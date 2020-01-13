Миллиард евро Литва планирует потратить на возможную аварию на БелАЭС 🔊 Воспроизвести © Photo : Белорусская атомная электростанция



В управлении гражданской безопасности посчитали, во сколько может обойтись весь комплекс мероприятий по предотвращению возможной "угрозы". Комплекс мероприятий по подготовке к возможной аварии на БелАЭС может обойтись примерно в миллиард евро, пишет



Геда рассказал, что согласно предварительным подсчетам это может стоить около 600 миллионов евро, однако "с учетом широкого спектра потребностей" предположительно вся смета может составить миллиард евро. В управлении гражданской безопасности посчитали, во сколько может обойтись весь комплекс мероприятий по предотвращению возможной "угрозы". Комплекс мероприятий по подготовке к возможной аварии на БелАЭС может обойтись примерно в миллиард евро, пишет Sputnik Литва со ссылкой на ТАСС и начальника управления гражданской безопасности Противопожарно-спасательного департамента при МВД Литвы Эдгарас Геда.Геда рассказал, что согласно предварительным подсчетам это может стоить около 600 миллионов евро, однако "с учетом широкого спектра потребностей" предположительно вся смета может составить миллиард евро. Уточненная сумма будет известна к июлю 2020 года. По словам Геды, департамент объявит тендер для претендентов на разработку мероприятий по подготовке к аварии. На этот проект предусмотрена сумма в 344,6 тысяч евро, из которых 327,4 тысяч евро – деньги Евросоюза.



Строительство БелАЭС



БелАЭС строится под Островцом в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса, что не устраивает соседнюю Литву, которая считает объект "угрозой" национальной безопасности. Литовские власти постоянно выступают против проекта и предъявляют Минску претензии.



Сейм республики на законодательном уровне запретил импорт электроэнергии из третьих стран, где находятся "небезопасные" АЭС. В декабре были утверждены дополнительные меры, которые предоставят государственным органам дополнительные инструменты для предотвращения продажи в Литве электроэнергии, произведенной небезопасными атомными электростанциями.



При этом в самой республике допускают, что белорусская электроэнергия все равно может попасть в страну через Латвию и Эстонию из России.



В Минске неоднократно подчеркивали, что станция строится в соответствии с нормами безопасности, и приводили конкретные факты, а международные эксперты уже подтвердили отсутствие рисков для соседних государств. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал, политика, экономика Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС — статья прочитана 105 раз Комментарии