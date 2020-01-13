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Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима



Бывший президент Польши напомнил, что именно советские солдаты освободили Освенцим, а также призвал не переписывать историю, сообщает ЗВЕЗДА.

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал власти Варшавы за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц.

Валенса также заявил, что Варшаве следует признать правду о Второй мировой войне. Он напомнил, что именно советские солдаты освободили Освенцим, а также призвал не переписывать историю.

«Это историческая правда, и никто не изменит ее, и если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, это слишком несерьезно. Если мы хотим хороших отношений с Россией, мы должны вести с ней диалог, но это нужно делать определенным способом. Я знаю, что это возможно», - заявил он в интервью Onet.
Также бывший польский лидер раскритиковал позицию официальной Варшавы и антироссийские настроения.

Памятные мероприятия в честь годовщины освобождения Освенцима в Польше должны состояться 27 января. В июле прошлого года польские власти утверждали, что направят приглашение президенту РФ, однако теперь предполагается, что Путин присутствовать там не будет.

tvzvezda.ru
Категории: политика, общество, в Европе, история
Ключевые слова: Валенса, память, история, война
География: Польша
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добавлена сегодня, 13 января, 09:02

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