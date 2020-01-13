В связи с пожаром на Ekologistika предъявлены подозрения двум природоохранникам 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Из-за пожара на алитусском предприятии по переработке покрышек Ekologistika предъявлены подозрения двум природоохранникам, сообщила в понедельник Каунасская прокуратура.



Главные специалисты Каунаса по контролю качества окружающей среды Аушра Бружене и Аушра Криченене подозреваются в том, что они ненадлежащим образом выполняли свои обязанности, подозрения им предъявлены в минувшую пятницу.



"Оба специалиста в ходе досудебного расследования отказываются сотрудничать с правоохранительными органами, никаких показаний не дают, обстоятельства инцидента не разъясняют. В отношении госслужащих избрана мера пресечения – подписка о невыезде", – говорится в сообщении.



На сегодняшний день в связи с пожаром на Ekologistika подозрения предъявлены пяти лицам. Из-за пожара на алитусском предприятии по переработке покрышек Ekologistika предъявлены подозрения двум природоохранникам, сообщила в понедельник Каунасская прокуратура.Главные специалисты Каунаса по контролю качества окружающей среды Аушра Бружене и Аушра Криченене подозреваются в том, что они ненадлежащим образом выполняли свои обязанности, подозрения им предъявлены в минувшую пятницу."Оба специалиста в ходе досудебного расследования отказываются сотрудничать с правоохранительными органами, никаких показаний не дают, обстоятельства инцидента не разъясняют. В отношении госслужащих избрана мера пресечения – подписка о невыезде", – говорится в сообщении.На сегодняшний день в связи с пожаром на Ekologistika подозрения предъявлены пяти лицам. Подозрения также предъявлены менеджеру компании по производству.



Генпрокуратура в декабре прошлого года предъявила подозрения главе Ekologistika Юозасу Циценасу и еще одному сотруднику компании Ромуалдасу Варанаускасу, ответственному за выполнение экологических требований.



Им предъявлены подозрения в нарушении правил использования и надзора за строениями, в которых находится потенциально опасное оборудование и проводятся потенциально опасные работы, а также в фальсификации учетных данных.



"Есть подозрения в том, что оба этих лица недолжным образом выполняли свои обязанности и не обеспечили безопасности, поэтому во время пожара стали выделяться загрязняющие выбросы, воздуху в литовском государстве был нанесен ущерб на сумму более 5 млн евро. В отношении обоих подозреваемых назначены меры пресечения – взяты подписки о невыезде", – говорится в сообщении прокуратуры.



За все эти преступные деяния предусматривается наказание штрафом, арестом или лишением свободы до шести лет.



Пожар в Алитусе на предприятии Ekologistika возник 16 октября, пожарники боролись с огнем и его последствиями более недели.



В городе Алитус и районе по причине пожара все еще действует экстремальная ситуация. Антон Забубенный , BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: Алитус, расследование, пожар География: Литва — статья прочитана 110 раз Комментарии