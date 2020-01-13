Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти 🔊 Воспроизвести



Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили



"В августе мы договорились, что посмотрим фактические объемы транспортировки за 2019 год и суммы выручки, недополученной ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в прошлом году в связи с уменьшением объемов транспортировки, и учтем это на 2020 год", - рассказали в ведомстве.



В связи с этим было предложено повысить тариф на инфляционную составляющую и на недополученный объем выручки, чтобы компенсировать его, отметили в министерстве. Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли."В августе мы договорились, что посмотрим фактические объемы транспортировки за 2019 год и суммы выручки, недополученной ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в прошлом году в связи с уменьшением объемов транспортировки, и учтем это на 2020 год", - рассказали в ведомстве.В связи с этим было предложено повысить тариф на инфляционную составляющую и на недополученный объем выручки, чтобы компенсировать его, отметили в министерстве. В пресс-службе также подчеркнули, что у России возникли вопросы по расчетам, проведенным "Гомельтранснефть Дружба". Поэтому стороны проведут очередную встречу, которая пройдет на уровне специалистов. Окончательные решения по тарифу намерены принять в январе.



В прошлом месяце Федеральная антимонопольная служба сообщила, что Минск предложил увеличить тариф на прокачку нефти из России в 2020 году почти на 17 процентов.



Как рассказали в ведомстве, если вопрос не удастся решить до середины января, то тарифы вырастут "в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогноза социально-экономического развития России, увеличенного не более чем на 3%, а именно на 6,8%".



С начала осени прошлого года Минск также повысил тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку нефтепровода "Дружба" почти на четыре процента. По словам главного инженера белорусского оператора "Дружбы" — ОАО "Гомельтранснефть Дружба" — Андрей Вериго, увеличение тарифа на 21 процент позволило бы до конца прошлого года покрыть потери белорусской стороны от ситуации с загрязнением нефти в "Дружбе". РИА Новости Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Россия, Беларусь, нефть, транзит — статья прочитана 216 раз Комментарии