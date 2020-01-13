Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Международное рейтинговое агентство DBRS Morningstar улучшило перспективу долгосрочного кредитного рейтинга Литвы со стабильной на положительную.



Присвоенный Литве рейтинг A пока остается без изменения, сообщило Министерство финансов.



Свое решение DBRS Morningstar основывает на надежной фискальной политике Литвы, повышением устойчивости ее экономики, а также небольшим соотношением долга и валового внутреннего продукта. Как отмечает агентство, у страны диверсифицированная экономическая структура, а темпы экономического роста остаются одними из самых быстрых в еврозоне.



Последний раз агентство улучшило кредитный рейтинг Литвы в июле прошлого года.



Другое международное рейтинговое агентство Moody‘s присвоило Литве долгосрочный кредитный рейтинг A3 (с положительной перспективой), агентство Standard & Poor‘s (S&P) – рейтинг A (со стабильной перспективой), агентство Fitch – рейтинг A- (с положительной перспективой). Международное рейтинговое агентство DBRS Morningstar улучшило перспективу долгосрочного кредитного рейтинга Литвы со стабильной на положительную.Присвоенный Литве рейтинг A пока остается без изменения, сообщило Министерство финансов.Свое решение DBRS Morningstar основывает на надежной фискальной политике Литвы, повышением устойчивости ее экономики, а также небольшим соотношением долга и валового внутреннего продукта. Как отмечает агентство, у страны диверсифицированная экономическая структура, а темпы экономического роста остаются одними из самых быстрых в еврозоне.Последний раз агентство улучшило кредитный рейтинг Литвы в июле прошлого года.Другое международное рейтинговое агентство Moody‘s присвоило Литве долгосрочный кредитный рейтинг A3 (с положительной перспективой), агентство Standard & Poor‘s (S&P) – рейтинг A (со стабильной перспективой), агентство Fitch – рейтинг A- (с положительной перспективой). * * *



В Клайпедский порт в минувшую субботу пришел новый небольшой груз сжиженного природного газа (СПГ) с российской газовой компании "Новатэк" – первый в нынешнем году груз от этого поставщика и 14-й груз в начавшемся в октябре новом газовом году. Вполне вероятно, что он предназначен для крупнейшего в Литве потребителя газа – производителя удобрений Achema.



По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, газовоз Coral Favia поздно вечером пришвартовался у плавучего газохранилища Independence. Он пришел из Высоцка, где находится завод "Новатэка".



Оператор терминала Klaipedos nafta информировал BNS, что судно Coral Favia доставило 9,5 тыс. кубометров СПГ.



В минувший вторник в Клайпеду пришел первый в этом году груз газа – крупный газовоз из норвежского порта Мелкоя, где находится завод концерна Equinor. Газовоз привез примерно 138 тыс. кубометров СПГ. Это уже седьмой крупный груз СПГ из Норвегии в этом газовом году, который начался в октябре прошлого года.



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Предприятие электро-и газоснабжения Ignitis, входящее в литовскую государственную группу Ignitis grupe, в течение двух недель стало крупнейшим альтернативным поставщиком газа в Финляндии.



Как сообщает компания, возможность выбора финским потребителям, долгое время зависевшим лишь от одного поставщика газа Gasum, предоставила заработавшая с начала нынешнего года газовая перемычка Balticconnector с Эстонией.



"Анализируя газовые потоки первых двух недель года через Balticconnector, мы видим, что Ignitis стала крупнейшим альтернативным поставщиком газа в Финляндии. В определенные дни часть поставляемого нами газа через новый газопровод превышает 40%", – сказал для пресс-релиза ответственный за корпоративных клиентов и международное развитие член правления Ignitis Харольдас Науседа.



По словам Ignitis, сейчас новая перемычка используется на полную мощность.



Предпрятие Ignitis прокомментировало BNS, что сейчас весь газ в Финляндию поставляется с газохранилища в Инчукальнсе, где хранится приобретенный летом сжиженный природный газ.



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Контролируемая семьей создателя и председателя Партии труда Виктора Успасских компания по переработке мяса Krekenavos agrofirma отправила первую партию говядины в Китай.



Это единственное в Литве предприятие, получившее в сентябре прошлого года разрешение на экспорт говядины в Китай.



24 тонны замороженной говядины предприятие отправило в начале декабря. По словам главы компании Линаса Грикшаса, партия должна прийти в Китай в конце января – накануне китайского Нового года.



"Мы единственные не только в Литве, в Европе тоже очень немного предприятий, у которых есть разрешения экспортировать в Китай. Был очень сложный аудит, очень высокие требования, и мы единственные получили эти разрешения экспортировать в Китай. (...) Здесь выиграли не только мы. Выиграют и фермеры", – сказал BNS Л. Грикшас.



По его словам, пока договор подписан на поставку одной партии, однако предполагается, что будут отправлены и другие партии, а китайская компания станет постоянным клиентом компании.



Л. Грикшас сказал, что потребление различных видов мяса в Китае с каждым годом стремительно растет. Кроме того, из-за чумы свиней часть потребителей стала предпочитать свинине говядину.



Сейчас Krekenavos agrofirma экспортирует продукцию преимущественно в Латвию, Польшу, Италию, Швецию и Нидерланды.



По данным Продовольственно-ветеринарной службы, в 2019 году из Литвы было вывезено в Китай более 3 тыс. тонн продуктов, преимущественно сухого молока и сыворотки.



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Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей выросла на 7%, сообщил оператор энергопередающей системы Litgrid.



С 6 по 12 января электроэнергия в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool стоила 29,2 евро за киловатт-час, это соответственно на 48% и на 19% меньше, чем в 2019 и 2018 году в тот же период.



В Польше за неделю фиксировалось среднее подорожание на 39%, а в Швеции цена выросла на одну десятую, в Балтийских странах и в Финляндии – на 7%.



"Рост цены на электроэнергию в Балтийских странах обусловило снижение производства на ветряных и гидроэлектростанциях, а также повышение потребления электроэнергии в постпраздничный период", – утверждает Litgrid.



Балтийские страны вместе произвели 64% потребленной ими электроэнергии (произвели 404 гигаватта). В Эстонии местное производство обеспечило 111% всей потребности страны (223 гигаватт из 200), в Латвии – 75% (121 гигаватт из 162), в Литве – на 23% (60 гигаватт из 266).



В Балтийских странах почти на 20% выросло потребление, производство в Латвии сократилось на 12%, в Литве – на 34%, а в Эстонии оно выросло на 140%.



В Литве производство электроэнергии на ветряных установках сократилось на 61%, на тепловых электростанциях – на 20%. Производство на ГЭС выросло на 85%. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 149 раз Комментарии