Бунт Ласицкене 🔊 Воспроизвести



Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что отказывается от личных контактов со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) до тех пор, пока руководство организации не уйдёт в отставку, сообщает



Об этом 26-летняя спортсменка сообщила ТАСС.



«Все эти люди являются неотъемлемой частью той самой команды, которая сейчас отстранена от работы в лёгкой атлетике. Поэтому, пока они все не уйдут, я не буду иметь с ВФЛА никаких дел. Но по их действиям уже давно понятно, что им абсолютно всё равно на спортсменов, они просто пытаются всеми правдами и неправдами остаться у власти, с такими людьми мне не по пути», — пояснила Ласицкене.



22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказалось замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.



На фоне этих событий между спортсменами и федерацией возник конфликт.



Ранее сообщалось, что комиссия спортсменов отказалась от предложения посетить заседание президиума ВФЛА. Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что отказывается от личных контактов со Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) до тех пор, пока руководство организации не уйдёт в отставку, сообщает RT Об этом 26-летняя спортсменка сообщила ТАСС.«Все эти люди являются неотъемлемой частью той самой команды, которая сейчас отстранена от работы в лёгкой атлетике. Поэтому, пока они все не уйдут, я не буду иметь с ВФЛА никаких дел. Но по их действиям уже давно понятно, что им абсолютно всё равно на спортсменов, они просто пытаются всеми правдами и неправдами остаться у власти, с такими людьми мне не по пути», — пояснила Ласицкене.22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором оказалось замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.На фоне этих событий между спортсменами и федерацией возник конфликт.Ранее сообщалось, что комиссия спортсменов отказалась от предложения посетить заседание президиума ВФЛА. russian.rt.com Категории: спорт, чп и криминал, в России Ключевые слова: лёгкая атлетика, Ласицкене, ВФЛА — статья прочитана 173 раза Комментарии