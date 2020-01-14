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На этой неделе в Литве ожидаются рекорды тепла
На этой неделе метеорологи прогнозируют рекорды тепла – столбик термометра в Литве может поднять и до девяти градусов тепла.
"На этой неделе зимней погоды не будет – ни морозов, ни снега, напротив, тепло, которое двинется на Литву 14-ого января вечером, приблизит столбики термометров к рекордам самой высокой температуры", – отметила в социальной сети "Фейсбук" Литовская гидрометеорологическая служба.
Синоптики утверждают, что в среду и в четверг температура поднимется до 5-9 градусов тепла.
Самым теплым 15 января в Литве было в 2007 году, когда фиксировались 5-8 градусов тепла.
Рекорды тепла и жары фиксировались и в прошлом году, в некоторые дни января. Климатологи утверждают, что это обусловлено глобальным потеплением.
Ключевые слова: прогноз, погода, температура
География: Литва
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