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Десятки турецких строителей в Каунасе требовали справедливой оплаты их труда

фото: delfi.lt


На шествии в минувшую субботу в Каунасе десятки рабочих компании Kayi Construction из Турции и поддерживающие их представители профсоюзов требовали справедливой оплаты их труда.

"Kayi Construction украла нашу честь, усилия и права. Эта ситуация также затронула наши семьи", – обратился к собравшимся в начале мероприятия строитель по-турецки.

Его слова перевел один из литовских участников акции протеста.

Акция началась возле стадиона, для реконструкции которого эти рабочие были наняты.

Отсюда 41 турок и несколько десятков поддерживающих их представителей профсоюзов устроили шествие по аллее Лайсвес до самоуправления.

Участники шествия били в барабаны и скандировали требования справедливо оплачивать их труд, они несли плакаты "Рабочие важнее стадиона", "Рабочий – человек, а не инструмент для вашего бизнеса" и "Рабочие не рабы, стадион не пирамида".
Турки: мы приходим работать и ждем денег

В конце прошлого года турки начали забастовку из-за того, что им не платят зарплату, а в минувшую пятницу самоуправление расторгло договор с турецкой компанией из-за того, что она не выполняет обязательства.

Турецкие строители, которые общались с журналистами по-русски и по-английски, сказали, что из-за невыплат по зарплате нуждаются их семьи, а их самих призывают уехать из Литвы, однако они не сдаются и ждут зарплат.

Турки рассказали, что приходят на строительную площадку и ждут там работу, но им не выдают строительные материалы и инструменты.

Рабочие сказали, что живут в вагончиках, однако в субботу не получили завтрак, им объявили, что кормить их не будут.

"Нам только говорят, что мы должны уехать в Турцию. (...) Нам не предоставили никакой информации о том, что планируется, что мы можем сделать", – сказал строитель Ибрагим Бенгул.

Профсоюзы: такие забастовки портят имидж Литвы

Когда турки объявили забастовку из-за невыплат по зарплате, выяснилось, что они работают по двум договорам: одну зарплату им платят по литовскому договору, заключенному с местным филиалом Kayi Construction, другую зарплату они должны получать по договору, заключенному с головной компанией в Турции.

Представители компании говорят, что по литовскому договору расчет с ними производится, поэтому для решения юридических разногласий им следует вернуться в Турцию.

Представляющие турецких рабочих профсоюзы утверждают, что задолженности есть и по литовским договорам, кроме того, работодатель допустил и другие нарушения: турки работали сверхурочно, у них не было копий своих трудовых договоров, они не были должным образом застрахованы.

Зампредседателя профсоюза Solidarumas Йовита Претщ сказала журналистам, что пока нанявшая рабочих компания не обанкротилась, они могут вытребовать у нее выплаты по законодательству Литвы, потому что они здесь работали.

По ее словам, в связи с ситуацией, скорее всего, будет предпринято обращение за помощью к Европейской конфедерации профсоюзов.

Такие забастовки сильно портят имидж Литвы, заметила она.

Й. Претщ сказала, что взять на себя ответственность за ситуацию с турецкими рабочими должен и мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис.

"Мэр должен взять на себя ответственность, стоять здесь вместе с нами и решать проблемы. Расторгнуть договор очень просто, но что будет дальше с людьми?" – спросила она.

Как говорят представители литовских профсоюзов, компания задолжала каждому работнику от 7 до 12 тыс. евро.

Представитель Kayi Construction в пятницу сказал BNS, что примерно с 20 из 52 рабочих договорено о том, как будет погашаться задолженность по зарплате. 11 турецких рабочих на прошлой неделе вернулись в Турцию.
BNS
Категории: чп и криминал, экономика, общество
Ключевые слова: строительство, стадион, голодовка, забастовка, контракт, турки, мэрия
География: Литва, Каунас
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добавлена сегодня, 13 января, 15:30

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