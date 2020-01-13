Правительство Литвы потерпело первое поражение от российского Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах 🔊 Воспроизвести Фото: sputniknews.ru



Дело о национализации банка российского инвестора принимает неожиданный оборот для Литвы, сообщает портал



Председатель совета Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов сообщил о продвижении дела о стихийной национализации банка Снорас (Snoras) в 2011 году в Литве. Перед грамотными действиями адвокатов команды Богданова литовское руководство выглядит откровенно «бледно».



Правозащитники Фонда обратились в Нью-Йоркский суд, чтобы тот обязал Саймона Фрикли (временного поверенного банком на период национализации) и его новую компанию „AlixPartners“ (правопреемник „Zolfo Cooper Europe“) предоставить документы, подтверждающие недостачу в капитале Снораса и обосновывающие национализацию и экспроприацию. Дело о национализации банка российского инвестора принимает неожиданный оборот для Литвы, сообщает портал EER.RU Председатель совета Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов сообщил о продвижении дела о стихийной национализации банка Снорас (Snoras) в 2011 году в Литве. Перед грамотными действиями адвокатов команды Богданова литовское руководство выглядит откровенно «бледно».Правозащитники Фонда обратились в Нью-Йоркский суд, чтобы тот обязал Саймона Фрикли (временного поверенного банком на период национализации) и его новую компанию „AlixPartners“ (правопреемник „Zolfo Cooper Europe“) предоставить документы, подтверждающие недостачу в капитале Снораса и обосновывающие национализацию и экспроприацию.



Ближайшее слушание по делу Снорас пройдет в марте 2020 года. К нему команда Ярослава Богданова – председателя совета Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах, подойдет с убедительными аргументами.



Власти Литвы при президентстве Грибаускайте «отжали» у российского бизнесмена банк



Банк Литвы прекратил деятельность банка Снорас 16 ноября 2011 года. Одновременно с этим решением власти Литвы приняли решение о его национализации. Якобы была обнаружена недостача в объеме 470 миллионов долларов. На момент национализации Снорас (с 16 ноября по 7 декабря) временным администратором банка был Саймон Фрикли. Тогдашний премьер-министр объявил основных акционеров учреждения Антонова и Баранаускаса в финансовых преступлениях. При этом парламенту Литвы не дали возможности провести свою проверку или слушания по этому делу. Стремительность принятия решений правительством республики была по истине беспрецедентной. К семи законам, регулирующим банковскую деятельность в стране были, внесены поправки за несколько часов, а подписавшая их президент Литвы Даля Грибаускайте открыто говорила, что Снорас «по сути российский банк».



Противоправная национализация банка Снорас в 2011 году осуществлялась по схеме, приведенной ниже, при участии чиновников самых высоких рангов, вплоть до Дали Грибаускайте – бывшей главы Литвы. Учитывая уровень принятия решений, дело обещает быть увлекательным, и мы намерены его освещать.







Генпрокуратура Литвы в ответ объявила, что передала суду уголовное дело, в котором заочно осуждены бывшие акционеры Снораса Антонов и Баранаускас. Кроме того, Литва официально обратилась в Арбитраж, чтобы суд заставил Фонд забрать ходатайство о предоставлении документов. Суд запрос литовской стороны отклонил, и сейчас над карьерой Фрикли нависла серьезная угроза. Отказ предоставить документы будет означать признание вины, и единственное, что может спасти его репутацию – свидетельские показания, что он действовал по указанию Банка Литвы. Безусловно, проделанная работа – успех Фонда. Это отмечают и литовские СМИ. В частности, статью расследованию национализации банка Снорас и действиям Фонда посвятило издание lrytas.lt.Ближайшее слушание по делу Снорас пройдет в марте 2020 года. К нему команда Ярослава Богданова – председателя совета Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах, подойдет с убедительными аргументами.Банк Литвы прекратил деятельность банка Снорас 16 ноября 2011 года. Одновременно с этим решением власти Литвы приняли решение о его национализации. Якобы была обнаружена недостача в объеме 470 миллионов долларов. На момент национализации Снорас (с 16 ноября по 7 декабря) временным администратором банка был Саймон Фрикли. Тогдашний премьер-министр объявил основных акционеров учреждения Антонова и Баранаускаса в финансовых преступлениях. При этом парламенту Литвы не дали возможности провести свою проверку или слушания по этому делу. Стремительность принятия решений правительством республики была по истине беспрецедентной. К семи законам, регулирующим банковскую деятельность в стране были, внесены поправки за несколько часов, а подписавшая их президент Литвы Даля Грибаускайте открыто говорила, что Снорас «по сути российский банк».Противоправная национализация банка Снорас в 2011 году осуществлялась по схеме, приведенной ниже, при участии чиновников самых высоких рангов, вплоть до Дали Грибаускайте – бывшей главы Литвы. Учитывая уровень принятия решений, дело обещает быть увлекательным, и мы намерены его освещать. eer.ru Категории: экономика, культура, чп и криминал Ключевые слова: суд, банкротство, иск, Snoras, антонов География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии