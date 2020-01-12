Сборная Японии не дала стать Литве чемпионом мира по хоккею

Сегодня, 12 января 2020 года, в Вильнюсе закончился чемпионат мира по хоккею во втором дивизионе (Группа А) среди игроков не старше 20 лет.
В последнем матче турнира сошлись сборная Японии, ни разу не проигравшая в литовской столице, и команда хозяев, единственная, кто мог сместить японцев с первого места и отобрать практически уже завоёванные ими золотые медали.
О другом варианте - проигрыше японцам и потере уже почти завоёванных серебряных медалей - в Вильнюсе даже не вспоминали. Но именно и стал реальностью после того, как сборная Великобритании обыграла сербов, а литовской команде не удалось обыграть японцев.
Результаты 5-го тура
Великобритания – Сербия - 5:2 (2:0, 0:2, 3:0).
Румыния - Испания – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).
Литва – Япония - 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)
Литва: Т.Мажулис, 49, М.Гринюс, 53.
В сборной Японии две шайбы на счету Ю Сато.
Лучшие бомбардиры:
1. Теруто Накаджима (Япония) – 13 очков (5 голов + 8 передач),
2. Шикара Ханзава (Япония) – 12 очков (7 + 5),
3. Коки Йонеяма (Япония) – 10 очков (2 + 8).
1. Япония – 15 очков (разница шайб - 37:7),
2. Великобритания – 11 (23:17),
3. Литва – 9 (20:17),
4. Румыния – 6 (15:24),
5. Испания – 4 (8:23),
6. Сербия – 0 (11:26).
Румыния - Испания – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).
Литва – Япония - 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)
Литва: Т.Мажулис, 49, М.Гринюс, 53.
В сборной Японии две шайбы на счету Ю Сато.
Лучшие бомбардиры:
1. Теруто Накаджима (Япония) – 13 очков (5 голов + 8 передач),
2. Шикара Ханзава (Япония) – 12 очков (7 + 5),
3. Коки Йонеяма (Япония) – 10 очков (2 + 8).
Молодёжный чемпионата мира по хоккею (U20),
II дивизион (группа А)
Итоговое положение
II дивизион (группа А)
Итоговое положение
1. Япония – 15 очков (разница шайб - 37:7),
2. Великобритания – 11 (23:17),
3. Литва – 9 (20:17),
4. Румыния – 6 (15:24),
5. Испания – 4 (8:23),
6. Сербия – 0 (11:26).