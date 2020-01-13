В Израиль впервые доставили кошерную пшеницу из Литвы 🔊 Воспроизвести



Чтобы пища называлась кошерной, должны быть обеспечены такие условия, чтобы зерновых культур не касалось ни одно некошерное зерно. В Израиль доставили первый груз кошерной пшеницы из Литвы, сообщает



В минувший понедельник в Израиле было выгружено 33 тысячи тонн пшеницы. Ожидается, что сотрудничество Литвы с израильскими бизнесменами будет продолжаться – в этом году планируется привезти в страну несколько судов с кошерной пшеницей нового урожая экстра-класса.



Глава компании Каролис Шимас отметил, что компания начала продавать пшеницу в Израиль с лета 2019 года. Чтобы пища была признана кошерной, нужно соблюсти определенные условия. Чтобы пища называлась кошерной, должны быть обеспечены такие условия, чтобы зерновых культур не касалось ни одно некошерное зерно. В Израиль доставили первый груз кошерной пшеницы из Литвы, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу компании Agrokoncerno grūdai.В минувший понедельник в Израиле было выгружено 33 тысячи тонн пшеницы. Ожидается, что сотрудничество Литвы с израильскими бизнесменами будет продолжаться – в этом году планируется привезти в страну несколько судов с кошерной пшеницей нового урожая экстра-класса.Глава компании Каролис Шимас отметил, что компания начала продавать пшеницу в Израиль с лета 2019 года. Чтобы пища была признана кошерной, нужно соблюсти определенные условия. Озимая пшеница может быть признана кошерной, если не вступала в контакт с другими зернами. Кошерность должна быть гарантирована специальной Израильской службой (Office of Rabbi Landa).



Перед началом сбора яровой пшеницы контейнеры для озимой пшеницы в элеваторе были опечатаны в присутствии раввина и представителя Agrokoncerno grūdai. За несколько месяцев до погрузки зерна на корабль раввины также опечатали танкеры и 24 часа контролировали перевозку зерна автомобильным и железнодорожным транспортом до морского порта.



Порт также подвергся тщательной проверке перед погрузкой зерна на судно. В этом процессе участвовали 13 раввинов.



В общей сложности 11 элеваторов и портовых цистерн были опечатаны, также был опечатан каждый вагон и зерновоз.



Чтобы литовское зерно получило сертификат кошерной пищи, необходимо было очистить резервуары элеватора и морского порта, а также оборудование, которое обрабатывает зерно.



Глава Agrokoncerno grūdai подчеркнул, что кроме всех этих действий также было необходимо организовать перевозку раввинов, которые не говорили ни на английском, ни на русском, ни на каком-либо другом распространенном языке. Однако сотрудники компании общались с ними с помощью голосового переводчика.



По словам Шимаса, этот проект является исключительным не только из-за самых высоких требований и расширения рынка литовского зерна, но и из-за возможности литовцев прикоснуться к израильской культуре питания и потребностям в еде.



Кашрутом называют что-либо дозволенное или пригодное с точки зрения Галахи (иудейского права). В основе законов кашрута лежат заповеди Торы, а также дополнительные правила, установленные еврейскими религиозными авторитетами. Обычно термин "кашрут" используют применительно к своду религиозных предписаний, связанных с пищей, однако его применяют и в других аспектах традиционной жизни. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество, в мире Ключевые слова: Израиль, поставки, зерно, кошерная пища География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии