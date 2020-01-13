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Канцлер Австрии пожаловался на непредсказуемость политики США

© REUTERS / Leonhard Foeger Канцлер Австрии Себастьян Курц во время выступления на заседании парламента


Канцлер Австрии Себастьян Курц, выступая перед Национальным советом, раскритиковал политику США, сообщает РИА Новости.

"В настоящее время происходят изменения и подвижки. Соотношение сил в мире меняется. США по-прежнему являются сильнейшим военным и экономическим государством в мире, но для нас они стали более непредсказуемым партнером", — пояснил он.

Канцлер отметил, что Китай также прогрессирует в военной и экономической сфере, опираясь на совершенно иную основу ценностей и понимание государственности.
"И Россия, наш крупнейший сосед на Востоке, снова находится в той фазе, когда напряженность между Европой и Россией не снизилась, а, скорее, еще больше возросла", — добавил Курц.

Евросоюз он назвал "невероятно успешным проектом", который при этом в международных вопросах действует "не особо решительно и не на 100 процентов дееспособно".

Такие заявления Курца последовали после того, как американский президент Дональд Трамп, выступая накануне на митинге в Огайо, заявил, что США защищают Европу от России.

Помимо этого, он раскритиковал партнеров по НАТО за снижение расходов на оборону и назвал европейских членов альянса "неплательщиками". Трамп посетовал, что эти страны "невзлюбили" его за требование заплатить, в отличие от экс-президента Барака Обамы, который не выдвигал таких условий.
РИА Новости
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: США, Австрия, критика, Курц
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добавлена сегодня, 13 января, 09:00

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