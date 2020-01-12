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Свято место биатлона

Фото: biathlonworld.com




Очередной этап Кубка мира по биатлону, прошедший в немецком городе Оберхоф, прошёл без лидера нынешнего сезона – Йоханнеса Бё, в семье которого в январе ожидается пополнение.

В отсутствие нового короля на трон вернулся король вчерашний – Мартен Фуркад.



Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия

Женщины. Спринт. 7,5 км, 9 января

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – (0 штрафных кругов),
2. Денизе Херрман (Германия) — (отставание 33,1 сек.; 1),

3. Жулия Симон (Франция) — (+47,4; 1),

4. Доротея Вирер (Италия) – (+1.01,8; 1),

5. Тириль Экхофф (Норвегия) — (+1.07,1; 2)…

80. Габриэле Лещинскайте (Литва) – (4.32,3; 3),

91. Наталья Кочергина (Литва) – (5.12,4; 6.

Мужчины. Спринт, 10 км. 10 января

1. Мартен Фуркад (Франция) – (0 штрафных кругов),

2. Эмильен Жаклен (Франция) – (отставание 25,5 сек., 1),

3. Йоханнес Кюн (Германия) – (+33,0; 1),

4. Матвей Елисеев (Россия) – (+41,1; 0),

5. Александр Логинов (Россия) – (+47,8; 1)…

20. Витаутас Строля (Литва) – (+1.50,2; 1),

36. Кароль Домбровский (Литва) – 2.19,2; 0),

104. Линас Банис (Литва) – (+4.53,0; 3).



Женщины. Эстафета. 4х6 км, 11 января

1. Норвегия (Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф) — (0 штрафных кругов + 11 дополнительных патронов),

2. Швеция (Эльвира Эберг, Линн Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг) — (+21,1; 0+10),

3. Франция (Жулия Симон, Анаис Бескон, Селия Эмонье, Жюстин Бреза) — (+33,1; 0+12),

4. Германия – (+1.10,4; 1+11),

5. Швейцария – (1.24,5; 1+9).

Сборная Литвы в этом виде программы не была представлена.

Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км, 11 января

1. Норвегия (Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Йоханнес Дале, Ветле Шоста Кристиансен) — (2 штрафных круга + 8 запасных патронов),

2. Франция (Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе) — (+4,4; 2+6),

3. Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — (+48,2; 2+14),

4. Россия (Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов) — (+1.09,0; 0+9),

5. Белоруссия (Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елётнов, Никита Лобастов) – (+1.54,0; 1+12)…

20. Литва (Кароль Домбровский, Томас Каукенас, Витаутас Строля, Линас Бани) – (+6.38,6; 3+11).

В этой гонке приняли участие 26 команд.

Мужчины. Масс-старт 15 км, 12 января

1. Мартен Фуркад (Франция) – (2 штрафных круга),

2. Арнд Пайффер (Германия) – (+20,1; 3),

3. Симон Детьё (Франция) – (+20,3; 3),

4. Йоханнес Дале (Норвегия) – (+38,9; 4),

5. Яков Фак (Словения) – (+43,1; 3).

Женщины. Масс-старт 12,5 км, 12 января

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – (1 штрафной круг),

2. Тириль Экхофф (Норвегия) — (+ 30,2; 4),

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — (+ 35,0; 3),

4. Доротея Вирер (Италия) — (+ 1.08,8; 5),

5. Денизе Херрман (Германия) — (+ 1.25,0; 6).

Кубок мира. Женщины

Общий зачёт после 9 гонок

1. Доротея Вирер (Италия) – 390 баллов,

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 381,

3. Ингрид Ландмарк-Тандреволд (Норвегия) – 305,

4. Жулия Симон (Франция) – 285,

5. Денизе Херрман (Германия) — 273.

У представительниц Литвы в общем зачёте баллов нет.

Кубок мира. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) – 387,

2. Йоханнес Бё (Норвегия) – 374,

3. Симон Детьё (Франция) – 352,

4. Тарьей Бё (Норвегия) – 342,

5. Александр Логинов (Россия) — 329…

49. Витаутас Строля (Литва) – 31,

67. Томас Каукенас (Литва) – 10,

72. Кароль Домбровский (Литва) – 5.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: биатлон, Кубок мира, Оберхоф, Фуркад, Йоханнес Бё
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добавлена сегодня, 12 января, 19:20

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