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Генассамблея ООН лишила семь стран права голоса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий


Семь государств — членов ООН лишили права голоса на Генассамблее из-за неуплаты взносов. Об этом сообщается на сайте организации, передает РИА Новости.

Представители Венесуэлы, Гамбии, Йемена, Лесото, Ливана, Тонга и Центрально-Африканской Республики не смогут участвовать в голосовании на сессии Генассамблеи, так как их задолженность превысила сумму платежей за последние два года. Лишение права голоса предусматривает 19-я статья Устава ООН.

Из этих стран наибольшая задолженность накопилась у Венесуэлы: Каракасу нужно внести более 21 миллиона долларов, чтобы соответствовать положению 19-й статьи.

В списке должников также присутствуют Коморские острова, Сомали, Сан-Томе и Принсипи, однако им Генассамблея разрешила участвовать в голосовании до конца 74-й сессии.
РИА Новости
Категории: экономика, политика, общество, в мире
Ключевые слова: ООН, лишение, голос, взносы
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добавлена сегодня, 13 января, 13:00

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