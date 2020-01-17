Поздравляем Сергея Шеремета с круглой датой! 🔊 Воспроизвести



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Не придуманы те слова,



Что могли бы тебе потрафить,



И верна не всегда молва,



Не расскажет всего фотография…



Ты и сам не доволен порой



Ни собой, ни своей биографией…



Но семья за тебя горой,



И отличная «фильмография»:



Мы с тобой троих деток подняли,



И гордиться вполне ими можем.



Мы не предали своей Родины,



Хоть нам было и больно, и сложно…



Ты от плаца прошёл путь до Дании,



И от Жал до хребтов азиатских,



Обретал по дороге САМ знания,



И с людьми ты общался по-братски.



Наворочено сколько, сделано,



Но набито и шишек изрядно…



Ты семье своей, делу предан, и



Любишь всякую жизнь безоглядно!



Были разными январи…



Мы и этот с тобой одолеем,



От невзгод защитим, отогреем —



Будут новые календари!



И опять — от зари до зари —



Путешествия, добрые встречи:



Многогранен мир и бесконечен!



Жизнь — прекрасна. Себя береги.



Обнимаем, любим, дорожим —



супруга, тёща, дочери, зятья, сын, невестка и трое внуков. ЗДОРОВЬЯ, оптимизма, удачи!***Обнимаем, любим, дорожим —супруга, тёща, дочери, зятья, сын, невестка и трое внуков. Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Сергей Шеремет — статья прочитана 224 раза Комментарии