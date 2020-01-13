Любое решение по Я. Наркевичу не будет хорошим решением – премьер Литвы 🔊 Воспроизвести



Любое решение правящих относительно судьбы Ярослава Наркевича на посту министра транспорта и коммуникаций не будет хорошим решением, говорит литовский премьер Саулюс Сквернялис.



"Любое решение не будет хорошим решением, в любом случае. Каким оно будет, подождем до завтра", – сказал премьер журналистам в сейме в понедельник.



Глава правительства отметил, что совет правящей коалиции во вторник будет решать не персональный вопрос одного министра, а вопрос о будущем всей коалиции.



"Вопрос формулируется намного шире, это и деятельность министра, хочется, чтобы он отчитался о проделанной работе, по тем претензиям, которые сформулированы, насколько они обоснованы, окончательно будет решаться вопрос политической повестки дня – о большинстве и сотрудничестве. Это куда более широкое решение, если бы это был только вопрос персоналий, решение было бы принято легко", – сказал С. Сквернялис. Любое решение правящих относительно судьбы Ярослава Наркевича на посту министра транспорта и коммуникаций не будет хорошим решением, говорит литовский премьер Саулюс Сквернялис."Любое решение не будет хорошим решением, в любом случае. Каким оно будет, подождем до завтра", – сказал премьер журналистам в сейме в понедельник.Глава правительства отметил, что совет правящей коалиции во вторник будет решать не персональный вопрос одного министра, а вопрос о будущем всей коалиции."Вопрос формулируется намного шире, это и деятельность министра, хочется, чтобы он отчитался о проделанной работе, по тем претензиям, которые сформулированы, насколько они обоснованы, окончательно будет решаться вопрос политической повестки дня – о большинстве и сотрудничестве. Это куда более широкое решение, если бы это был только вопрос персоналий, решение было бы принято легко", – сказал С. Сквернялис. Во вторник совет правящей коалиции должен принять окончательное решение в связи с выраженным президентом Гитанасом Науседой недоверием Я. Наркевичу. В конце ноября Г. Науседа выразил недоверие министру и призвал его уйти в отставку, однако он работает до сих пор.



Отвечая на вопрос, как можно разрешить конфликтную ситуацию между президентским ведомством и правительством, премьер сказал, что конфликта нет.



"Я считаю, что никакого конфликта с президентом нет, конфликт пытаются раздуть. Бывало, что министры уходили в отставку, бывало, что их отправляли в отставку, бывало, что оставались работать. Если из этого пытаются делать конфликт между правительством, большинством и президентом, то этого не было и не будет. Есть три власти: сейм, правительство и президент, – которые должны согласовывать позиции и находить компромисс", – сказал премьер-министр.



На пост министра транспорта Я. Наркевича делегировала летом Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей.



За полгода своей работы Я. Наркевич подвергся критике за увольнение правления почтовой компании Lietuvos pastas, обстоятельства проживания в парламентской гостинице, поведение во время зарубежной командировки, трудоустройство членов партии, распределение средств на асфальтирование дорог.



Дополнительные средства на асфальтирование дорог получили избирательный округ Я. Наркевича и улица, на которой живет премьер С. Сквернялис.



Я. Наркевич говорит, что большинство брошенных ему претензий лишены оснований, а нападки на него организуют политические оппоненты. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: отставка, премьер, президент, министры, оппозиция, коалиция География: Литва — статья прочитана 72 раза Комментарии