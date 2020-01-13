Д. Грибаускайте критикует Г. Науседу 🔊 Воспроизвести



Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что, когда она была президентом, не поддержала стремление разведывательных служб узаконить превентивные беседы с жителями, потому что считает, что это ущемит права человека.



Д. Грибаускайте в понедельник сказала, что некоторые "элементы" внесенного президентом Гитанасом Науседой (проекта изменений в) Законе о разведке "действительно обсуждались и раньше".



"Особенно эти так называемые превентивные беседы – я тогда (считала) и сейчас считаю, что это избыточная мера и она точно идет вразрез с правами человека", – сказала Д. Грибаускайте журналистам в сейме.



Она выразила убеждение, что без дополнительного контроля разведведомств "такая мера не может быть введена".



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Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что ставшего мишенью критики министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича вообще нельзя было назначать в правительство. Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что, когда она была президентом, не поддержала стремление разведывательных служб узаконить превентивные беседы с жителями, потому что считает, что это ущемит права человека.Д. Грибаускайте в понедельник сказала, что некоторые "элементы" внесенного президентом Гитанасом Науседой (проекта изменений в) Законе о разведке "действительно обсуждались и раньше"."Особенно эти так называемые превентивные беседы – я тогда (считала) и сейчас считаю, что это избыточная мера и она точно идет вразрез с правами человека", – сказала Д. Грибаускайте журналистам в сейме.Она выразила убеждение, что без дополнительного контроля разведведомств "такая мера не может быть введена".* * *Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что ставшего мишенью критики министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича вообще нельзя было назначать в правительство. "Ситуация выглядит очень плохо. Я считаю, что такого министра вообще не должно было быть, прежде всего его вообще нельзя было назначать. Поэтому все баталии сейчас выглядят на самом деле трагикомически", – сказала Д. Грибаускайте журналистам в понедельник в сейме.



Я. Наркевича назначил министром транспорта по представлению премьера Саулюса Сквернялиса президент Гитанас Науседа прошлым летом, когда после президентских выборов нужно было заново назначить правительство.



В конце ноября Г. Науседа выразил недоверие министру и призвал его уйти в отставку, однако он работает до сих пор.



Премьер говорит, что решение по министру правящая коалиция примет во вторник.



На вопрос журналистов, не сталкивается ли президент с недостатком полномочий, Д. Грибаускайте ответила, что все зависит от того, в какой мере глава государства пользуется предусмотренными в Конституции полномочиями.



"Президент все может. В конституционном отношении мы смешанное, полупарламентское государство, полномочия президента вполне четко прописаны в Конституции, и все зависит только от самого президента, в какой мере он этими полномочиями пользуется", – сказала Д. Грибаускайте. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество Ключевые слова: президент, дгб, закон, Грибаускайте, права человека География: Литва — статья прочитана 177 раз Комментарии