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Поздравляем Сергея Шеремета с круглой датой!

ЗДОРОВЬЯ, оптимизма, удачи!

***

Не придуманы те слова,

Что могли бы тебе потрафить,

И верна не всегда молва,

Не расскажет всего фотография…

Ты и сам не доволен порой

Ни собой, ни своей биографией…

Но семья за тебя горой,

И отличная «фильмография»:

Мы с тобой троих деток подняли,

И гордиться вполне ими можем.

Мы не предали своей Родины,

Хоть нам было и больно, и сложно…

Ты от плаца прошёл путь до Дании,

И от Жал до хребтов азиатских,

Обретал по дороге САМ знания,

И с людьми ты общался по-братски.

Наворочено сколько, сделано,

Но набито и шишек изрядно…

Ты семье своей, делу предан, и

Любишь всякую жизнь безоглядно!

Были разными январи…

Мы и этот с тобой одолеем,

От невзгод защитим, отогреем —

Будут новые календари!

И опять — от зари до зари —

Путешествия, добрые встречи:

Многогранен мир и бесконечен!

Жизнь — прекрасна. Себя береги.

Обнимаем, любим, дорожим —

супруга, тёща, дочери, зятья, сын, невестка и трое внуков.
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Сергей Шеремет
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добавлена сегодня, 17 января, 09:00

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