Bloomberg: в Белом доме опасаются, что Москва «может дискредитировать» Байдена 🔊 Воспроизвести



В администрации Дональда Трампа «обеспокоены» сообщениями, согласно которым Россия может попытаться «подорвать» предвыборную кампанию ведущего кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен. По его словам, американский лидер уже недвусмысленно предостерёг своего российского коллегу от вмешательства в выборы США, сообщает Bloomberg.



Американское правительство «обеспокоено» сообщениями о том, что Россия может попытаться «подорвать» предвыборную кампанию кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Об этом заявил ведущий советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен, передаёт Bloomberg. Американское правительство «обеспокоено» сообщениями о том, что Россия может попытаться «подорвать» предвыборную кампанию кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Об этом заявил ведущий советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен, передаёт Bloomberg.



Ранее Bloomberg стало известно, что представители разведки и правоохранительных органов США оценивают вероятности того, стремится ли Россия «дискредитировать предвыборную кампанию Байдена с помощью продолжающейся операции по распространению дезинформации». О’Брайен прокомментировал и эти данные в своём телеинтервью.



«Слушайте, я не хочу, чтобы русские, китайцы, иранцы или кто-то другой вмешивались в кампанию Трампа, в кампанию Байдена, в любую кампанию. И я думаю, президент считает точно так же», — подчеркнул чиновник.



По мнению О’Брайена, идея о сговоре Трампа с Москвой — «тенденциозная выдумка». Различные страны, в том числе Россия, Китай и Иран, предпочли бы «более покладистого лидера», чем действующий президент США, добавил он.



Однако спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, участвовавшая в том же телешоу, заявила, что администрация делает недостаточно, чтобы предотвратить вмешательство в выборы 2020 года. «Президент США полностью отрицает причастность России. Как я уже говорила, в отношении этого президента — все дороги ведут к Путину», — отметила она.



Между тем бывший вице-президент Джо Байден остаётся ведущим претендентом среди кандидатов от Демократической партии. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения, проведённые компанией RealClearPolitics, обращает внимание Bloomberg.



Оригинал новости ИноТВ По словам чиновника, Дональд Трамп предостерёг Москву от любых вмешательств в выборы США. «Он (американский президент. — ИноТВ), конечно же, сказал Путину сделать всё, чтобы подобного не произошло», — заявил О’Брайен в эфире телепрограммы ABC.Ранее Bloomberg стало известно, что представители разведки и правоохранительных органов США оценивают вероятности того, стремится ли Россия «дискредитировать предвыборную кампанию Байдена с помощью продолжающейся операции по распространению дезинформации». О’Брайен прокомментировал и эти данные в своём телеинтервью.«Слушайте, я не хочу, чтобы русские, китайцы, иранцы или кто-то другой вмешивались в кампанию Трампа, в кампанию Байдена, в любую кампанию. И я думаю, президент считает точно так же», — подчеркнул чиновник.По мнению О’Брайена, идея о сговоре Трампа с Москвой — «тенденциозная выдумка». Различные страны, в том числе Россия, Китай и Иран, предпочли бы «более покладистого лидера», чем действующий президент США, добавил он.Однако спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, участвовавшая в том же телешоу, заявила, что администрация делает недостаточно, чтобы предотвратить вмешательство в выборы 2020 года. «Президент США полностью отрицает причастность России. Как я уже говорила, в отношении этого президента — все дороги ведут к Путину», — отметила она.Между тем бывший вице-президент Джо Байден остаётся ведущим претендентом среди кандидатов от Демократической партии. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения, проведённые компанией RealClearPolitics, обращает внимание Bloomberg. russian.rt.com Категории: экономика, общество, в мире Ключевые слова: Россия, США, выборы, вмешательство, Трамп — статья прочитана 164 раза Комментарии