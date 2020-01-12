Проектировали клоуны, руководили мартышки: внутренняя переписка Boeing о 737 Max 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES



Компания Boeing опубликовала внутреннюю переписку собственных сотрудников. Они писали друг другу, что временно выведенный из эксплуатации лайнер 737 Max непригоден к полетам, и обсуждали лоббирование против интересов авиационного регулятора, пишет



Авиалайнер 737 Max "проектировали клоуны, которыми, в свою очередь, руководили мартышки", - говорится в сообщении одного сотрудника Boeing другому, написанном в чате в апреле 2017 года. Компания Boeing опубликовала внутреннюю переписку собственных сотрудников. Они писали друг другу, что временно выведенный из эксплуатации лайнер 737 Max непригоден к полетам, и обсуждали лоббирование против интересов авиационного регулятора, пишет ВВС Авиалайнер 737 Max "проектировали клоуны, которыми, в свою очередь, руководили мартышки", - говорится в сообщении одного сотрудника Boeing другому, написанном в чате в апреле 2017 года.



В заявлении Boeing переписка названа "абсолютно неприемлемой".



"Эти сообщения не отражают ни то, какой наша компания является сегодня, ни то, какой она должна быть", - добавили в Boeing.



Еще в одном сообщении, от ноября 2015 года, сотрудники Boeing обсуждают, как противодействовать инициативе федерального авиационного управления. FAA требовала сделать тренировку на симуляторах обязательной частью подготовки пилотов лайнера 737 Max, а сотрудники обсуждали, как этого не допустить.



"Мы будем с этим бороться, и скорее всего нам понадобится поддержка на самом высоком уровне, когда дойдет до финальных переговоров", - говорится в нем.



В феврале 2018 года еще один сотрудник написал другому: "Ты бы посадил свою семью на самолет, пилот которого тренировался на симуляторе Max? Я бы нет".



Переписку уже прокомментировали в конгрессе и в FAA. Глава комитета по транспорту Питер ДеФазио заявил, что переписка "показывает скоординированные усилия с целью скрыть критически важную информацию от регуляторов и общественности, которые начались с первых дней существования проекта 737 Max".



В FAA в свою очередь заявили, что все недостатки модели и симуляционной программы, о которых говорится в переписке, были устранены.



"Тон и содержание некоторых из документов вызывают разочарование", - говорится в заявлении регулятора.



В Boeing признали, что часть сообщений "вызывает вопросы" по поводу переговоров компании с регулятором, однако выразили "уверенность в регуляторном процессе по утверждению симуляторов". Симуляционные программы для 737 Max совершенствовались в течение последних лет, добавили в Boeing,



16 декабря Boeing объявила, что с января 2020 года приостановит производство авиалайнеров серии 737 Max. Эксплуатация самолета была приостановлена из-за двух произошедших в последние годы авиакатастроф.



В октябре прошлого года крушение лайнера авиакомпании Lion Air в Индонезии унесло жизни 189 человек. В марте 2019 года самолет авиакомпании Ethiopian Airlines этой же модели разбился в Эфиопии, погибли 157 человек.



23 декабря руководитель Boeing Деннис Мюленбург ушел в отставку.



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Деннис Мюленбург, уволенный с поста главы американской корпорации Boeing, не получил выходного пособия, но при этом компания выплатит ему более 60 млн долларов в рамках контракта.



"Мы благодарим Денниса за почти 35-летнюю работу в компании Boeing. После увольнения Деннис получил ту прибыль, которая ему полагалась по контракту, но ему не выплачивалось выходное пособие или премия по итогам 2019 года", - говорится в сообщении корпорации.



Таким образом, Мюленбург лишился 14,6 млн долларов по итогам прошлого года, но в общей сложности должен получить от компании 62,2 млн долларов.



Новый глава Boeing Дэвид Кэлхун получит от компании 7 млн долларов, если добъется возвращения к полетам лайнеров модели 737 Max, которые не летают с марта прошлого года из-за двух авиакатастроф, унесших жизни 346 человек.



