У КС Литвы спрашивают, как суды должны реагировать на решения комитета ООН 🔊 Воспроизвести



Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) просит Конституционный суд (КС) разъяснить, должны ли быть решения Комитета по правам человека ООН основанием для пересмотра дел в Литве.



Эти вопросы возникли у ГАЛС при рассмотрении жалобы бывшего высокопоставленного сотрудника правоохраны Гинтараса Ягминаса.



Комитет ООН в прошлом году объявил, что литовские ведомства нарушили его права, когда уволили на том основании, что он утратил право работать с засекреченной информацией в связи с проводившейся в его отношении оперативной слежкой при расследовании вероятной контрабанды.



Комитет утверждал, что предусматривающий такой порядок закон не обеспечивает защиту от вероятных злоупотреблений и позволяет "самоуправно начинать слежку за должностными лицами и необоснованно увольнять их с должности". Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) просит Конституционный суд (КС) разъяснить, должны ли быть решения Комитета по правам человека ООН основанием для пересмотра дел в Литве.Эти вопросы возникли у ГАЛС при рассмотрении жалобы бывшего высокопоставленного сотрудника правоохраны Гинтараса Ягминаса.Комитет ООН в прошлом году объявил, что литовские ведомства нарушили его права, когда уволили на том основании, что он утратил право работать с засекреченной информацией в связи с проводившейся в его отношении оперативной слежкой при расследовании вероятной контрабанды.Комитет утверждал, что предусматривающий такой порядок закон не обеспечивает защиту от вероятных злоупотреблений и позволяет "самоуправно начинать слежку за должностными лицами и необоснованно увольнять их с должности". Комитет также объявил, что Литва обязана принять надлежащие меры, чтобы Г. Ягминасу "была выплачена надлежащая компенсация в связи с допущенными нарушениями".



После продолжавшихся несколько лет тяжб ГАСЛ в 2010 году объявил, что Г. Ягминас в 2006 году был уволен с госслужбы обоснованно.



ГАСЛ полагает, что нынешний порядок, не позволяющие возобновлять дело из-за решения комитета ООН, может противоречить Конституции.



Коллегия трех судей обратилась в КС в декабре. КС пока не принял решение, принять ли жалобу к рассмотрению.



Комитет по правам человека ООН осуществляет контроль, соблюдают ли государства Международный пакт о гражданских и политических правах. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: суд, конституция, права человека, жалоба, ООН География: Литва — статья прочитана 53 раза Комментарии