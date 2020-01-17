Самые важные спортивные события в 2020 году 🔊 Воспроизвести Национальный олимпийский стадион в Токио, на котором состоится открытие Олимпиады-2020. Tokyo-2020.org



Наступивший год — олимпийский. Но помимо главного старта четырёхлетия нас с вами ожидает ещё множество ярких турниров и увлекательных соревнований. Наиболее значимые из них "Липецкая спортивная газета" отметила в своём календаре.



"Обзор" его немного дополнил.



* * *



Январь



9-22 января. III ЗИМНИЕ ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (Лозанна, Швейцария).



10-26 января. ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы. Мужчины (Стокгольм, Мальмё, Гётеборг/Швеция; Вена, Грац/Австрия; Тронхейм/Норвегия).



12-26 января. ВОДНОЕ ПОЛО. Чемпионат Европы. Мужчины. Женщины (Будапешт, Венгрия). * * *9-22 января. III ЗИМНИЕ ЮНОШЕСКИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (Лозанна, Швейцария).10-26 января. ГАНДБОЛ. Чемпионат Европы. Мужчины (Стокгольм, Мальмё, Гётеборг/Швеция; Вена, Грац/Австрия; Тронхейм/Норвегия).12-26 января. ВОДНОЕ ПОЛО. Чемпионат Европы. Мужчины. Женщины (Будапешт, Венгрия).



15-19 января. БИАТЛОН. Кубок мира. 5-й этап (Рупольдинг, Германия).



19 января. ХОККЕЙ. Матч звёзд КХЛ (Москва, Россия)



20-26 января. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионат Европы (Грац, Австрия)



23-26 января. БИАТЛОН. Кубок мира. 6-й этап (Поклюка, Словения)



24-26 января. ШОРТ-ТРЕК. Чемпионат Европы (Дебрецен, Венгрия)



25 января. ХОККЕЙ. Матч всех звёзд НХЛ (Сент-Луис, США)



Февраль



1 февраля-14 марта. РЕГБИ. Кубок шести наций (Англия, Ирландия, Италия, Уэльс, Франция, Шотландия)



2 февраля. АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ. НФЛ. Супербоул (Майами)



2-15 февраля. ШАХМАТЫ. Матч за звание чемпионки мира между Тамарой Тансыккужиной (Россия) и Натальей Садовской (Польша) (Щецин/Польша, Уфа/Россия).



3-9 февраля. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионат четырёх континентов (Сеул, Корея).



8-16 февраля. ТЕННИС. WTA Tour. St.Petersburg Ladies Trophy (Санкт-Петербург, Россия).



9 февраля. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Русская зима» (Москва, Россия).



12-23 февраля. БИАТЛОН. Чемпионат мира (Антерсельва, Италия).



13-16 февраля. КОНЬКИ. Чемпионат мира на отдельных дистанциях (Солт-Лейк-Сити, США)



14-16 февраля. САННЫЙ СПОРТ. Чемпионат мира (Сочи, Россия)



16 февраля. БАСКЕТБОЛ. Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ (Москва, Россия)



16 февраля. БАСКЕТБОЛ. Матч всех звёзд НБА (Чикаго, США)



17 февраля-1 марта. БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН. Чемпионат мира (Альтенберг, Германия)



18-19 февраля. ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи. «Атлетико» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «ПСЖ» (Франция), «Тоттенхэм» (Англия) — «Лейпциг» (Германия), «Аталанта» (Италия) — «Валенсия» (Испания)



20 февраля. ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/16 финала.



Первые матчи. «Шахтёр» (Украина) — «Бенфика» (Португалия), «Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Хетафе» (Испания) — «Аякс» (Голландия), «Лудогорец» (Болгария) — «Интер» (Италия), «ЧФР Клуж» (Румыния) — «Севилья» (Испания), «Айнтрахт» (Германия) — «Зальцбург» (Австрия), «Спортинг» (Португалия) — «Истанбул Б» (Турция), «Копенгаген» (Дания) — «Селтик» (Шотландия), «Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия), «Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия), «Вулверхэмптон» (Англия) — «Эспаньол» (Испания), «Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия), «Вольфсбург» (Германия) — «Мальмё» (Швеция), «Глазго Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия), «АПОЭЛ» (Кипр) — «Базель» (Швейцария), «АЗ Алкмаар» (Голландия) — «ЛАСК» (Австрия)



22 февраля. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе. Деонтей Уайлдер (США) — Тайсон Фьюри II (Великобритания) (Лас-Вегас, США).



