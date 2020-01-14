США ввели новые санкции против Венесуэлы 🔊 Воспроизвести Здание Министерства финансов США © Shutterstock/FOTODOM



Среди тех, кто попал в черный список, - новый глава и некоторые депутаты Нацассамблеи республики, сообщает



Соединенные Штаты ввели санкции против депутата Луиса Парры, объявившего себя 5 января главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также ряда других венесуэльских законодателей. Об этом сообщается в понедельник на сайте Министерства финансов США.



В целом в обновленном черном списке числятся семь граждан латиноамериканской страны. Среди тех, кто попал в черный список, - новый глава и некоторые депутаты Нацассамблеи республики, сообщает ТАСС Соединенные Штаты ввели санкции против депутата Луиса Парры, объявившего себя 5 января главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также ряда других венесуэльских законодателей. Об этом сообщается в понедельник на сайте Министерства финансов США.В целом в обновленном черном списке числятся семь граждан латиноамериканской страны. ТАСС Категории: в мире, экономика, история Ключевые слова: санкции, Венесуэла, США — статья прочитана 171 раз Комментарии