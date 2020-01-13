Канцлер Австрии пожаловался на непредсказуемость политики США 🔊 Воспроизвести © REUTERS / Leonhard Foeger Канцлер Австрии Себастьян Курц во время выступления на заседании парламента



Канцлер Австрии Себастьян Курц, выступая перед Национальным советом, раскритиковал политику США, сообщает



"В настоящее время происходят изменения и подвижки. Соотношение сил в мире меняется. США по-прежнему являются сильнейшим военным и экономическим государством в мире, но для нас они стали более непредсказуемым партнером", — пояснил он.



Канцлер отметил, что Китай также прогрессирует в военной и экономической сфере, опираясь на совершенно иную основу ценностей и понимание государственности. Канцлер Австрии Себастьян Курц, выступая перед Национальным советом, раскритиковал политику США, сообщает РИА Новости "В настоящее время происходят изменения и подвижки. Соотношение сил в мире меняется. США по-прежнему являются сильнейшим военным и экономическим государством в мире, но для нас они стали более непредсказуемым партнером", — пояснил он.Канцлер отметил, что Китай также прогрессирует в военной и экономической сфере, опираясь на совершенно иную основу ценностей и понимание государственности. "И Россия, наш крупнейший сосед на Востоке, снова находится в той фазе, когда напряженность между Европой и Россией не снизилась, а, скорее, еще больше возросла", — добавил Курц.



Евросоюз он назвал "невероятно успешным проектом", который при этом в международных вопросах действует "не особо решительно и не на 100 процентов дееспособно".



Такие заявления Курца последовали после того, как американский президент Дональд Трамп, выступая накануне на митинге в Огайо, заявил, что США защищают Европу от России.



Помимо этого, он раскритиковал партнеров по НАТО за снижение расходов на оборону и назвал европейских членов альянса "неплательщиками". Трамп посетовал, что эти страны "невзлюбили" его за требование заплатить, в отличие от экс-президента Барака Обамы, который не выдвигал таких условий. РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, Австрия, критика, Курц — статья прочитана 96 раз Комментарии