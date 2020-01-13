N-TV: НАТО повысит обороноспособность в ответ на размещение «Искандеров» в Калининграде 🔊 Воспроизвести



В этом году НАТО собирается отреагировать на размещение Россией крылатых ракет 9М729 в Калининграде, сообщает немецкий телеканал N-TV. По заявлению генсека Йенса Столтенберга, альянс будет работать над улучшением систем ПВО и ПРО и повышением боеготовности. В то же время, он отметил, что НАТО не планирует размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования.



Новые российские ракеты средней дальности заставляют нервничать военных на Западе, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Теоретически, при помощи крылатых ракет 9М729 Москва может прорвать любую линию обороны.



В этом году НАТО намерено отреагировать на размещение способных переносить ядерный заряд российских крылатых ракет в Европе, отмечает телеканал со ссылкой на DPA. «Что касается SSC-8 (9М729), мы будем работать над системами противовоздушной и противоракетной обороны, над традиционными вооружениями, повышением боевой готовности и увеличением времени предупреждения», — заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, министры обороны стран НАТО уже договорились о том, какие действия они собираются предпринять в этой связи. Новые российские ракеты средней дальности заставляют нервничать военных на Западе, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Теоретически, при помощи крылатых ракет 9М729 Москва может прорвать любую линию обороны.В этом году НАТО намерено отреагировать на размещение способных переносить ядерный заряд российских крылатых ракет в Европе, отмечает телеканал со ссылкой на DPA. «Что касается SSC-8 (9М729), мы будем работать над системами противовоздушной и противоракетной обороны, над традиционными вооружениями, повышением боевой готовности и увеличением времени предупреждения», — заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, министры обороны стран НАТО уже договорились о том, какие действия они собираются предпринять в этой связи.



По словам генерального секретаря трансатлантического альянса, НАТО намерено отреагировать на это соразмерно и в рамках обороны. При этом он в очередной раз подтвердил, что у НАТО нет намерений размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. По его информации, другая цель альянса заключается в усилении контроля над вооружениями. Эта задача стоит, в первую очередь, перед такими странами НАТО, как Германия.



Основанием для расширения потенциала НАТО по сдерживанию и обороне стало окончание действия ДРСМД, запрещавшего размещение ракет средней дальности наземного базирования.



Российские крылатые ракеты, которые в России известны под названием «Искандер-М», по оценкам западных экспертов, способны преодолевать расстояние более 2 тыс. км. Кроме того, их конструкция позволяет оснащать их ядерными боеголовками. Из-за того что они приближаются к запрограммированной цели на низких высотах, в отличие от баллистических или межконтинентальных ракет, их намного сложнее засечь, поясняет N-TV.



При запуске из Калининграда, где размещаются эти ракетные системы, они способны за минуты достичь большинства европейских столиц. Например, Берлин находится всего на расстоянии 515 км от Калининграда. Впрочем, Москва неоднократно опровергала соответствующие опасения, называя их преувеличенными. По официальным данным, дальность действия ракет составляет менее 500 км и, таким образом, их нельзя отнести к классу вызывающих споры ракет средней дальности.



Как напоминает немецкий телеканал, ДРСМД запрещал обеим сторонам производство, тестирование и обладание баллистическими ракетами наземного базирования, а также крылатыми ракетами с дальнобойностью от 500 до 5500 км. С тех пор как ДРСМД прекратил своё действие, растёт обеспокоенность о возможности новой гонки вооружений. Так, недавно США провели испытания ракет средней дальности наземного базирования, что было бы невозможно по условиям ДРСМД.



С тех пор надежды на новое эффективное соглашение по контролю над вооружениями почти не осталось, отмечает N-TV. Причиной выхода США из ДРСМД стал тот факт, что в договоре участвовали только американская и российская сторона, но не такие страны, как набирающий военную мощь Китай.



Как отмечает немецкий телеканал, Китай, по всей видимости, располагает почти 2 тыс. баллистических ракет и крылатых ракет, которые попали бы под действие договора. В последний раз подобные системы вооружений использовались Ираном для обстрела военной базы США в Ираке в рамках ответного удара, напоминает N-TV.



Оригинал новости ИноТВ «Размещением крылатых ракет SSC-8 Россия нарушила договор о РСМД», — подчеркнул Столтенберг. Он охарактеризовал данные системы вооружений как «часть российской стратегии — активно вкладывать средства в новую современную технику, в том числе, в новые современные ядерные вооружения».По словам генерального секретаря трансатлантического альянса, НАТО намерено отреагировать на это соразмерно и в рамках обороны. При этом он в очередной раз подтвердил, что у НАТО нет намерений размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. По его информации, другая цель альянса заключается в усилении контроля над вооружениями. Эта задача стоит, в первую очередь, перед такими странами НАТО, как Германия.Основанием для расширения потенциала НАТО по сдерживанию и обороне стало окончание действия ДРСМД, запрещавшего размещение ракет средней дальности наземного базирования.Российские крылатые ракеты, которые в России известны под названием «Искандер-М», по оценкам западных экспертов, способны преодолевать расстояние более 2 тыс. км. Кроме того, их конструкция позволяет оснащать их ядерными боеголовками. Из-за того что они приближаются к запрограммированной цели на низких высотах, в отличие от баллистических или межконтинентальных ракет, их намного сложнее засечь, поясняет N-TV.При запуске из Калининграда, где размещаются эти ракетные системы, они способны за минуты достичь большинства европейских столиц. Например, Берлин находится всего на расстоянии 515 км от Калининграда. Впрочем, Москва неоднократно опровергала соответствующие опасения, называя их преувеличенными. По официальным данным, дальность действия ракет составляет менее 500 км и, таким образом, их нельзя отнести к классу вызывающих споры ракет средней дальности.Как напоминает немецкий телеканал, ДРСМД запрещал обеим сторонам производство, тестирование и обладание баллистическими ракетами наземного базирования, а также крылатыми ракетами с дальнобойностью от 500 до 5500 км. С тех пор как ДРСМД прекратил своё действие, растёт обеспокоенность о возможности новой гонки вооружений. Так, недавно США провели испытания ракет средней дальности наземного базирования, что было бы невозможно по условиям ДРСМД.С тех пор надежды на новое эффективное соглашение по контролю над вооружениями почти не осталось, отмечает N-TV. Причиной выхода США из ДРСМД стал тот факт, что в договоре участвовали только американская и российская сторона, но не такие страны, как набирающий военную мощь Китай.Как отмечает немецкий телеканал, Китай, по всей видимости, располагает почти 2 тыс. баллистических ракет и крылатых ракет, которые попали бы под действие договора. В последний раз подобные системы вооружений использовались Ираном для обстрела военной базы США в Ираке в рамках ответного удара, напоминает N-TV. russian.rt.com Категории: в мире, чп и криминал, политика Ключевые слова: нато, Европа, базы — статья прочитана 44 раза Комментарии