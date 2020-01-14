Фильмы, которые не стоят потраченного на них попкорна!

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Начало года — традиционно горячая пора для актеров, режиссеров и всех причастных к киноиндустрии, ведь с конца января по конец февраля они собирают урожай (или хотя бы надеются на это) наград и премий. Хотя от некоторых они точно предпочли бы отказаться, сообщает



Объявлены номинанты на премию «Золотая малина», которую в народе называют «Анти-Оскаром». Победителей за худшие достижения в киноиндустрии объявят по традиции за день до вручения «Оскара», то есть 8 февраля.



В этом году «Золотая малина» собрала богатый урожай. В номинации «Худший фильм года» борются «Годзилла. Король монстров», мюзикл «Кошки», триллер с Мэттью Макконахи «Море соблазна», «Призраки Шэрон Тейт», черная комедия «Мэдея на похоронах», «Репродукция», «Рэмбо: Последняя кровь», «Стекло», «Фанатик» и «Хеллбой». Некоторые из этих фильмов, кстати, вошли в список худших фильмов 2019 года по версии американских кинокритиков, так что удивляться нечему. Начало года — традиционно горячая пора для актеров, режиссеров и всех причастных к киноиндустрии, ведь с конца января по конец февраля они собирают урожай (или хотя бы надеются на это) наград и премий. Хотя от некоторых они точно предпочли бы отказаться, сообщает MAXIM Объявлены номинанты на премию «Золотая малина», которую в народе называют «Анти-Оскаром». Победителей за худшие достижения в киноиндустрии объявят по традиции за день до вручения «Оскара», то есть 8 февраля.В этом году «Золотая малина» собрала богатый урожай. В номинации «Худший фильм года» борются «Годзилла. Король монстров», мюзикл «Кошки», триллер с Мэттью Макконахи «Море соблазна», «Призраки Шэрон Тейт», черная комедия «Мэдея на похоронах», «Репродукция», «Рэмбо: Последняя кровь», «Стекло», «Фанатик» и «Хеллбой». Некоторые из этих фильмов, кстати, вошли в список худших фильмов 2019 года по версии американских кинокритиков, так что удивляться нечему.



За звание «Худший актер» сразятся Джерард Батлер («Падение ангела»), Мэттью Макконахи («Море соблазна»), Джеймс Макэвой («Стекло»), Киану Ривз («Репродукция»), Сильвестр Сталлоне («Рэмбо: Последняя кровь»), Джон Траволта («Фанатик»), Джеймс Франко («Зеровилль») и Дэвид Харбор («Хеллбой»).







Номинантки в категории «Худшая актриса»: Хилари Дафф («Призраки Шэрон Тейт»), Милла Йовович («Хеллбой»), Деми Мур («Корпоративные животные»), Тайлер Перри («Мэдея на похоронах»), Ребел Уилсон («Мошенницы»), Меган Фокс («Зеровилль»), Франческа Хэйуорд («Кошки») и Энн Хэтэуэй аж за две картины — «Мошенницы» и «Море соблазна».



Полный список номинаций — на официальном За звание «Худший актер» сразятся Джерард Батлер («Падение ангела»), Мэттью Макконахи («Море соблазна»), Джеймс Макэвой («Стекло»), Киану Ривз («Репродукция»), Сильвестр Сталлоне («Рэмбо: Последняя кровь»), Джон Траволта («Фанатик»), Джеймс Франко («Зеровилль») и Дэвид Харбор («Хеллбой»).Номинантки в категории «Худшая актриса»: Хилари Дафф («Призраки Шэрон Тейт»), Милла Йовович («Хеллбой»), Деми Мур («Корпоративные животные»), Тайлер Перри («Мэдея на похоронах»), Ребел Уилсон («Мошенницы»), Меган Фокс («Зеровилль»), Франческа Хэйуорд («Кошки») и Энн Хэтэуэй аж за две картины — «Мошенницы» и «Море соблазна».Полный список номинаций — на официальном сайте «Золотой малины». Загрузка... maximonline.ru Категории: общество, культура, дом и быт Ключевые слова: кино, премия, Золотая малина — статья прочитана 107 раз Комментарии