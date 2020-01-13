Вашингтон угрожает лишить Ирак доступа к доходам от продажи иракской нефти 🔊 Воспроизвести



Вашингтон заявил властям в Багдаде, что они в случае вывода американских войск из Ирака могут быть лишены доступа к хранящимся в США средствам, которые были получены от продажи иракской нефти. Об этом сообщает



По словам ее источников, представители Госдепартамента в среду в телефонном разговоре уведомили исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди о том, что может быть заблокирован применяемый Багдадом счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Он является одним из 12 банков, которые входят в Федеральную резервную систему США. Она выполняет в стране функции центробанка. Вашингтон заявил властям в Багдаде, что они в случае вывода американских войск из Ирака могут быть лишены доступа к хранящимся в США средствам, которые были получены от продажи иракской нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты "The Wall Street Journal".По словам ее источников, представители Госдепартамента в среду в телефонном разговоре уведомили исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди о том, что может быть заблокирован применяемый Багдадом счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Он является одним из 12 банков, которые входят в Федеральную резервную систему США. Она выполняет в стране функции центробанка.



В публикации говорится, что в 2015 году власти США на несколько недель заблокировали доступ для Багдада к указанному счету из-за подозрений, что часть средств с него направляют на нужды Ирана, а также террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). По оценкам газеты, это создало серьезные трудности для финансовой системы Ирака.



Во время указанного телефонного разговора в среду стороны также обсудили взаимодействие между США и Ираком в военной, политической и экономической сферах, говорится в материале. Представители Госдепартамента пока не комментировали приведенные в публикации утверждения. Власти Ирака тоже пока этого не сделали.



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Власти США в перспективе хотели бы вывести американские войска из Ирака, но лишь на тех условиях, которые считают приемлемыми. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, сообщает



Его попросили прокомментировать принятие парламентом Ирака резолюции с требованием вывода из страны всех иностранных войск, а также пояснить, почему Вашингтон отказывается обсуждать с Багдадом этот вопрос. "Это резолюция, которая не имеет обязательной силы, она была принята исключительно группой законодателей из числа шиитов. Сунниты и курды бойкотировали ее", - сказал О'Брайен.



На реплику журналиста, констатировавшего, что в парламенте Ирака "шииты представляют большинство", помощник президента США ответил: "В любом случае наша цель тоже состоит в том, чтобы уйти из Ирака. Президент говорил, что мы хотим уйти с Ближнего Востока. Но нам нужно уйти на своих условиях, уйти таким образом, чтобы "Исламское государство" (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС) была полностью уничтожена".



На вопрос о том, на каких основаниях США могут навязывать Ираку присутствие в стране американских военных, О'Брайен ответил: "Мы будем работать с иракцами, мы рассчитываем уйти из Ирака так, чтобы он был в безопасности и был независимым. Этого хотят и иракцы". На указанном счете, в частности, хранятся средства, которые были получены от продажи иракской нефти в другие страны, отмечает издание. Оно констатирует, что этот шаг нанесет серьезный ущерб иракской экономике. О какой именно сумме идет речь, в материале не уточняется. В Вашингтоне полагают, что в случае вывода американских войск из Ирака часть данных средств может получить Иран. Власти США не желают этого допустить.В публикации говорится, что в 2015 году власти США на несколько недель заблокировали доступ для Багдада к указанному счету из-за подозрений, что часть средств с него направляют на нужды Ирана, а также террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). По оценкам газеты, это создало серьезные трудности для финансовой системы Ирака.Во время указанного телефонного разговора в среду стороны также обсудили взаимодействие между США и Ираком в военной, политической и экономической сферах, говорится в материале. Представители Госдепартамента пока не комментировали приведенные в публикации утверждения. Власти Ирака тоже пока этого не сделали.* * *Власти США в перспективе хотели бы вывести американские войска из Ирака, но лишь на тех условиях, которые считают приемлемыми. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, сообщает ТАСС Его попросили прокомментировать принятие парламентом Ирака резолюции с требованием вывода из страны всех иностранных войск, а также пояснить, почему Вашингтон отказывается обсуждать с Багдадом этот вопрос. "Это резолюция, которая не имеет обязательной силы, она была принята исключительно группой законодателей из числа шиитов. Сунниты и курды бойкотировали ее", - сказал О'Брайен.На реплику журналиста, констатировавшего, что в парламенте Ирака "шииты представляют большинство", помощник президента США ответил: "В любом случае наша цель тоже состоит в том, чтобы уйти из Ирака. Президент говорил, что мы хотим уйти с Ближнего Востока. Но нам нужно уйти на своих условиях, уйти таким образом, чтобы "Исламское государство" (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС) была полностью уничтожена".На вопрос о том, на каких основаниях США могут навязывать Ираку присутствие в стране американских военных, О'Брайен ответил: "Мы будем работать с иракцами, мы рассчитываем уйти из Ирака так, чтобы он был в безопасности и был независимым. Этого хотят и иракцы". ТАСС Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: США, нефть, санкции, торговля, Ирак — статья прочитана 158 раз Комментарии