25-26 февраля. ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи.



«Челси» (Англия) — «Бавария» (Германия), «Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания), «Реал» (Мадрид, Испания) — «Манчестер Сити» (Англия), «Лион» (Франция) — «Ювентус» (Италия).



26 февраля-1 марта. ВЕЛОТРЕК. Чемпионат мира (Берлин, Германия)



26 февраля-1 марта. БИАТЛОН. Чемпионат Европы (Техванди, Эстония)



27 февраля. ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи



28 февраля-1 марта КОНЬКИ. Чемпионат мира в классическом многоборье и в спринтерском многоборье (Хамар, Норвегия)



Март



1-14 марта. ХОККЕЙ. КХЛ. Старт плэй-офф Кубка Гагарина. 1/8 финала. Серии до четырёх побед



2-8 марта. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионат мира среди юниоров (Таллин, Эстония)



4 марта. ФУТБОЛ. Кубок России. 1/4 финала. «Химки» — «Торпедо» (Москва), «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Свердловская область), «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва), «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург).



5-8 марта. БИАТЛОН. Кубок мира. 7-й этап (Нове-Место, Чехия).



10-11 марта. ФУТБОЛ. Лига чемпионов 1/8 финала. Ответные матчи.



12-15 марта. БИАТЛОН. Кубок мира. 8-й этап (Контиолахти, Финляндия).



12 марта. ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи.



13-15 марта. ШОРТ-ТРЕК. Чемпионат мира (Сеул, Корея).



13-15 марта. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат мира в помещении (Нанкин, Китай).



15 марта. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Австралии (Мельбурн)



16-22 марта. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионат мира (Монреаль, Канада)



17-18 марта. ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи.



17-30 марта. ХОККЕЙ. КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала. Серии до четырёх побед



19 марта. ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи



20-22 марта. БИАТЛОН. Кубка мира. 9-й этап (Холменколлен, Норвегия)



22 марта. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Бахрейна (Сахир)



28 марта-5 апреля. ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат мира (Иркутск, Шелехов/Россия).



Апрель



2-12 апреля. ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат Европы (Москва, Россия)



2-15 апреля. ХОККЕЙ. КХЛ. Кубок Гагарина. Полуфиналы. Серии до четырёх побед



5 апреля. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Вьетнама (Ханой).



7-8 апреля. ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/4 финала. Первые матчи.



9 апреля. ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/4 финала. Первые матчи.



14-15 апреля. ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответные матчи.



14-19 апреля. ТЕННИС. Кубок Федерации. Финал (Будапешт, Венгрия)



16 апреля. ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/4 финала. Ответные матчи



16-26 апреля. ХОККЕЙ. Чемпионат мира среди юниоров (Анн-Арбор, Плимут/США)



17 апреля. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 1-й этап (Доха, Катар)



18-30 апреля. ХОККЕЙ. Кубок Гагарина. Финал. Серия до четырёх побед



19 апреля. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Китая (Шанхай).



23 апреля. ФУТБОЛ. Кубок России. Полуфиналы.



23-26 апреля. МИНИ-ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Финал четырёх (Минск, Белоруссия).



28-29 апреля. ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Полуфиналы. Первые матчи.



30 апреля. ФУТБОЛ. Лига Европы. Полуфиналы. Первые матчи.



30 апреля-3 мая. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Чемпионат Европы. Женщины (Париж, Франция).



Май



1-3 мая. ДЗЮДО. Чемпионат Европы (Прага, Чехия).



3 мая. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Нидерландов (Зандворт)



4-17 мая. ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду). Чемпионат Европы (Будапешт, Венгрия)



5-6 мая. ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Полуфиналы. Ответные матчи



7 мая. ФУТБОЛ. Лига Европы. Полуфиналы. Ответные матчи



8-24 мая. ХОККЕЙ. Чемпионат мира (Цюрих, Лозанна/Швейцария)



Предстоящий чемпионат мира может получиться одним из самых интересных.



Регулярный сезон НХЛ заканчивается 4 апреля, и только через месяц начнётся мировое первенство, поэтому из сильнейшей лиги мира может приехать большое количество игроков.



9-31 мая. ВЕЛОСПОРТ. «Джиро д’Италия»



10 мая. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 2-й этап (Китай)



10 мая. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Испании (Монмело)



13 мая. ФУТБОЛ. Кубок России. Финал.



15-17 мая. ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Чемпионат Европы (Лондон, Великобритания).



16 мая. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 3-й этап (Шанхай, Китай).



16 мая. ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Финал. Женщины (место проведения не определено).



17 мая. ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Финал. Мужчины (место проведения не определено).



21-25 мая. САМБО. Чемпионат Европы (Екатеринбург, Россия)



22-24 мая. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Чемпионат Европы (Киев, Украина)



22-24 мая. БАСКЕТБОЛ. Евролига. «Финал четырёх». Мужчины (Кёльн, Германия)



24 мая. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 4-й этап (Стокгольм, Швеция)



24 мая. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Монако (Монте-Карло)



24 мая-7 июня. ТЕННИС. Турнир Большого шлема. «Роллан Гаррос» (Париж, Франция)



27 мая. ФУТБОЛ. Лига Европы. Финал (Гданьск, Польша)



28 мая. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 5-й этап (Рим, Италия)



28-31 мая. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Чемпионат Европы. Мужчины (Баку, Азербайджан)



30 мая. ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Финал (Стамбул, Турция)



31 мая. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 6-й этап (Рабат, Марокко).



Июнь



7 июня. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Азербайджана (Баку).



7 июня. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 7-й этап (Юджин, США).



11 июня. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 8-й этап (Осло, Норвегия).



12 июня-12 июля. ФУТБОЛ. Чемпионат Европы (Амстердам/Нидерланды, Баку/Азербайджан, Бильбао/Испания, Будапешт/Венгрия, Бухарест/Румыния, Глазго/Шотландия, Дублин/Ирландия, Копенгаген/Дания, Лондон/Англия, Мюнхен/Германия, Рим/Италия, Санкт-Петербург/Россия)



Чемпионат Европы — главное футбольное событие года. Впервые турнир пройдёт в 12 странах. Уникальный формат приурочен к 60-летию с момента первого проведения чемпионата Европы. К слову, Евро-2024 пройдёт в обычном формате и хозяйкой турнира будет Германия.



Для жителей России предстоящий чемпионат Европы может стать самым главным спортивным событием. Санкт-Петербург примет четыре матча турнира. Три встречи группового этапа: Бельгия — Россия, Финляндия — Россия и Финляндия — Бельгия, и одну игру четвертьфинала.



12 июня-12 июля. ФУТБОЛ. Кубок Америки (Аргентина, Колумбия)



13 июня. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 9-й этап (Париж, Франция)



14 июня. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Канады (Монреаль)



16-21 июня. ПЛАВАНИЕ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ. Чемпионат Европы (озеро Балатон, Венгрия)



27 июня-19 июля. ВЕЛОГОНКА, «Тур де Франс»



28 июня. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Франции (Ле-Кастелле)



29 июня— 12 июля. ТЕННИС. Турнир Большого шлема. Уимблдон (Лондон, Великобритания).



Июль



4-5 июля. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 10-й этап (Лондон, Великобритания)



5 июля. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Австрии (Шпильберг)



10 июля. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 11-й этап (Монако)



19 июля. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Великобритании (Сильверстоун)



19 июля-1 августа. ФУТБОЛ. Чемпионат Европы U-19 (Северная Ирландия)



24 июля-9 августа. XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (Токио, Япония)



Самое масштабное спортивное событие 2020 года — летняя Олимпиада в Токио.



На спортивные объекты потрачено свыше 13 млрд долларов. Всего их 42 — рекорд за всю историю Олимпиад. Один из них: императорский дворец, у которого пройдут марафонские забеги. Программа соревнований будет состоять из 33 видов спорта. Специально для этих Игр была видоизменена программа соревнований. В список добавлены такие состязания, как каратэ, сёрфинг, бейсбол, скалолазание, скейтбординг. Также введены дополнительные дисциплины в других видах спорта. Церемония открытия состоится 24 июля, а завершится Олимпиада 9 августа.



Август



2 августа. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Венгрии (Будапешт)



14 августа-6 сентября. ВЕЛОСПОРТ. «Вуэльта Испании»



16 августа. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 12-й этап (Гейтсхед, Великобритания)



20 августа. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 13-й этап (Лозанна, Швейцария)



25 августа-6 сентября. XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (Токио, Япония)



26-30 августа. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат Европы (Париж, Франция)



30 августа. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Бельгии (Спа)



31 августа-13 сентября. ТЕННИС. Турнир Большого шлема. US Open (Нью-Йорк, США)



Сентябрь



4 сентября. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 14-й этап (Брюссель, Бельгия)



6 сентября. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Италии (Монца)



11 сентября. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». Финал (Цюрих, Швейцария)



12 сентября-4 октября. ФУТЗАЛ (МИНИ-ФУТБОЛ). Чемпионат мира (Вильнюс, Каунас, Клайпеда/Литва)



20 сентября. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Сингапура (Сингапур)



21-27 сентября. ТЕННИС. АТР Tour. St.Petersburg Open (Санкт-Петербург, Россия)



27 сентября. «ФОРМУЛА-1». Гран-при России (Сочи)



Октябрь



11 октября. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Японии (Судзука)



16-18 октября. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Кубок мира. Мужчины (Дюссельдорф, Германия)



17-25 октября. ТЕННИС. АТР Tour, WTA Tour. ВТБ Кубок Кремля (Москва, Россия)



23-25 октября. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Кубок мира. Женщины (Бангкок, Таиланд)



25 октября. «ФОРМУЛА-1». Гран-при США (Остин)



Ноябрь



1 ноября. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Мексики (Мехико)



5-9 ноября. САМБО. Чемпионат мира (Ашхабад, Туркмения)



15 ноября. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Бразилии (Сан-Паулу)



16-22 ноября. ТЕННИС. Кубок Дэвиса. Финал (Мадрид, Испания)



23-24 ноября. ШАШКИ. Чемпионат мира в формате блиц и рапид среди мужчин и женщин (Виллемстад, Кюрасао).



29 ноября. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Абу-Даби (Абу-Даби, ОАЭ)



Декабрь



10-13 декабря. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при. Финал (Пекин, Китай)



26-31 декабря. ХОККЕЙ. Кубок Шпенглера (Давос, Швейцария)