Кэлхун должен приступить к своим обязанностям 13 января, ранее они занимал пост главы совета директоров компании.



Об увольнении Мюленбурга стало известно 23 декабря. Он пришел в компанию в 1985 году, в 2015 году был назначен главой Boeing, а до этого руководил департаментом космоса, обороны и безопасности. В компании подчеркнули, что опубликовали переписку (с определенными купюрами) по собственной инициативе, следуя принципу прозрачности. Месяц назад в Федеральное управление гражданской авиации и конгресс США была передана неотредактированная версия.В заявлении Boeing переписка названа "абсолютно неприемлемой"."Эти сообщения не отражают ни то, какой наша компания является сегодня, ни то, какой она должна быть", - добавили в Boeing.Еще в одном сообщении, от ноября 2015 года, сотрудники Boeing обсуждают, как противодействовать инициативе федерального авиационного управления. FAA требовала сделать тренировку на симуляторах обязательной частью подготовки пилотов лайнера 737 Max, а сотрудники обсуждали, как этого не допустить."Мы будем с этим бороться, и скорее всего нам понадобится поддержка на самом высоком уровне, когда дойдет до финальных переговоров", - говорится в нем.В феврале 2018 года еще один сотрудник написал другому: "Ты бы посадил свою семью на самолет, пилот которого тренировался на симуляторе Max? Я бы нет".Переписку уже прокомментировали в конгрессе и в FAA. Глава комитета по транспорту Питер ДеФазио заявил, что переписка "показывает скоординированные усилия с целью скрыть критически важную информацию от регуляторов и общественности, которые начались с первых дней существования проекта 737 Max".В FAA в свою очередь заявили, что все недостатки модели и симуляционной программы, о которых говорится в переписке, были устранены."Тон и содержание некоторых из документов вызывают разочарование", - говорится в заявлении регулятора.В Boeing признали, что часть сообщений "вызывает вопросы" по поводу переговоров компании с регулятором, однако выразили "уверенность в регуляторном процессе по утверждению симуляторов". Симуляционные программы для 737 Max совершенствовались в течение последних лет, добавили в Boeing,16 декабря Boeing объявила, что с января 2020 года приостановит производство авиалайнеров серии 737 Max. Эксплуатация самолета была приостановлена из-за двух произошедших в последние годы авиакатастроф.В октябре прошлого года крушение лайнера авиакомпании Lion Air в Индонезии унесло жизни 189 человек. В марте 2019 года самолет авиакомпании Ethiopian Airlines этой же модели разбился в Эфиопии, погибли 157 человек.23 декабря руководитель Boeing Деннис Мюленбург ушел в отставку.Деннис Мюленбург, уволенный с поста главы американской корпорации Boeing, не получил выходного пособия, но при этом компания выплатит ему более 60 млн долларов в рамках контракта."Мы благодарим Денниса за почти 35-летнюю работу в компании Boeing. После увольнения Деннис получил ту прибыль, которая ему полагалась по контракту, но ему не выплачивалось выходное пособие или премия по итогам 2019 года", - говорится в сообщении корпорации.Таким образом, Мюленбург лишился 14,6 млн долларов по итогам прошлого года, но в общей сложности должен получить от компании 62,2 млн долларов.Новый глава Boeing Дэвид Кэлхун получит от компании 7 млн долларов, если добъется возвращения к полетам лайнеров модели 737 Max, которые не летают с марта прошлого года из-за двух авиакатастроф, унесших жизни 346 человек.Кэлхун должен приступить к своим обязанностям 13 января, ранее они занимал пост главы совета директоров компании.Об увольнении Мюленбурга стало известно 23 декабря. Он пришел в компанию в 1985 году, в 2015 году был назначен главой Boeing, а до этого руководил департаментом космоса, обороны и безопасности. bbc.com Категории: экономика, в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: США, скандал, катастрофа, Boeing — статья прочитана 222 раза Комментарии