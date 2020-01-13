Литва отмечает День защитников свободы 🔊 Воспроизвести



В Литве в понедельник отдают дань памяти защитников свободы, погибших 29 лет назад при советской агрессии.



В 8 часов утра в школах, учреждениях и организациях Литвы обычно зажигают свечи, которые символизируют память, единство и победу над советскими агрессорами.



Президент Гитанас Наусуда зажжет свечи вместе с учениками вильнюсской прогимназии Rytas ("Утро").



По случаю Дня защитника свободы в сейме состоится торжественное мероприятие, на котором состоится вручение Премии свободы партизану Альбинасу Кентре.



Память погибших почтут на Антакальнисском кладбище.



При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более 800 человек получили ранения. В Литве в понедельник отдают дань памяти защитников свободы, погибших 29 лет назад при советской агрессии.В 8 часов утра в школах, учреждениях и организациях Литвы обычно зажигают свечи, которые символизируют память, единство и победу над советскими агрессорами.Президент Гитанас Наусуда зажжет свечи вместе с учениками вильнюсской прогимназии Rytas ("Утро").По случаю Дня защитника свободы в сейме состоится торжественное мероприятие, на котором состоится вручение Премии свободы партизану Альбинасу Кентре.Память погибших почтут на Антакальнисском кладбище.При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более 800 человек получили ранения. Советы попытались военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.



Вильнюсский окружной суд в прошлом году признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще более 60 бывших советских должностных лиц и офицеров виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Они заочно приговорены к лишению свободы.



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Президент Гитанас Науседа в понедельник утром почтил память погибших при советской агрессии 13 января 1991 года защитников свободы в вильнюсской школе, где учился погибший у телебашни Дарюс Гербутавичюс.



Как и в других школах страны, в столичной прогимназии Rytas ("Утро") были зажжены свечи, символизирующие память, единство и победу над советскими агрессорами.



"Вы дали Литве одного из героев 13 января Д. Гербутавичюса. Сегодня вы детки, растущие очень быстро, вскоре и сами сможете делать выбор", – сказал Г. Науседа перед тем, как зажечь памятную свечу в фойе прогимназии.



По его словам, этот выбор теперь уже не такой страшный, как в 1991 году, однако придется выбирать, быть ли равнодушными к государству или активными и любящими свою страну.



"Я не сомневаюсь, какой выбор вы сделаете", – сказал президент.



"Кажется, все это происходило вчера"



Д. Гербутавичюс погиб у вильнюсской телебашни в 17 лет.



При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более 800 человек получили ранения.



В мероприятии в прогимназии Rytas в понедельник участвовала и мать Д. Гербутавичюса.



"Для меня 13 января одновременно и праздник, и боль, которая не заживет никогда. Прошло 29 лет, но воспоминания остаются такими, что кажется, все это происходило вчера", – сказала журналистам Винце Гербутавичене.



"Все живо – в сердце матери так будет до тех пор, пока не закроются глаза", – добавила она.



"Д. Гербутавичюс был и остается учеником нашей школы. Мы каждый год вспоминаем о нем в это время", – сказала директор прогимназии Вида Киселене.



Г. Науседа во время январских событий находился в Германии



Президент Г. Науседа сказал, что 13 января 1991 года – краеугольная дата, показавшая оккупанту, что "танки, оружие, грубая сила – это еще не все“.



"Для оккупанта это должно быть очень хорошим уроком, он должен сделать из этого выводы и никогда не пытаться задушить свободу вот такими способами", – сказал глава государства журналистам.



Он рассказал, что во время январских событий находился в Германии, где тогда учился. По словам президента, на расстоянии они выглядели еще страшнее, несколько дней не удавалось связаться с близкими.



"Я хотел все бросить, бросить учебу и искать дом (...), но родители сказали: не нужно ехать, лучшее, что ты можешь сделать – это получить образование, вернуться в Литву и применить свои знания в деле строительства Литвы", – сказал Г. Науседа.



"Больше могли бы рассказать мои близкие, которые тогда практически все были на баррикадах", – добавил он.



Вильнюсский окружной суд в прошлом году признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще более 60 бывших советских должностных лиц и офицеров виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Они заочно приговорены к лишению свободы.



Дань памяти погибших в понедельник также будет отдана в сейме и на Антакальнисском кладбище. BNS Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: прокуратура, суд, 13 января, обвинение, следствие География: Литва — статья прочитана 156 раз Комментарии