Загрузка... Господин почетный президент. В Литве задумались, как величать Ландсбергиса 🔊 Воспроизвести © Flickr / Lietuvos Respublikos Seimas



Один профессор права постелил перед профессором музыковедения красный ковер на пути в президенты Литвы. Неясно только, с чьей-то подачи или самостоятельно. Во имя Литвы. Ведь приближается 11 марта – 30-я годовщина восстановления независимости



Юбилей, конечно, будет отмечаться торжественно. А разве может такое празднество обойтись без профессора музыковедения, председателя Верховного совета Литвы – Восстановительного Сейма, почетного председателя партии " Союза Отечества – Христианских демократов Литвы"?



Однако Витаутас Синкявичюс, профессор Университета имени Миколаса Ромериса, задает вопрос: как во время праздников и просто в обычные дни обращаться к г-ну Ландсбергису? И отвечает, что и в бытовой речи, и официально в соответствии с протоколом обращаться к господину Ландсбергису нужно "Ваше Превосходительство Президент Литовской Республики Витаутас Ландсбергис". Один профессор права постелил перед профессором музыковедения красный ковер на пути в президенты Литвы. Неясно только, с чьей-то подачи или самостоятельно. Во имя Литвы. Ведь приближается 11 марта – 30-я годовщина восстановления независимостиЮбилей, конечно, будет отмечаться торжественно. А разве может такое празднество обойтись без профессора музыковедения, председателя Верховного совета Литвы – Восстановительного Сейма, почетного председателя партии " Союза Отечества – Христианских демократов Литвы"?Однако Витаутас Синкявичюс, профессор Университета имени Миколаса Ромериса, задает вопрос: как во время праздников и просто в обычные дни обращаться к г-ну Ландсбергису? И отвечает, что и в бытовой речи, и официально в соответствии с протоколом обращаться к господину Ландсбергису нужно "Ваше Превосходительство Президент Литовской Республики Витаутас Ландсбергис".



Профессор права считает, что окончательно и бесповоротно легализовать статус президента Литвы Витаутаса Ландсбергиса должен Конституционный суд республики. Если туда обратятся Сейм, президент, правительство, министр юстиции. А если бы Сейм обратился в полном составе, то этот вопрос был бы рассмотрен даже не в порядке очереди, а намного быстрее. В данном случае профессор права знает, о чем говорит, – ведь Витаутас Синкявичюс и сам был судьей Конституционного суда.



Господин "президент" Витаутас Ландсбергис любил сравнивать себя с основателем "Солидарности", лауреатом Нобелевской премии мира, президентом Польши Лехом Валенсой. "Президент" Витаутас Ландсбергис любил позировать с драматургом, философом, диссидентом, президентом Чехии Вацлавом Гавелом. Да, они выдающиеся личности того времени. Да, они были президентами своих стран.



Пытался быть избранным нацией президентом и господин Ландсбергис. Но нация не захотела. По словам самого "президента", нация совершила ошибку.



Смогут ли Сейм или Конституционный суд исправить эту ошибку народа? По крайней мере, публичный процесс исправления уже запущен. И как говорит профессор права Витаутас Синкявичюс: "Если политики во время торжественных мероприятий действительно искренне величают Ландсбергиса первым главой восстановившего независимость литовского государства, то почему они до сих пор не утвердят это, приняв соответствующий закон, которым подчеркнули бы уникальный правовой статус председателя Верховного совета в качестве главы парламента и главы государства". Это статус президента всей Литвы.



Кому нужен выбор нации. Еще ошибется.



Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.



Автор: Алгис Янушка для Профессор права основывает свое открытие в области юридических наук на интерпретации прошлых и настоящих литовских законов, а также на утверждении, что 11 марта 1990 года в Литве не было президента. Поэтому господин Ландсбергис как председатель Верховного совета Литовской Республики, а затем и председатель Верховного совета – Восстановительного Сейма, является, точнее, был в то время главой Литвы, то есть президентом. Им он остается и сегодня.Профессор права считает, что окончательно и бесповоротно легализовать статус президента Литвы Витаутаса Ландсбергиса должен Конституционный суд республики. Если туда обратятся Сейм, президент, правительство, министр юстиции. А если бы Сейм обратился в полном составе, то этот вопрос был бы рассмотрен даже не в порядке очереди, а намного быстрее. В данном случае профессор права знает, о чем говорит, – ведь Витаутас Синкявичюс и сам был судьей Конституционного суда.Господин "президент" Витаутас Ландсбергис любил сравнивать себя с основателем "Солидарности", лауреатом Нобелевской премии мира, президентом Польши Лехом Валенсой. "Президент" Витаутас Ландсбергис любил позировать с драматургом, философом, диссидентом, президентом Чехии Вацлавом Гавелом. Да, они выдающиеся личности того времени. Да, они были президентами своих стран.Пытался быть избранным нацией президентом и господин Ландсбергис. Но нация не захотела. По словам самого "президента", нация совершила ошибку.Смогут ли Сейм или Конституционный суд исправить эту ошибку народа? По крайней мере, публичный процесс исправления уже запущен. И как говорит профессор права Витаутас Синкявичюс: "Если политики во время торжественных мероприятий действительно искренне величают Ландсбергиса первым главой восстановившего независимость литовского государства, то почему они до сих пор не утвердят это, приняв соответствующий закон, которым подчеркнули бы уникальный правовой статус председателя Верховного совета в качестве главы парламента и главы государства". Это статус президента всей Литвы.Кому нужен выбор нации. Еще ошибется.Автор: Алгис Янушка для Sputnik Литва Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, история Ключевые слова: сейм, президент, Ландсбергис, звание География: Литва — статья прочитана 188 раз Комментарии