Сборная Японии не дала стать Литве чемпионом мира по хоккею 🔊 Воспроизвести



Фото: iihf.com







Сегодня, 12 января 2020 года, в Вильнюсе закончился чемпионат мира по хоккею во втором дивизионе (Группа А) среди игроков не старше 20 лет.



В последнем матче турнира сошлись сборная Японии, ни разу не проигравшая в литовской столице, и команда хозяев, единственная, кто мог сместить японцев с первого места и отобрать практически уже завоёванные ими золотые медали.



О другом варианте - проигрыше японцам и потере уже почти завоёванных серебряных медалей - в Вильнюсе даже не вспоминали. Но именно и стал реальностью после того, как сборная Великобритании обыграла сербов, а литовской команде не удалось обыграть японцев.







Результаты 5-го тура В последнем матче турнира сошлись сборная Японии, ни разу не проигравшая в литовской столице, и команда хозяев, единственная, кто мог сместить японцев с первого места и отобрать практически уже завоёванные ими золотые медали.О другом варианте - проигрыше японцам и потере уже почти завоёванных серебряных медалей - в Вильнюсе даже не вспоминали. Но именно и стал реальностью после того, как сборная Великобритании обыграла сербов, а литовской команде не удалось обыграть японцев.



Румыния - Испания – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).



Литва – Япония - 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)



Литва: Т.Мажулис, 49, М.Гринюс, 53.



В сборной Японии две шайбы на счету Ю Сато.



Лучшие бомбардиры:



1. Теруто Накаджима (Япония) – 13 очков (5 голов + 8 передач),



2. Шикара Ханзава (Япония) – 12 очков (7 + 5),



3. Коки Йонеяма (Япония) – 10 очков (2 + 8).



Молодёжный чемпионата мира по хоккею (U20),



II дивизион (группа А)



Итоговое положение



1. Япония – 15 очков (разница шайб - 37:7),



2. Великобритания – 11 (23:17),



3. Литва – 9 (20:17),



4. Румыния – 6 (15:24),



5. Испания – 4 (8:23),



6. Сербия – 0 (11:26). Великобритания – Сербия - 5:2 (2:0, 0:2, 3:0).Румыния - Испания – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).Литва – Япония - 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)Литва: Т.Мажулис, 49, М.Гринюс, 53.В сборной Японии две шайбы на счету Ю Сато.1. Теруто Накаджима (Япония) – 13 очков (5 голов + 8 передач),2. Шикара Ханзава (Япония) – 12 очков (7 + 5),3. Коки Йонеяма (Япония) – 10 очков (2 + 8).1. Япония – 15 очков (разница шайб - 37:7),2. Великобритания – 11 (23:17),3. Литва – 9 (20:17),4. Румыния – 6 (15:24),5. Испания – 4 (8:23),6. Сербия – 0 (11:26). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, хоккей, чемпионат мира, результаты матчей, U20, молодёжный, группа А, дивизион II — статья прочитана 126 раз Комментарии