © Shutterstock/FOTODOM


Среди тех, кто попал в черный список, - новый глава и некоторые депутаты Нацассамблеи республики, сообщает ТАСС.

Соединенные Штаты ввели санкции против депутата Луиса Парры, объявившего себя 5 января главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также ряда других венесуэльских законодателей. Об этом сообщается в понедельник на сайте Министерства финансов США.

В целом в обновленном черном списке числятся семь граждан латиноамериканской страны.
ТАСС
Категории: в мире, экономика, история
Ключевые слова: санкции, Венесуэла, США
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добавлена сегодня, 14 января, 09:00

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