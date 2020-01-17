Поздравляем Сергея Шеремета с круглой датой!

***
Не придуманы те слова,
Что могли бы тебе потрафить,
И верна не всегда молва,
Не расскажет всего фотография…
Ты и сам не доволен порой
Ни собой, ни своей биографией…
Но семья за тебя горой,
И отличная «фильмография»:
Мы с тобой троих деток подняли,
И гордиться вполне ими можем.
Мы не предали своей Родины,
Хоть нам было и больно, и сложно…
Ты от плаца прошёл путь до Дании,
И от Жал до хребтов азиатских,
Обретал по дороге САМ знания,
И с людьми ты общался по-братски.
Наворочено сколько, сделано,
Но набито и шишек изрядно…
Ты семье своей, делу предан, и
Любишь всякую жизнь безоглядно!
Были разными январи…
Мы и этот с тобой одолеем,
От невзгод защитим, отогреем —
Будут новые календари!
И опять — от зари до зари —
Путешествия, добрые встречи:
Многогранен мир и бесконечен!
Жизнь — прекрасна. Себя береги.
Что могли бы тебе потрафить,
И верна не всегда молва,
Не расскажет всего фотография…
Ты и сам не доволен порой
Ни собой, ни своей биографией…
Но семья за тебя горой,
И отличная «фильмография»:
Мы с тобой троих деток подняли,
И гордиться вполне ими можем.
Мы не предали своей Родины,
Хоть нам было и больно, и сложно…
Ты от плаца прошёл путь до Дании,
И от Жал до хребтов азиатских,
Обретал по дороге САМ знания,
И с людьми ты общался по-братски.
Наворочено сколько, сделано,
Но набито и шишек изрядно…
Ты семье своей, делу предан, и
Любишь всякую жизнь безоглядно!
Были разными январи…
Мы и этот с тобой одолеем,
От невзгод защитим, отогреем —
Будут новые календари!
И опять — от зари до зари —
Путешествия, добрые встречи:
Многогранен мир и бесконечен!
Жизнь — прекрасна. Себя береги.
Обнимаем, любим, дорожим —
супруга, тёща, дочери, зятья, сын, невестка и трое внуков.