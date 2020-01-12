Свято место биатлона

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Очередной этап Кубка мира по биатлону, прошедший в немецком городе Оберхоф, прошёл без лидера нынешнего сезона – Йоханнеса Бё, в семье которого в январе ожидается пополнение.



В отсутствие нового короля на трон вернулся король вчерашний – Мартен Фуркад.







Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия



Женщины. Спринт. 7,5 км, 9 января



1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – (0 штрафных кругов), В отсутствие нового короля на трон вернулся король вчерашний – Мартен Фуркад.1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – (0 штрафных кругов),



3. Жулия Симон (Франция) — (+47,4; 1),



4. Доротея Вирер (Италия) – (+1.01,8; 1),



5. Тириль Экхофф (Норвегия) — (+1.07,1; 2)…



80. Габриэле Лещинскайте (Литва) – (4.32,3; 3),



91. Наталья Кочергина (Литва) – (5.12,4; 6.



Мужчины. Спринт, 10 км. 10 января



1. Мартен Фуркад (Франция) – (0 штрафных кругов),



2. Эмильен Жаклен (Франция) – (отставание 25,5 сек., 1),



3. Йоханнес Кюн (Германия) – (+33,0; 1),



4. Матвей Елисеев (Россия) – (+41,1; 0),



5. Александр Логинов (Россия) – (+47,8; 1)…



20. Витаутас Строля (Литва) – (+1.50,2; 1),



36. Кароль Домбровский (Литва) – 2.19,2; 0),



104. Линас Банис (Литва) – (+4.53,0; 3).







Женщины. Эстафета. 4х6 км, 11 января



1. Норвегия (Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф) — (0 штрафных кругов + 11 дополнительных патронов),



2. Швеция (Эльвира Эберг, Линн Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг) — (+21,1; 0+10),



3. Франция (Жулия Симон, Анаис Бескон, Селия Эмонье, Жюстин Бреза) — (+33,1; 0+12),



4. Германия – (+1.10,4; 1+11),



5. Швейцария – (1.24,5; 1+9).



Сборная Литвы в этом виде программы не была представлена.



Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км, 11 января



1. Норвегия (Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Дале, Ветле Шоста Кристиансен) — (2 штрафных круга + 8 запасных патронов),



2. Франция (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе) — (+4,4; 2+6),



3. Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — (+48,2; 2+14),



4. Россия (Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов) — (+1.09,0; 0+9),



5. Белоруссия (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елётнов, Никита Лобастов) – (+1.54,0; 1+12)…



20. Литва (Кароль Домбровский, Томас Каукенас, Витаутас Строля, Линас Бани) – (+6.38,6; 3+11).



В этой гонке приняли участие 26 команд.



Мужчины. Масс-старт 15 км, 12 января



1. Мартен Фуркад (Франция) – (2 штрафных круга),



2. Арнд Пайффер (Германия) – (+20,1; 3),



3. Симон Детьё (Франция) – (+20,3; 3),



4. Йоханнес Дале (Норвегия) – (+38,9; 4),



5. Яков Фак (Словения) – (+43,1; 3).



Женщины. Масс-старт 12,5 км, 12 января



1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – (1 штрафной круг),



2. Тириль Экхофф (Норвегия) — (+ 30,2; 4),



3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — (+ 35,0; 3),



4. Доротея Вирер (Италия) — (+ 1.08,8; 5),



5. Денизе Херрман (Германия) — (+ 1.25,0; 6).



Кубок мира. Женщины



Общий зачёт после 9 гонок



1. Доротея Вирер (Италия) – 390 баллов,



2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 381,



3. Ингрид Ландмарк-Тандреволд (Норвегия) – 305,



4. Жулия Симон (Франция) – 285,



5. Денизе Херрман (Германия) — 273.



У представительниц Литвы в общем зачёте баллов нет.



Кубок мира. Мужчины



1. Мартен Фуркад (Франция) – 387,



2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 374,



3. Симон Детьё (Франция) – 352,



4. Тарьей Бё (Норвегия) – 342,



5. Александр Логинов (Россия) — 329…



49. Витаутас Строля (Литва) – 31,



67. Томас Каукенас (Литва) – 10,



72. Кароль Домбровский (Литва) – 5. 2. Денизе Херрман (Германия) — (отставание 33,1 сек.; 1),3. Жулия Симон (Франция) — (+47,4; 1),4. Доротея Вирер (Италия) – (+1.01,8; 1),5. Тириль Экхофф (Норвегия) — (+1.07,1; 2)…80. Габриэле Лещинскайте (Литва) – (4.32,3; 3),91. Наталья Кочергина (Литва) – (5.12,4; 6.1. Мартен Фуркад (Франция) – (0 штрафных кругов),2. Эмильен Жаклен (Франция) – (отставание 25,5 сек., 1),3. Йоханнес Кюн (Германия) – (+33,0; 1),4. Матвей Елисеев (Россия) – (+41,1; 0),5. Александр Логинов (Россия) – (+47,8; 1)…20. Витаутас Строля (Литва) – (+1.50,2; 1),36. Кароль Домбровский (Литва) – 2.19,2; 0),104. Линас Банис (Литва) – (+4.53,0; 3).1. Норвегия (Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф) — (0 штрафных кругов + 11 дополнительных патронов),2. Швеция (Эльвира Эберг, Линн Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг) — (+21,1; 0+10),3. Франция (Жулия Симон, Анаис Бескон, Селия Эмонье, Жюстин Бреза) — (+33,1; 0+12),4. Германия – (+1.10,4; 1+11),5. Швейцария – (1.24,5; 1+9).Сборная Литвы в этом виде программы не была представлена.1. Норвегия (Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Дале, Ветле Шоста Кристиансен) — (2 штрафных круга + 8 запасных патронов),2. Франция (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе) — (+4,4; 2+6),3. Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — (+48,2; 2+14),4. Россия (Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов) — (+1.09,0; 0+9),5. Белоруссия (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елётнов, Никита Лобастов) – (+1.54,0; 1+12)…20. Литва (Кароль Домбровский, Томас Каукенас, Витаутас Строля, Линас Бани) – (+6.38,6; 3+11).В этой гонке приняли участие 26 команд.1. Мартен Фуркад (Франция) – (2 штрафных круга),2. Арнд Пайффер (Германия) – (+20,1; 3),3. Симон Детьё (Франция) – (+20,3; 3),4. Йоханнес Дале (Норвегия) – (+38,9; 4),5. Яков Фак (Словения) – (+43,1; 3).1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – (1 штрафной круг),2. Тириль Экхофф (Норвегия) — (+ 30,2; 4),3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — (+ 35,0; 3),4. Доротея Вирер (Италия) — (+ 1.08,8; 5),5. Денизе Херрман (Германия) — (+ 1.25,0; 6).1. Доротея Вирер (Италия) – 390 баллов,2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 381,3. Ингрид Ландмарк-Тандреволд (Норвегия) – 305,4. Жулия Симон (Франция) – 285,5. Денизе Херрман (Германия) — 273.У представительниц Литвы в общем зачёте баллов нет.1. Мартен Фуркад (Франция) – 387,2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 374,3. Симон Детьё (Франция) – 352,4. Тарьей Бё (Норвегия) – 342,5. Александр Логинов (Россия) — 329…49. Витаутас Строля (Литва) – 31,67. Томас Каукенас (Литва) – 10,72. Кароль Домбровский (Литва) – 5. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: биатлон, Кубок мира, Оберхоф, Фуркад, Йоханнес Бё — статья прочитана 165 раз Комментарии