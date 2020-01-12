Британский посол в Иране был задержан за организацию протестов /дополнено/

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэйр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране, сообщает RT.
Уточняется, что группа студентов собралась в университете для проведения протеста, после того как Иран признал вину за сбитый украинский самолёт.
«Макэйр присутствовал на митинге у университета во время ареста. Он был обвинён в том, что призывал протестующих к радикальным действиям», — сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.
Отмечается, что после нескольких часов посол был отпущен, однако позднее снова будет вызван для дополнительных разъяснений.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил обеспокоенность временным задержанием в Тегеране посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра.
«Очень обеспокоен временным задержанием посла Великобритании Роба Макэйра в Иране. Необходимо проявлять полное уважение к Венской конвенции. Евросоюз призывает к деэскалации и пространству для дипломатии», — написал он в Twitter.
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Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что посол Британии был задержан в Тегеране как неизвестный иностранец на незаконном собрании и освобождён спустя 15 минут, когда заместитель министра узнал о его статусе.
«Он был задержан как неизвестный иностранец на незаконном собрании. Когда полиция сообщила мне, что арестован человек, который утверждает, что он — посол Великобритании, я сказал, что этого не может быть! Только после разговора с ним по телефону я с удивлением убедился, что это действительно он. Его освободили 15 минут спустя», — написал Аракчи в Twitter.
«Очень обеспокоен временным задержанием посла Великобритании Роба Макэйра в Иране. Необходимо проявлять полное уважение к Венской конвенции. Евросоюз призывает к деэскалации и пространству для дипломатии», — написал он в Twitter.
Very concerned about the temporary detention of the UK Ambassador @HMATehran in Iran. Full respect of the Vienna convention is a must. The EU calls for deescalation and space for diplomacy.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 12 January 2020
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Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что посол Британии был задержан в Тегеране как неизвестный иностранец на незаконном собрании и освобождён спустя 15 минут, когда заместитель министра узнал о его статусе.
«Он был задержан как неизвестный иностранец на незаконном собрании. Когда полиция сообщила мне, что арестован человек, который утверждает, что он — посол Великобритании, я сказал, что этого не может быть! Только после разговора с ним по телефону я с удивлением убедился, что это действительно он. Его освободили 15 минут спустя», — написал Аракчи в Twitter.