26 декабря-5 января. ХОККЕЙ. Чемпионат мира среди молодёжных команд (Эдмонтон, Ред-Дир/Канада) 13-26 января. ТЕННИС. Турнир Большого шлема. Australian Open (Мельбурн, Австралия).15-19 января. БИАТЛОН. Кубок мира. 5-й этап (Рупольдинг, Германия).19 января. ХОККЕЙ. Матч звёзд КХЛ (Москва, Россия)20-26 января. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионат Европы (Грац, Австрия)23-26 января. БИАТЛОН. Кубок мира. 6-й этап (Поклюка, Словения)24-26 января. ШОРТ-ТРЕК. Чемпионат Европы (Дебрецен, Венгрия)25 января. ХОККЕЙ. Матч всех звёзд НХЛ (Сент-Луис, США)1 февраля-14 марта. РЕГБИ. Кубок шести наций (Англия, Ирландия, Италия, Уэльс, Франция, Шотландия)2 февраля. АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ. НФЛ. Супербоул (Майами)2-15 февраля. ШАХМАТЫ. Матч за звание чемпионки мира между Тамарой Тансыккужиной (Россия) и Натальей Садовской (Польша) (Щецин/Польша, Уфа/Россия).3-9 февраля. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионат четырёх континентов (Сеул, Корея).8-16 февраля. ТЕННИС. WTA Tour. St.Petersburg Ladies Trophy (Санкт-Петербург, Россия).9 февраля. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Русская зима» (Москва, Россия).12-23 февраля. БИАТЛОН. Чемпионат мира (Антерсельва, Италия).13-16 февраля. КОНЬКИ. Чемпионат мира на отдельных дистанциях (Солт-Лейк-Сити, США)14-16 февраля. САННЫЙ СПОРТ. Чемпионат мира (Сочи, Россия)16 февраля. БАСКЕТБОЛ. Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ (Москва, Россия)16 февраля. БАСКЕТБОЛ. Матч всех звёзд НБА (Чикаго, США)17 февраля-1 марта. БОБСЛЕЙ и СКЕЛЕТОН. Чемпионат мира (Альтенберг, Германия)18-19 февраля. ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи. «Атлетико» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия), «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «ПСЖ» (Франция), «Тоттенхэм» (Англия) — «Лейпциг» (Германия), «Аталанта» (Италия) — «Валенсия» (Испания)20 февраля. ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/16 финала.Первые матчи. «Шахтёр» (Украина) — «Бенфика» (Португалия), «Брюгге» (Бельгия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Хетафе» (Испания) — «Аякс» (Голландия), «Лудогорец» (Болгария) — «Интер» (Италия), «ЧФР Клуж» (Румыния) — «Севилья» (Испания), «Айнтрахт» (Германия) — «Зальцбург» (Австрия), «Спортинг» (Португалия) — «Истанбул Б» (Турция), «Копенгаген» (Дания) — «Селтик» (Шотландия), «Байер» (Германия) — «Порту» (Португалия), «Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия), «Вулверхэмптон» (Англия) — «Эспаньол» (Испания), «Рома» (Италия) — «Гент» (Бельгия), «Вольфсбург» (Германия) — «Мальмё» (Швеция), «Глазго Рейнджерс» (Шотландия) — «Брага» (Португалия), «АПОЭЛ» (Кипр) — «Базель» (Швейцария), «АЗ Алкмаар» (Голландия) — «ЛАСК» (Австрия)22 февраля. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе. Деонтей Уайлдер (США) — Тайсон Фьюри II (Великобритания) (Лас-Вегас, США).25-26 февраля. ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи.«Челси» (Англия) — «Бавария» (Германия), «Наполи» (Италия) — «Барселона» (Испания), «Реал» (Мадрид, Испания) — «Манчестер Сити» (Англия), «Лион» (Франция) — «Ювентус» (Италия).26 февраля-1 марта. ВЕЛОТРЕК. Чемпионат мира (Берлин, Германия)26 февраля-1 марта. БИАТЛОН. Чемпионат Европы (Техванди, Эстония)27 февраля. ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи28 февраля-1 марта КОНЬКИ. Чемпионат мира в классическом многоборье и в спринтерском многоборье (Хамар, Норвегия)1-14 марта. ХОККЕЙ. КХЛ. Старт плэй-офф Кубка Гагарина. 1/8 финала. Серии до четырёх побед2-8 марта. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионат мира среди юниоров (Таллин, Эстония)4 марта. ФУТБОЛ. Кубок России. 1/4 финала. «Химки» — «Торпедо» (Москва), «Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Свердловская область), «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва), «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург).5-8 марта. БИАТЛОН. Кубок мира. 7-й этап (Нове-Место, Чехия).10-11 марта. ФУТБОЛ. Лига чемпионов 1/8 финала. Ответные матчи.12-15 марта. БИАТЛОН. Кубок мира. 8-й этап (Контиолахти, Финляндия).12 марта. ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи.13-15 марта. ШОРТ-ТРЕК. Чемпионат мира (Сеул, Корея).13-15 марта. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат мира в помещении (Нанкин, Китай).15 марта. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Австралии (Мельбурн)16-22 марта. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Чемпионат мира (Монреаль, Канада)17-18 марта. ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи.17-30 марта. ХОККЕЙ. КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала. Серии до четырёх побед19 марта. ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи20-22 марта. БИАТЛОН. Кубка мира. 9-й этап (Холменколлен, Норвегия)22 марта. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Бахрейна (Сахир)28 марта-5 апреля. ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат мира (Иркутск, Шелехов/Россия).2-12 апреля. ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат Европы (Москва, Россия)2-15 апреля. ХОККЕЙ. КХЛ. Кубок Гагарина. Полуфиналы. Серии до четырёх побед5 апреля. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Вьетнама (Ханой).7-8 апреля. ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/4 финала. Первые матчи.9 апреля. ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/4 финала. Первые матчи.14-15 апреля. ФУТБОЛ. Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответные матчи.14-19 апреля. ТЕННИС. Кубок Федерации. Финал (Будапешт, Венгрия)16 апреля. ФУТБОЛ. Лига Европы. 1/4 финала. Ответные матчи16-26 апреля. ХОККЕЙ. Чемпионат мира среди юниоров (Анн-Арбор, Плимут/США)17 апреля. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 1-й этап (Доха, Катар)18-30 апреля. ХОККЕЙ. Кубок Гагарина. Финал. Серия до четырёх побед19 апреля. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Китая (Шанхай).23 апреля. ФУТБОЛ. Кубок России. Полуфиналы.23-26 апреля. МИНИ-ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Финал четырёх (Минск, Белоруссия).28-29 апреля. ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Полуфиналы. Первые матчи.30 апреля. ФУТБОЛ. Лига Европы. Полуфиналы. Первые матчи.30 апреля-3 мая. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Чемпионат Европы. Женщины (Париж, Франция).1-3 мая. ДЗЮДО. Чемпионат Европы (Прага, Чехия).3 мая. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Нидерландов (Зандворт)4-17 мая. ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду). Чемпионат Европы (Будапешт, Венгрия)5-6 мая. ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Полуфиналы. Ответные матчи7 мая. ФУТБОЛ. Лига Европы. Полуфиналы. Ответные матчи8-24 мая. ХОККЕЙ. Чемпионат мира (Цюрих, Лозанна/Швейцария)Предстоящий чемпионат мира может получиться одним из самых интересных.Регулярный сезон НХЛ заканчивается 4 апреля, и только через месяц начнётся мировое первенство, поэтому из сильнейшей лиги мира может приехать большое количество игроков.9-31 мая. ВЕЛОСПОРТ. «Джиро д’Италия»10 мая. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 2-й этап (Китай)10 мая. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Испании (Монмело)13 мая. ФУТБОЛ. Кубок России. Финал.15-17 мая. ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Чемпионат Европы (Лондон, Великобритания).16 мая. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 3-й этап (Шанхай, Китай).16 мая. ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Финал. Женщины (место проведения не определено).17 мая. ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Финал. Мужчины (место проведения не определено).21-25 мая. САМБО. Чемпионат Европы (Екатеринбург, Россия)22-24 мая. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Чемпионат Европы (Киев, Украина)22-24 мая. БАСКЕТБОЛ. Евролига. «Финал четырёх». Мужчины (Кёльн, Германия)24 мая. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 4-й этап (Стокгольм, Швеция)24 мая. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Монако (Монте-Карло)24 мая-7 июня. ТЕННИС. Турнир Большого шлема. «Роллан Гаррос» (Париж, Франция)27 мая. ФУТБОЛ. Лига Европы. Финал (Гданьск, Польша)28 мая. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 5-й этап (Рим, Италия)28-31 мая. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Чемпионат Европы. Мужчины (Баку, Азербайджан)30 мая. ФУТБОЛ. Лига чемпионов. Финал (Стамбул, Турция)31 мая. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 6-й этап (Рабат, Марокко).7 июня. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Азербайджана (Баку).7 июня. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 7-й этап (Юджин, США).11 июня. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 8-й этап (Осло, Норвегия).12 июня-12 июля. ФУТБОЛ. Чемпионат Европы (Амстердам/Нидерланды, Баку/Азербайджан, Бильбао/Испания, Будапешт/Венгрия, Бухарест/Румыния, Глазго/Шотландия, Дублин/Ирландия, Копенгаген/Дания, Лондон/Англия, Мюнхен/Германия, Рим/Италия, Санкт-Петербург/Россия)Чемпионат Европы — главное футбольное событие года. Впервые турнир пройдёт в 12 странах. Уникальный формат приурочен к 60-летию с момента первого проведения чемпионата Европы. К слову, Евро-2024 пройдёт в обычном формате и хозяйкой турнира будет Германия.