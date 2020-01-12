Свято место биатлона

Очередной этап Кубка мира по биатлону, прошедший в немецком городе Оберхоф, прошёл без лидера нынешнего сезона – Йоханнеса Бё, в семье которого в январе ожидается пополнение.
В отсутствие нового короля на трон вернулся король вчерашний – Мартен Фуркад.
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Спринт. 7,5 км, 9 января
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – (0 штрафных кругов),
2. Денизе Херрман (Германия) — (отставание 33,1 сек.; 1),
3. Жулия Симон (Франция) — (+47,4; 1),
4. Доротея Вирер (Италия) – (+1.01,8; 1),
5. Тириль Экхофф (Норвегия) — (+1.07,1; 2)…
80. Габриэле Лещинскайте (Литва) – (4.32,3; 3),
91. Наталья Кочергина (Литва) – (5.12,4; 6.
1. Мартен Фуркад (Франция) – (0 штрафных кругов),
2. Эмильен Жаклен (Франция) – (отставание 25,5 сек., 1),
3. Йоханнес Кюн (Германия) – (+33,0; 1),
4. Матвей Елисеев (Россия) – (+41,1; 0),
5. Александр Логинов (Россия) – (+47,8; 1)…
20. Витаутас Строля (Литва) – (+1.50,2; 1),
36. Кароль Домбровский (Литва) – 2.19,2; 0),
104. Линас Банис (Литва) – (+4.53,0; 3).
1. Норвегия (Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф) — (0 штрафных кругов + 11 дополнительных патронов),
2. Швеция (Эльвира Эберг, Линн Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг) — (+21,1; 0+10),
3. Франция (Жулия Симон, Анаис Бескон, Селия Эмонье, Жюстин Бреза) — (+33,1; 0+12),
4. Германия – (+1.10,4; 1+11),
5. Швейцария – (1.24,5; 1+9).
Сборная Литвы в этом виде программы не была представлена.
1. Норвегия (Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Дале, Ветле Шоста Кристиансен) — (2 штрафных круга + 8 запасных патронов),
2. Франция (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе) — (+4,4; 2+6),
3. Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — (+48,2; 2+14),
4. Россия (Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов) — (+1.09,0; 0+9),
5. Белоруссия (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елётнов, Никита Лобастов) – (+1.54,0; 1+12)…
20. Литва (Кароль Домбровский, Томас Каукенас, Витаутас Строля, Линас Бани) – (+6.38,6; 3+11).
В этой гонке приняли участие 26 команд.
1. Мартен Фуркад (Франция) – (2 штрафных круга),
2. Арнд Пайффер (Германия) – (+20,1; 3),
3. Симон Детьё (Франция) – (+20,3; 3),
4. Йоханнес Дале (Норвегия) – (+38,9; 4),
5. Яков Фак (Словения) – (+43,1; 3).
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – (1 штрафной круг),
2. Тириль Экхофф (Норвегия) — (+ 30,2; 4),
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — (+ 35,0; 3),
4. Доротея Вирер (Италия) — (+ 1.08,8; 5),
5. Денизе Херрман (Германия) — (+ 1.25,0; 6).
1. Доротея Вирер (Италия) – 390 баллов,
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 381,
3. Ингрид Ландмарк-Тандреволд (Норвегия) – 305,
4. Жулия Симон (Франция) – 285,
5. Денизе Херрман (Германия) — 273.
У представительниц Литвы в общем зачёте баллов нет.
1. Мартен Фуркад (Франция) – 387,
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 374,
3. Симон Детьё (Франция) – 352,
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 342,
5. Александр Логинов (Россия) — 329…
49. Витаутас Строля (Литва) – 31,
67. Томас Каукенас (Литва) – 10,
72. Кароль Домбровский (Литва) – 5.
3. Жулия Симон (Франция) — (+47,4; 1),
4. Доротея Вирер (Италия) – (+1.01,8; 1),
5. Тириль Экхофф (Норвегия) — (+1.07,1; 2)…
80. Габриэле Лещинскайте (Литва) – (4.32,3; 3),
91. Наталья Кочергина (Литва) – (5.12,4; 6.
Мужчины. Спринт, 10 км. 10 января
1. Мартен Фуркад (Франция) – (0 штрафных кругов),
2. Эмильен Жаклен (Франция) – (отставание 25,5 сек., 1),
3. Йоханнес Кюн (Германия) – (+33,0; 1),
4. Матвей Елисеев (Россия) – (+41,1; 0),
5. Александр Логинов (Россия) – (+47,8; 1)…
20. Витаутас Строля (Литва) – (+1.50,2; 1),
36. Кароль Домбровский (Литва) – 2.19,2; 0),
104. Линас Банис (Литва) – (+4.53,0; 3).
Женщины. Эстафета. 4х6 км, 11 января
1. Норвегия (Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф) — (0 штрафных кругов + 11 дополнительных патронов),
2. Швеция (Эльвира Эберг, Линн Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг) — (+21,1; 0+10),
3. Франция (Жулия Симон, Анаис Бескон, Селия Эмонье, Жюстин Бреза) — (+33,1; 0+12),
4. Германия – (+1.10,4; 1+11),
5. Швейцария – (1.24,5; 1+9).
Сборная Литвы в этом виде программы не была представлена.
Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км, 11 января
1. Норвегия (Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Дале, Ветле Шоста Кристиансен) — (2 штрафных круга + 8 запасных патронов),
2. Франция (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе) — (+4,4; 2+6),
3. Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — (+48,2; 2+14),
4. Россия (Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов) — (+1.09,0; 0+9),
5. Белоруссия (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елётнов, Никита Лобастов) – (+1.54,0; 1+12)…
20. Литва (Кароль Домбровский, Томас Каукенас, Витаутас Строля, Линас Бани) – (+6.38,6; 3+11).
В этой гонке приняли участие 26 команд.
Мужчины. Масс-старт 15 км, 12 января
1. Мартен Фуркад (Франция) – (2 штрафных круга),
2. Арнд Пайффер (Германия) – (+20,1; 3),
3. Симон Детьё (Франция) – (+20,3; 3),
4. Йоханнес Дале (Норвегия) – (+38,9; 4),
5. Яков Фак (Словения) – (+43,1; 3).
Женщины. Масс-старт 12,5 км, 12 января
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – (1 штрафной круг),
2. Тириль Экхофф (Норвегия) — (+ 30,2; 4),
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — (+ 35,0; 3),
4. Доротея Вирер (Италия) — (+ 1.08,8; 5),
5. Денизе Херрман (Германия) — (+ 1.25,0; 6).
Кубок мира. Женщины
Общий зачёт после 9 гонок
Общий зачёт после 9 гонок
1. Доротея Вирер (Италия) – 390 баллов,
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 381,
3. Ингрид Ландмарк-Тандреволд (Норвегия) – 305,
4. Жулия Симон (Франция) – 285,
5. Денизе Херрман (Германия) — 273.
У представительниц Литвы в общем зачёте баллов нет.
Кубок мира. Мужчины
1. Мартен Фуркад (Франция) – 387,
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 374,
3. Симон Детьё (Франция) – 352,
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 342,
5. Александр Логинов (Россия) — 329…
49. Витаутас Строля (Литва) – 31,
67. Томас Каукенас (Литва) – 10,
72. Кароль Домбровский (Литва) – 5.