Британский посол в Иране был задержан за организацию протестов /дополнено/ 🔊 Воспроизвести Посол Великобритании в Иране Роб Макэйр / @HMATehran Twitter



Посол Великобритании в Иране Роберт Макэйр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране, сообщает



Уточняется, что группа студентов собралась в университете для проведения протеста, после того как Иран признал вину за сбитый украинский самолёт.



«Макэйр присутствовал на митинге у университета во время ареста. Он был обвинён в том, что призывал протестующих к радикальным действиям», — сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.



Отмечается, что после нескольких часов посол был отпущен, однако позднее снова будет вызван для дополнительных разъяснений. Посол Великобритании в Иране Роберт Макэйр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране, сообщает RT Уточняется, что группа студентов собралась в университете для проведения протеста, после того как Иран признал вину за сбитый украинский самолёт.«Макэйр присутствовал на митинге у университета во время ареста. Он был обвинён в том, что призывал протестующих к радикальным действиям», — сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.Отмечается, что после нескольких часов посол был отпущен, однако позднее снова будет вызван для дополнительных разъяснений.



«Очень обеспокоен временным задержанием посла Великобритании Роба Макэйра в Иране. Необходимо проявлять полное уважение к Венской конвенции. Евросоюз призывает к деэскалации и пространству для дипломатии», — написал он в Twitter.



Very concerned about the temporary detention of the UK Ambassador @HMATehran in Iran. Full respect of the Vienna convention is a must. The EU calls for deescalation and space for diplomacy. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 12 January 2020







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Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что посол Британии был задержан в Тегеране как неизвестный иностранец на незаконном собрании и освобождён спустя 15 минут, когда заместитель министра узнал о его статусе.



«Он был задержан как неизвестный иностранец на незаконном собрании. Когда полиция сообщила мне, что арестован человек, который утверждает, что он — посол Великобритании, я сказал, что этого не может быть! Только после разговора с ним по телефону я с удивлением убедился, что это действительно он. Его освободили 15 минут спустя», — написал Аракчи в Twitter. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил обеспокоенность временным задержанием в Тегеране посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра.«Очень обеспокоен временным задержанием посла Великобритании Роба Макэйра в Иране. Необходимо проявлять полное уважение к Венской конвенции. Евросоюз призывает к деэскалации и пространству для дипломатии», — написал он в Twitter.* * *Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что посол Британии был задержан в Тегеране как неизвестный иностранец на незаконном собрании и освобождён спустя 15 минут, когда заместитель министра узнал о его статусе.«Он был задержан как неизвестный иностранец на незаконном собрании. Когда полиция сообщила мне, что арестован человек, который утверждает, что он — посол Великобритании, я сказал, что этого не может быть! Только после разговора с ним по телефону я с удивлением убедился, что это действительно он. Его освободили 15 минут спустя», — написал Аракчи в Twitter. russian.rt.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: посол, Иран, протесты, Британия, задержание — статья прочитана 193 раза Комментарии