Для жителей России предстоящий чемпионат Европы может стать самым главным спортивным событием. Санкт-Петербург примет четыре матча турнира. Три встречи группового этапа: Бельгия — Россия, Финляндия — Россия и Финляндия — Бельгия, и одну игру четвертьфинала.12 июня-12 июля. ФУТБОЛ. Кубок Америки (Аргентина, Колумбия)13 июня. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 9-й этап (Париж, Франция)14 июня. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Канады (Монреаль)16-21 июня. ПЛАВАНИЕ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ. Чемпионат Европы (озеро Балатон, Венгрия)27 июня-19 июля. ВЕЛОГОНКА, «Тур де Франс»28 июня. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Франции (Ле-Кастелле)29 июня— 12 июля. ТЕННИС. Турнир Большого шлема. Уимблдон (Лондон, Великобритания).4-5 июля. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 10-й этап (Лондон, Великобритания)5 июля. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Австрии (Шпильберг)10 июля. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 11-й этап (Монако)19 июля. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Великобритании (Сильверстоун)19 июля-1 августа. ФУТБОЛ. Чемпионат Европы U-19 (Северная Ирландия)24 июля-9 августа. XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (Токио, Япония)Самое масштабное спортивное событие 2020 года — летняя Олимпиада в Токио.На спортивные объекты потрачено свыше 13 млрд долларов. Всего их 42 — рекорд за всю историю Олимпиад. Один из них: императорский дворец, у которого пройдут марафонские забеги. Программа соревнований будет состоять из 33 видов спорта. Специально для этих Игр была видоизменена программа соревнований. В список добавлены такие состязания, как каратэ, сёрфинг, бейсбол, скалолазание, скейтбординг. Также введены дополнительные дисциплины в других видах спорта. Церемония открытия состоится 24 июля, а завершится Олимпиада 9 августа.2 августа. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Венгрии (Будапешт)14 августа-6 сентября. ВЕЛОСПОРТ. «Вуэльта Испании»16 августа. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 12-й этап (Гейтсхед, Великобритания)20 августа. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 13-й этап (Лозанна, Швейцария)25 августа-6 сентября. XVI ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (Токио, Япония)26-30 августа. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат Европы (Париж, Франция)30 августа. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Бельгии (Спа)31 августа-13 сентября. ТЕННИС. Турнир Большого шлема. US Open (Нью-Йорк, США)4 сентября. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». 14-й этап (Брюссель, Бельгия)6 сентября. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Италии (Монца)11 сентября. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. «Бриллиантовая лига». Финал (Цюрих, Швейцария)20 сентября. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Сингапура (Сингапур)21-27 сентября. ТЕННИС. АТР Tour. St.Petersburg Open (Санкт-Петербург, Россия)27 сентября. «ФОРМУЛА-1». Гран-при России (Сочи)11 октября. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Японии (Судзука)16-18 октября. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Кубок мира. Мужчины (Дюссельдорф, Германия)17-25 октября. ТЕННИС. АТР Tour, WTA Tour. ВТБ Кубок Кремля (Москва, Россия)23-25 октября. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Кубок мира. Женщины (Бангкок, Таиланд)25 октября. «ФОРМУЛА-1». Гран-при США (Остин)1 ноября. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Мексики (Мехико)5-9 ноября. САМБО. Чемпионат мира (Ашхабад, Туркмения)15 ноября. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Бразилии (Сан-Паулу)16-22 ноября. ТЕННИС. Кубок Дэвиса. Финал (Мадрид, Испания)23-24 ноября. ШАШКИ. Чемпионат мира в формате блиц и рапид среди мужчин и женщин (Виллемстад, Кюрасао).29 ноября. «ФОРМУЛА-1». Гран-при Абу-Даби (Абу-Даби, ОАЭ)10-13 декабря. ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Гран-при. Финал (Пекин, Китай)26-31 декабря. ХОККЕЙ. Кубок Шпенглера (Давос, Швейцария)26 декабря-5 января. ХОККЕЙ. Чемпионат мира среди молодёжных команд (Эдмонтон, Ред-Дир/Канада) Категории: спорт Ключевые слова: календарь, Спорт, 2020 — статья прочитана 142 раза Комментарии