Незабываемое выступление грузинского ансамбля в Литве 🔊 Воспроизвести







XVI международный фестиваль «Православное Рождество в Литве» завершился 9 января в Литовской национальной филармонии концертом знаменитого коллектива из Грузии «Горда». Это стало настоящим открытием для многих зрителей, среди которых было немало знатоков традиционной народной музыки.



Яркий, самобытный коллектив, который представляет истинные народные традиции регионов Гурии, Имеретии, Кахетии и Мегрелии, откуда родом его участники, покорил сердца зрителей не только красотой голосоведения, богатейшей звуковой палитрой, но и исполнил редкие песни в технике «криманчули» и «йоделя».



Глубочайшие знания традиции, безграничная любовь к песне, вера в то, что красота спасёт мир — вот то, что объединяет этих молодых людей. И поют они о любви. Основатели ансамбля – братья Дамиан и Гиорги Горделадзе, участники ансамбля – выпускники и студенты высшего училища им. Г. Мтатсминдели, которые профессионально занимаются грузинским фольклором. Яркий, самобытный коллектив, который представляет истинные народные традиции регионов Гурии, Имеретии, Кахетии и Мегрелии, откуда родом его участники, покорил сердца зрителей не только красотой голосоведения, богатейшей звуковой палитрой, но и исполнил редкие песни в технике «криманчули» и «йоделя».Глубочайшие знания традиции, безграничная любовь к песне, вера в то, что красота спасёт мир — вот то, что объединяет этих молодых людей. И поют они о любви. Основатели ансамбля – братья Дамиан и Гиорги Горделадзе, участники ансамбля – выпускники и студенты высшего училища им. Г. Мтатсминдели, которые профессионально занимаются грузинским фольклором.



Сразу после концерта ансамбля «Горда», в ходе которого зрительский зал то и дело вспыхивал благодарными аплодисментами и в завершение которого люди уже стоя горячо приветствовали выступление гостей из Грузии, Ирина АНДРИАНОВА побеседовала с руководителем коллектива.



Георгий: Да, прохладной литовскую публику не назовёшь! Мы рады приехать на Рождественский фестиваль в Вильнюс. Видим, что в этих краях есть настоящие ценители нашей культуры, за что искренне благодарны.











Ирина: Кроме музыкальной части вопрос о визуальной стороне выступления – все участники ансамбля отличаются физической подтянутостью, подчеркнуто гордой осанкой. Может быть, чтобы исполнять грузинские народные песни с их полифонией и особым звукоизвлечением – по-другому нельзя? Сутулых, физически слабых людей среди ваших певцов, наверное, и не бывает?



Георгий: Точно. Такая музыка формирует и физически! Для правильного пения требуется особое, сильное дыхание. Не говоря уже о том, какую духовную силу через нас несут зрителю народные песни. Если ты, в том числе физически, слабый человек, у тебя просто не получится исполнять такую мощную во всех смыслах музыку. А еще, как шутят наши ребята, мы не позволим себе растолстеть, потому что в грузинском костюме такой мужчина будет смотреться на сцене некрасиво. Чтобы хорошо исполнять грузинские песни, пусть даже тихие, нежные, нужно, действительно, быть достаточно сильным.



Ирина: Когда вы исполняли известную всем «Сулико», литовский зал подпевал. Петь шлягеры для зарубежного зрителя вам легко, потому что их все любят, или труднее - потому что ответственно?



Георгий: Знаете, мы как коллектив находимся в творческом поиске своего пути, своего лица. Поэтому пробуем исполнять разные песни: как популярные, так и совсем незнакомые зрителю, новые для нас самих. Известную песню исполнять – это еще и вызов. Это ответственно, тем более в Грузии много хороших ансамблей, между которыми существует понятная творческая конкуренция. Мы очень серьезно подходим к любой песне, всегда помня, что грузинское пение – это достояние Земли. Недаром записи уникальных песен Грузии в свое время, как известно, наряду с другими были отправлены в космос. Как музыкальная визитная карточка нашей планеты. Эту ответственность мы чувствуем.



Ирина: Впереди – православный праздник Крещения Господня. Как в современной Грузии его отмечают?



