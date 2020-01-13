Оман при султане Кабусе бен Саиде. Внешняя и внутренняя политика 🔊 Воспроизвести Кабус бен Саид Аль Саид © EPA-EFE/HAMID AL-QASMI



10 января 2020 года в возрасте 79 лет после продолжительной болезни умер султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид. Он правил страной с 1970 года. За это время Оман превратился в современное государство с высоким уровнем жизни, сообщает



Приход к власти и провозглашение Султаната Оман



Кабус бен Саид Аль Саид пришел к власти в июле 1970 года в результате бескровного переворота, в ходе которого был свергнут его отец султан Саид бен Теймур. Уже в следующем месяце новый султан изменил название страны на Султанат Оман (прежнее - Султанат Маскат и Оман). Таким образом Кабус выразил намерение положить конец исторически сложившемуся делению страны на прибрежную (султанат Маскат) и внутреннюю пустынную (Оман) части (в 1920 году имамат Оман был провозглашен независимым от султаната Маската государством, в ходе войны 1954-1959 годов был захвачен Маскатом). 10 января 2020 года в возрасте 79 лет после продолжительной болезни умер султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид. Он правил страной с 1970 года. За это время Оман превратился в современное государство с высоким уровнем жизни, сообщает ТАСС Кабус бен Саид Аль Саид пришел к власти в июле 1970 года в результате бескровного переворота, в ходе которого был свергнут его отец султан Саид бен Теймур. Уже в следующем месяце новый султан изменил название страны на Султанат Оман (прежнее - Султанат Маскат и Оман). Таким образом Кабус выразил намерение положить конец исторически сложившемуся делению страны на прибрежную (султанат Маскат) и внутреннюю пустынную (Оман) части (в 1920 году имамат Оман был провозглашен независимым от султаната Маската государством, в ходе войны 1954-1959 годов был захвачен Маскатом). Безопасность



Одной из главных задач султана Кабуса была стабилизация обстановки в стране. В южном регионе Дофар (граничил с социалистическим Южным Йеменом) с 1964 года продолжалось восстание, возглавляемое повстанческой марксистской организацией "Фронт освобождения Дофара" и поддерживаемое коммунистическими режимами. Для решения проблемы Дофара султан Кабус модернизировал армию (создал артиллерийский полк, бронетанковые эскадроны, инженерные отряды, пограничный полк и др.) и увеличил ее численность (в первые пять лет с 4 до 12 тыс.). В 1975 году при поддержке Великобритании, шахского Ирана и Иордании султану Кабусу удалось подавить восстание в Дофаре; его участники были амнистированы. С тех пор на протяжении почти 50 лет, несмотря на происходящие в ближневосточном регионе войны и конфликты, ситуация в сфере безопасности в Омане остается стабильной.



Внутренняя политика



Возглавив жившую по феодальным законам и закрытую от внешнего мира страну, Кабус бен Саид стал проводить политику, направленную на ее модернизацию ("оманский ренессанс"). В Омане появилось радиовещание и телевидение, для снижения влияния племенных шейхов была проведена административная реформа.



По решению султана в 1981 году был создан совещательный орган - Консультативный совет, в 1996 году была принята первая в истории страны конституция (Основной закон), которая преобразовала Консультативный совет в выборный орган (первые всеобщие выборы состоялись в 2003 году, до этого участие в них принимали только влиятельные граждане). Конституция также закрепила основные права граждан, в 1996-2006 годах султанат Оман присоединился к большому числу международных правозащитных конвенций.



В 2011 году на фоне событий "арабской весны" (антиправительственные выступления в ряде арабских стран, приведшие к смене режимов), когда в Омане прошли демонстрации против коррупции и безработицы, султан Кабус принял ряд решений, направленных на улучшение качества жизни подданных. На социально-экономические программы и создание рабочих мест было выделено $2,6 млрд.



Также султан внес изменения в Основной закон, в соответствии с которыми были расширены полномочия Консультативного совета. Он был наделен правом законодательной инициативы и внесения поправок в законопроекты, предложенные на рассмотрение кабинетом министров, председатель совета, ранее назначаемый султаном, стал выборным лицом. Было также принято решение о проведении первых в истории страны муниципальных выборов в 2012 году. Кроме того, в феврале 2012 года был издан указ, в соответствии с которым судебные органы стали полностью независимыми от исполнительной ветви.



