The Washington Post США : темная сторона сказочного бегства Гарри и Меган

Не спешите рукоплескать герцогу и герцогине Сассекским, которые объявили о независимости! Последние перипетии в Виндзорском королевском доме — продолжение очень грустной истории о семейном кризисе, пишет «Вашингтон пост». Наивно считать побег Гарри и Меган сказкой, в которой герцогиня спасает принца.



Первое и вполне понятное побуждение — поаплодировать герцогу и герцогине Сассекским, которые объявили о независимости от расистской британской прессы, удушающих ритуалов «старших членов королевской семьи» и непостоянства английской погоды. Но не стоит обманывать себя: последние перипетии в Виндзорском королевском доме — продолжение очень грустной истории о семейном кризисе. И еще грустнее она кажется оттого, что так сильно контрастирует с идеалами, которые должна воплощать королевская семья. Первое и вполне понятное побуждение — поаплодировать герцогу и герцогине Сассекским, которые объявили о независимости от расистской британской прессы, удушающих ритуалов «старших членов королевской семьи» и непостоянства английской погоды. Но не стоит обманывать себя: последние перипетии в Виндзорском королевском доме — продолжение очень грустной истории о семейном кризисе. И еще грустнее она кажется оттого, что так сильно контрастирует с идеалами, которые должна воплощать королевская семья.



Сама королева Елизавета II оказалась на троне из-за аналогичного конфликта: ее отец стал королем, когда ее дядя отказался от трона, чтобы жениться на разведенной женщине и отправиться в изгнание. Затем трое из четырех детей королевы развелись, причем один — с жутким скандалом. Сенсация от герцогов Сассекских — ничто по сравнению с исповедальным сотрудничеством принцессы Дианы с журналистами Эндрю Мортоном (Andrew Morton) и Мартином Баширом (Martin Bashir), на которое она пошла, чтобы попытаться донести свою боль сначала до принца Чарльза и новых родственников, а затем и до британской общественности.



Пожалуй, эти постоянные срывы в королевской семье можно понять. У британского королевского дома много привилегий, но и давление на его членов очень велико. Мы, глядя на них со стороны, можем восхищаться роскошью интерьеров и представлять, что бы мы сделали с 20 миллионами фунтов в год (более 1,6 миллиарда рублей — прим. перев.). Но не уверена, что многие смогли бы назвать реальную плату за отказ от права на собственную личность, за выполнение бесконечной череды невероятно скучных церемоний, необходимость всегда правильно одеваться (для женщин) и ежедневно принимать изнурительные потоки критики со стороны прессы (касается обоих полов, но женщинам обычно приходится хуже).



Можете ли вы себе представить, чтобы мать вам сказала, что на самом деле никому нет дела до вас лично? Именно это королева Елизавета II заявила принцу Чарльзу в сериале «Корона», который показывают на Netflix. Пусть это художественное произведение, но оно во многом опирается на реальные факты. Какую плату вы попросили бы, если бы знали, что вам придется, как Диане, много лет бороться за то, чтобы семья признала вашу булимию и другие психические проблемы? Мысль о том, что Меган Маркл, выйдя замуж за одного из членов королевской семьи, может превратить Виндзоров в неоднородную и равноправную группу, всегда была скорее мечтой, чем реальной возможностью. Белое платье и тиара лишь маскировали всю тщетность этой идеи.



Поверхностно было бы назвать решение Гарри порвать со всеми атрибутами королевской жизни, которые он находит удручающими, победой, которой гордилась бы его мать. Но, как отметила Тина Браун (Tina Brown) в своих «Хрониках Дианы», сама Диана давала победе такое определение, на которое не всегда стоило полагаться. «Она считала, что оглушительный прилюдный крик может решить проблему раз и навсегда, — писала Браун о решении Дианы начать сотрудничество с Мортоном, чтобы написать исповедальную книгу. — Она всегда полагала, что одно неистовое действие может исправить все разом».



Пока что у Гарри более счастливая история, чем у его матери. Он слагает полномочия старшего члена королевской семьи, а его брак — в целости и сохранности. Похоже, у них с женой есть какие-то планы на ближайшие дни, по крайней мере они создали новый сайт, где отвечают на часто задаваемые вопросы. И все-таки уход младшего сына Дианы из королевской семьи стал жутковатым напоминанием, как исключили ее саму.



Когда Диана объявила, что согласна развестись с принцем Уэльским, Букингемский дворец лишь холодно сообщил, что «это займет время». На этот раз, возможно, в официальном заявлении был намек на снисхождение: «Мы понимаем желание [герцогов Сассекских] пойти другим путем, но это сложный вопрос, на решение которого требуется время».



Это должно стать предостережением всем, кто упорно считает побег Гарри и Меган современной сказкой, в которой герцогиня спасает принца и забирает его с собой в Канаду, где они будут жить долго и счастливо. Но когда вы уезжаете в закат, это значит, что вам приходится покинуть любимого брата, отца и бабушку. И глупо забывать суть всей истории, закрывая глаза на то, что любая драма подразумевает боль.



