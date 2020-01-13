Главная >> Новости >> общество, чп и криминал >> У КС Литвы спрашивают, как суды должны реагировать на решения комитета ООН

У КС Литвы спрашивают, как суды должны реагировать на решения комитета ООН



Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) просит Конституционный суд (КС) разъяснить, должны ли быть решения Комитета по правам человека ООН основанием для пересмотра дел в Литве.

Эти вопросы возникли у ГАЛС при рассмотрении жалобы бывшего высокопоставленного сотрудника правоохраны Гинтараса Ягминаса.

Комитет ООН в прошлом году объявил, что литовские ведомства нарушили его права, когда уволили на том основании, что он утратил право работать с засекреченной информацией в связи с проводившейся в его отношении оперативной слежкой при расследовании вероятной контрабанды.

Комитет утверждал, что предусматривающий такой порядок закон не обеспечивает защиту от вероятных злоупотреблений и позволяет "самоуправно начинать слежку за должностными лицами и необоснованно увольнять их с должности".
Комитет также объявил, что Литва обязана принять надлежащие меры, чтобы Г. Ягминасу "была выплачена надлежащая компенсация в связи с допущенными нарушениями".

После продолжавшихся несколько лет тяжб ГАСЛ в 2010 году объявил, что Г. Ягминас в 2006 году был уволен с госслужбы обоснованно.

ГАСЛ полагает, что нынешний порядок, не позволяющие возобновлять дело из-за решения комитета ООН, может противоречить Конституции.

Коллегия трех судей обратилась в КС в декабре. КС пока не принял решение, принять ли жалобу к рассмотрению.

Комитет по правам человека ООН осуществляет контроль, соблюдают ли государства Международный пакт о гражданских и политических правах.
BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: суд, конституция, права человека, жалоба, ООН
География: Литва
статья прочитана 53 раза
добавлена сегодня, 13 января, 14:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка