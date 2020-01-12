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Бунт Ласицкене
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что отказывается от личных контактов со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) до тех пор, пока руководство организации не уйдёт в отставку, сообщает RT.
Об этом 26-летняя спортсменка сообщила ТАСС.
«Все эти люди являются неотъемлемой частью той самой команды, которая сейчас отстранена от работы в лёгкой атлетике. Поэтому, пока они все не уйдут, я не буду иметь с ВФЛА никаких дел. Но по их действиям уже давно понятно, что им абсолютно всё равно на спортсменов, они просто пытаются всеми правдами и неправдами остаться у власти, с такими людьми мне не по пути», — пояснила Ласицкене.
22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказалось замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.
На фоне этих событий между спортсменами и федерацией возник конфликт.
Ранее сообщалось, что комиссия спортсменов отказалась от предложения посетить заседание президиума ВФЛА.
russian.rt.com
Категории: спорт, чп и криминал, в России
Ключевые слова: лёгкая атлетика, Ласицкене, ВФЛА
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