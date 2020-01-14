Президент Литвы наградил украинцев за противостояние советским войскам в Вильнюсе 🔊 Воспроизвести Источник изображения: https://www.lrp.lt/



Президент Литвы Гитанас Науседа 10 января вручил награды 11 украинцам, участвовавшим в обороне Верховного Совета Литовской Республики от советских войск в 1991 году. Об этом сообщает



Церемония награждения состоялась в президентском дворце Вильнюса. Украинцы получили из рук президента Литвы памятные медали ко Дню защитников свободы 13 января. Всего 24 человека получили госнаграды.



«Даже перед лицом величайшей опасности Литва была не одна. Мы с большим уважением вспоминаем тех, кто протестовал и осуждал кровопролитие в других странах. Мы благодарим тех, кто разделял опасность с нашими защитниками свободы, собирал поддержку за пределами Литвы, а некоторые, как наши украинские друзья, даже дали клятву Литовской Республике», — заявил Науседа. Президент Литвы Гитанас Науседа 10 января вручил награды 11 украинцам, участвовавшим в обороне Верховного Совета Литовской Республики от советских войск в 1991 году. Об этом сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на пресс-службу главы государства.Церемония награждения состоялась в президентском дворце Вильнюса. Украинцы получили из рук президента Литвы памятные медали ко Дню защитников свободы 13 января. Всего 24 человека получили госнаграды.«Даже перед лицом величайшей опасности Литва была не одна. Мы с большим уважением вспоминаем тех, кто протестовал и осуждал кровопролитие в других странах. Мы благодарим тех, кто разделял опасность с нашими защитниками свободы, собирал поддержку за пределами Литвы, а некоторые, как наши украинские друзья, даже дали клятву Литовской Республике», — заявил Науседа. Среди награжденных — командир роты добровольческого батальона «Айдар» Евгений Дикий, участвовавший в вооруженном конфликте в Донбассе, пишет «Думская». В 1991 году он возглавлял добровольческий студенческий отряд в Литве, а в 1995 году принимал участие в российско-чеченской войне как волонтер и глава гуманитарной миссии.



В ходе столкновений в Литве 13 января 1991 года между сторонниками независимости и советскими войсками погибли 14 человек. Граждане Украины получают памятные медали ко Дню защитников свободы с 2002 года. rubaltic.ru Категории: чп и криминал, в странах Балтии, история Ключевые слова: награды, 13 января, Гитанас Науседа, украинцы География: Литва — статья прочитана 189 раз Комментарии