Разоружите «Большую двадцатку»! 🔊 Воспроизвести Чем громче зов, тем стремительнее разворот в обратном направлении



Гонка ядерных вооружений ставит под угрозу человечество. Но где глобальное движение протеста, требующее разоружения от G20?



Автор: Герберт Вульф для



Две опасные тенденции развития в данный момент ставят под угрозу буквально само существование человечества: климатический кризис и возможность ядерной войны. Острота проблемы изменения климата осознается практически всеми, однако ее решения, невзирая на заверения многих правительств, пока нет. И все же полемика, касающаяся климата, ведется оживленно и сопровождается многочисленными демонстрациями против политики, наносящей вред климату. Гонка ядерных вооружений ставит под угрозу человечество. Но где глобальное движение протеста, требующее разоружения от G20?Автор: Герберт Вульф для IPG Две опасные тенденции развития в данный момент ставят под угрозу буквально само существование человечества: климатический кризис и возможность ядерной войны. Острота проблемы изменения климата осознается практически всеми, однако ее решения, невзирая на заверения многих правительств, пока нет. И все же полемика, касающаяся климата, ведется оживленно и сопровождается многочисленными демонстрациями против политики, наносящей вред климату. При этом угроза ядерной катастрофы в основном вытеснена из общественного сознания. И хотя движение за мир и окончание холодной войны привели к временному развороту в обратном направлении, он давно снова сменился невиданной ранее по размаху гонкой вооружений. Правда, число ядерных боеголовок снизилось с 70 тысяч на момент окончания конфликта между Востоком и Западом до нынешних 14 тысяч, но и этого более чем достаточно, чтобы многократно опустошить нашу планету. Угроза вооруженного конфликта и возможного применения ядерного оружия растет прежде всего из-за модернизации вооружений в США, Китае и России, а также из-за ядерных амбиций таких стран, как Израиль, Северная Корея, Индия и Пакистан.



Расходы на военные нужды стремительно растут, а их нынешний годовой уровень, составляющий более $1800 млрд, на 50% превзошел аналогичный показатель в заключительной стадии холодной войны. К чему могут привести требования о дальнейшем их увеличении, выдвигаемые даже в такой ситуации в НАТО, стремление Китая обрести статус глобального игрока, агрессивное поведение России в отношениях с частью своих соседей, реакция Индии на Китай и разжигание Саудовской Аравией, равно как и Ираном, гонки вооружений на Ближнем Востоке?



Такие страны с геополитическими амбициями, как Китай, Индия или Саудовская Аравия, должны быть вовлечены в мероприятия по обеспечению контроля над вооружениями. В качестве соответствующей площадки как нельзя лучше подходят встречи на высшем уровне «Большой двадцатки».



Между политикой по вопросам климата и гонки вооружений существует взаимосвязь, наиболее отчетливо обнаруживающаяся в войнах и вооруженных конфликтах последних десятилетий, маршрутах бегства, потоках мигрантов и соответствующих ответных реакциях. И хотя риски, связанные с изменением климата и наращиванием вооружений, общеизвестны, в настоящее время поворот в обратном направлении пока не просматривается. Оба кризиса приближают нас к кажущейся необратимой катастрофе, вызывающей в памяти образ низвергающихся в бездну леммингов. После того как старое мироустройство с его более-менее работающим механизмом мультилатерализма, компромиссами и взаимными уступками сменилось националистическими устремлениями и бесцеремонным преследованием мнимых собственных интересов, под вопросом вплоть до расторжения оказалось соглашение по вопросам климата, пробуксовывают международные форумы по контролю над вооружениями и соответствующие договоры.



Вне всякого сомнения, действенные в 1980-е и 1990-е годы договоры о контроле над вооружениями между двумя главными противоборствующими тогда силами – Советским Союзом или Россией и США – за прошедшее время устарели. Сегодня речь не идет о противостоянии систем, необузданная гонка вооружений угрожает всему человечеству. Чтобы добиться перелома такой катастрофической по своим последствиям тенденции, необходимо вовлечь в мероприятия по обеспечению контроля над вооружениями такие страны с геополитическими амбициями, как Китай, Индия или Саудовская Аравия.



В качестве соответствующей площадки как нельзя лучше могут быть использованы саммиты «Большой двадцатки» (G20). 19 стран – участниц «Большой двадцатки» и ЕС несут ответственность за 82 процента всех военных расходов в мире. Почти весь экспорт вооружений приходится на долю «Большой двадцатки», а в ее арсеналах хранятся 98 процентов ядерных боеголовок. Геополитические интересы, подпитывающие стремления к наращиванию и даже гонке вооружений в Европе, Юго-Восточной Азии и Среднем Востоке, сосредоточены в «Большой двадцатке».



Члены этого эксклюзивного клуба в равной степени являются и главными виновниками изменений климата. Именно здесь можно найти и тех, кто не признает этой проблемы. 19 стран-членов – США, Канада, Бразилия, Аргентина, Мексика, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Россия, Турция, ЮАР, Саудовская Аравия, Индия, Китай, Япония, Индонезия, Южная Корея и Австралия – несут главную ответственность за нынешние катастрофические по своим последствиям тенденции.



Не исключено, что отсутствие международных форумов по вопросам разоружения и контроля над вооружениями обусловлены дефицитом действенных публичных протестов против нынешнего наращивания вооружений



Но почему на регулярных саммитах «Большой двадцатки» на повестке дня никогда не стоит вопрос разоружений и контроля над вооружениями? Как можно заставить леммингов остановиться и развернуться в другую сторону? В принципе, существует три возможности: научно обоснованный анализ рисков, то есть обращение к здравому смыслу, общественное давление и упорное отстаивание собственных ценностей, прежде всего прав человека и международного права, даже при отсутствии попутного ветра.



Научный анализ и общественное давление практикуются нынче в качестве реакции на климатический кризис. Подавляющее большинство научных исследований показало, с чего и как следует начать, чтобы развернуться в обратном направлении. Но лишь с того момента, как начало набирать обороты движение «Пятницы ради будущего», а научные предостережения и массовые протесты сошлись воедино и не слышать их больше невозможно, правительства, и то далеко не все, начинают принимать более серьезные меры.



Не исключено, что отсутствие международных форумов по вопросам разоружения и контроля над вооружениями обусловлены дефицитом действенных публичных протестов против нынешнего наращивания вооружений. Причины конфликтов с применением насилия, вредных побочных эффектов экспорта вооружений и существования угрозы ядерной войны, а также связанные с ними риски, изучены и доказаны в многочисленных исследованиях. И все же динамика контроля над вооружениями, наблюдавшаяся в 1990-х годах, исчезла. Научным аналитическим выкладкам, касающимся угроз, связанных с войной, политическим и экономическим предостережениям от дальнейшего наращивания вооружений попросту не хватает эффективной общественной поддержки движения за мир.



Адресатом такого протестного движения должны стать страны «Большой двадцатки». На следующем ежегодном саммите в ноябре 2020 года в Саудовской Аравии изменений к лучшему можно ожидать лишь в том случае, если собравшиеся там «авторы» кризиса будут вынуждены отчетливо услышать громкий клич протестного движения. Призывом «Разоружите “Большую двадцатку”!» необходимо, наконец, встряхнуть главных виновников кризиса в области климата и вооружений.



Но для этого нужно также сохранить приверженность названным выше ценностям в кругу рассорившихся участников. Если европейские государства и впредь будут поставлять оружие таким странам, как Турция или Саудовская Аравия, а в вопросах нарушений прав человека, в частности в Китае, будут практиковаться дипломатические хитрости, вряд ли стоит надеяться на решения «Большой двадцатки», ориентированные на будущее. Ведь одних словесных уверений относительно европейских ценностей, за которыми стоит страх поставить под угрозу бизнес некоторых фирм по производству оружия, нефтяных концернов и автомобилестроительных компаний, недостаточно для того, чтобы предотвратить катастрофы, угрожающие существованию человечества. ipg-journal.io Категории: политика, в мире Ключевые слова: аналитика, угроза, разоружение — статья прочитана 161 раз Комментарии