Георгий: Все традиции сохранились, в том числе в Тбилиси. Мы исполняем соответствующие церковные песнопения. Люди чтят этот праздник, многие окунаются в холодную воду. Я – не исключение. У нас большая семья (еще три брата и четыре сестры), с которой мы все это отмечаем. Папа мой - священник. Мы с ним всегда выполняем крещенский ритуал в реке.



Ирина: В чём, по-вашему, сейчас состоит главный вызов грузинской песне, народной культуре?



Георгий: В мировой глобализации. Она в любой стране мешает сохранять традиции, в Грузии тоже. И мы своим пением стараемся противостоять этому. Чтобы наши дети росли в своей культурной среде, впитывали и чувствовали ценность народной традиции.



Фото Дмитрия Матвеева Директор фестиваля Ирена Захарова добавила, что на все согласования и поиск взаимоприемлемых вариантов, чтобы пригласить этот коллектив в Вильнюс, ушло три года. По восторженной реакции публики это того стоило!Сразу после концерта ансамбля «Горда», в ходе которого зрительский зал то и дело вспыхивал благодарными аплодисментами и в завершение которого люди уже стоя горячо приветствовали выступление гостей из Грузии,побеседовала с руководителем коллектива.Да, прохладной литовскую публику не назовёшь! Мы рады приехать на Рождественский фестиваль в Вильнюс. Видим, что в этих краях есть настоящие ценители нашей культуры, за что искренне благодарны.Кроме музыкальной части вопрос о визуальной стороне выступления – все участники ансамбля отличаются физической подтянутостью, подчеркнуто гордой осанкой. Может быть, чтобы исполнять грузинские народные песни с их полифонией и особым звукоизвлечением – по-другому нельзя? Сутулых, физически слабых людей среди ваших певцов, наверное, и не бывает?Точно. Такая музыка формирует и физически! Для правильного пения требуется особое, сильное дыхание. Не говоря уже о том, какую духовную силу через нас несут зрителю народные песни. Если ты, в том числе физически, слабый человек, у тебя просто не получится исполнять такую мощную во всех смыслах музыку. А еще, как шутят наши ребята, мы не позволим себе растолстеть, потому что в грузинском костюме такой мужчина будет смотреться на сцене некрасиво. Чтобы хорошо исполнять грузинские песни, пусть даже тихие, нежные, нужно, действительно, быть достаточно сильным.Когда вы исполняли известную всем «Сулико», литовский зал подпевал. Петь шлягеры для зарубежного зрителя вам легко, потому что их все любят, или труднее - потому что ответственно?Знаете, мы как коллектив находимся в творческом поиске своего пути, своего лица. Поэтому пробуем исполнять разные песни: как популярные, так и совсем незнакомые зрителю, новые для нас самих. Известную песню исполнять – это еще и вызов. Это ответственно, тем более в Грузии много хороших ансамблей, между которыми существует понятная творческая конкуренция. Мы очень серьезно подходим к любой песне, всегда помня, что грузинское пение – это достояние Земли. Недаром записи уникальных песен Грузии в свое время, как известно, наряду с другими были отправлены в космос. Как музыкальная визитная карточка нашей планеты. Эту ответственность мы чувствуем.Впереди – православный праздник Крещения Господня. Как в современной Грузии его отмечают?Все традиции сохранились, в том числе в Тбилиси. Мы исполняем соответствующие церковные песнопения. Люди чтят этот праздник, многие окунаются в холодную воду. Я – не исключение. У нас большая семья (еще три брата и четыре сестры), с которой мы все это отмечаем. Папа мой - священник. Мы с ним всегда выполняем крещенский ритуал в реке.В чём, по-вашему, сейчас состоит главный вызов грузинской песне, народной культуре?В мировой глобализации. Она в любой стране мешает сохранять традиции, в Грузии тоже. И мы своим пением стараемся противостоять этому. Чтобы наши дети росли в своей культурной среде, впитывали и чувствовали ценность народной традиции. специально для «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Грузия, «Православное Рождество в Литве», «Горда» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 84 раза Комментарии