Социально-экономическая сфера



В 1970 году в Омане функционировали только три начальные школы, одна больница и было проложено только 10 км асфальтированной дороги. Придя к власти, Кабус сконцентрировался на развитии социальной сферы. Благодаря доходам от нефтедобычи (до 90% экспортной выручки) ему удалось создать развитую инфраструктуру, систему образования и здравоохранения, а также реализовать различные социальные проекты. Сегодня в Омане работают свыше тысячи государственных школ, десятки университетов и колледжей, уровень грамотности среди взрослого населения составляет 95,7%, а среди молодежи - 98,6% (по данным ВБ за 2018 год). В Омане отмечается высокий уровень системы здравоохранения. Средняя продолжительность жизни в стране увеличилась с 50 лет в 1970 году до 77 лет в 2017 году. В стране открыто свыше 80 больниц (50 - государственные) и сотни различных медицинских учреждений (согласно Минздраву Омана). Граждане могут получить бесплатное образование (в том числе высшее) и медицинское обслуживание, а также участок земли под строительство дома по достижении совершеннолетия. Доходы физических лиц не облагаются налогом. Кабус запретил рабство, которое являлось неотъемлемой частью экономики страны. В 2018 году в рейтинге ООН по индексу развития человеческого потенциала султанат занимал 48-е место.



ВВП страны вырос с $256,3 млн в 1970 году до $79,3 млрд в 2018 году. Если в 1970 году ВВП на душу населения составлял 354$, то в 2018 году он равнялся $16,4 тыс. Осознавая ограниченность нефтяных запасов государства (4,79 млрд баррелей; в Саудовской Аравии - 297,7 млрд баррелей) правительство под руководством султана Кабуса стремится диверсифицировать экономику и сократить долю нефтяного сектора в ВВП с 37,2% до 9%.



Права женщин



Статья 17 Основного закона страны от 1996 года закрепила запрет на дискриминацию по половому признаку. В 1997 году женщины получили право участвовать в выборах, в 2008 году - владеть землей. Сегодня они могут работать полицейскими, таксистами, пилотами, служить в армии. Широко представлены женщины и на госслужбе. В парламенте последнего созыва они входят в обе палаты (в верхней - 15 женщин из 86 мест; в нижней - 2 из 85). В составе правительства в настоящее время есть две женщины (министр просвещения и министр высшего образования; впервые женщина назначена министром в 2004 году). С 2009 года указом султана Кабуса в Омане ежегодно 17 октября празднуется женский день.



Внешняя политика



Султану Кабусу удалось усилить роль Омана на международной арене - в 1971 году страна стала членом ООН и Лиги арабских государств, в 1981 году - одним из основателей Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.



Кабус проводил независимую и сбалансированную внешнюю политику, избегая вовлеченности в конфликты в регионе и ограничиваясь посреднической ролью. Кабус был одним из немногих арабских лидеров, которые не разорвали отношения с Египтом из-за заключения в 1979 году мирного договора с Израилем. В 1994 году Оман стал первым арабским государством Персидского залива, принявшим премьер-министра Израиля (при этом страны не имеют дипломатических отношений). При султане Кабусе Оман поддерживал дружеские отношения с Ираном - соперником своих союзников США и Саудовской Аравии. В 2013-2014 годах в столице Омана Маскате проходили неофициальные переговоры между США и Ираном по вопросу ограничения иранской ядерной программы. В марте 2015 года Оман отказался вступать в возглавляемую Саудовской Аравией коалицию и наносить авиаудары по позициям шиитских мятежников (хуситов), захвативших власть в Йемене. В Маскате осуществлялись дипломатические контакты между хуситами и властями Йемена. В 2017 году, придерживаясь политики нейтралитета, Оман не поддержал Саудовскую Аравию, Бахрейн, ОАЭ и Египет и не разорвал дипломатические отношения с Катаром и помогал Катару преодолевать экономическую блокаду арабских стран. ТАСС Категории: политика, общество, в мире, история Ключевые слова: лидер, итоги, Оман, кончина — статья прочитана 80 раз Комментарии