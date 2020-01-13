Генассамблея ООН лишила семь стран права голоса 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алексей Витвицкий



Семь государств — членов ООН лишили права голоса на Генассамблее из-за неуплаты взносов. Об этом сообщается на сайте организации, передает



Представители Венесуэлы, Гамбии, Йемена, Лесото, Ливана, Тонга и Центрально-Африканской Республики не смогут участвовать в голосовании на сессии Генассамблеи, так как их задолженность превысила сумму платежей за последние два года. Лишение права голоса предусматривает 19-я статья Устава ООН.



Из этих стран наибольшая задолженность накопилась у Венесуэлы: Каракасу нужно внести более 21 миллиона долларов, чтобы соответствовать положению 19-й статьи.



В списке должников также присутствуют Коморские острова, Сомали, Сан-Томе и Принсипи, однако им Генассамблея разрешила участвовать в голосовании до конца 74-й сессии. Семь государств — членов ООН лишили права голоса на Генассамблее из-за неуплаты взносов. Об этом сообщается на сайте организации, передает РИА Новости Представители Венесуэлы, Гамбии, Йемена, Лесото, Ливана, Тонга и Центрально-Африканской Республики не смогут участвовать в голосовании на сессии Генассамблеи, так как их задолженность превысила сумму платежей за последние два года. Лишение права голоса предусматривает 19-я статья Устава ООН.Из этих стран наибольшая задолженность накопилась у Венесуэлы: Каракасу нужно внести более 21 миллиона долларов, чтобы соответствовать положению 19-й статьи.В списке должников также присутствуют Коморские острова, Сомали, Сан-Томе и Принсипи, однако им Генассамблея разрешила участвовать в голосовании до конца 74-й сессии. РИА Новости Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: ООН, лишение, голос, взносы — статья прочитана 171 раз Комментарии