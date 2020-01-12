Подарок Судьбы или просто совпадение? 🔊 Воспроизвести 11 января 2020 года в Вильнюсе, на ул.Сантаришкю, автобус сбил женщину, повредил остановку и не менее 3 автомобилей.











Добрый день всем, дорогие мои читатели, хотя добрым его уже не назовёшь...



Около 14.30 получаю информацию, что по ул.Сантаришкю, прямо напротив больницы, автомобиль сбил девушку. Оделся по-армейски быстро, за минуту - всё собрано, и машина стартует с места. Еду не в настроении, так как мне сообщили, что автомобиль сбил то ли девушку, то ли девочку на пешеходном переходе.



Если сбит ребёнок, знаю: снова каменное лицо, но влажные глаза и дикий крик в Душе. Для всего другого, что приходится видеть чересчур часто - нарастил непробиваемую шкуру, но несчастья с детьми - они рвут всё внутри...



Слава Богу, не ребёнок и не девушка, фуууу, пронесло. Но минус есть - женщина, лет около 50. Очевидцы сообщили, что её очень оперативно увезли в больницу - но очень "тяжёлая"... Добрый день всем, дорогие мои читатели, хотя добрым его уже не назовёшь...Около 14.30 получаю информацию, что по ул.Сантаришкю, прямо напротив больницы, автомобиль сбил девушку. Оделся по-армейски быстро, за минуту - всё собрано, и машина стартует с места. Еду не в настроении, так как мне сообщили, что автомобиль сбил то ли девушку, то ли девочку на пешеходном переходе.Если сбит ребёнок, знаю: снова каменное лицо, но влажные глаза и дикий крик в Душе. Для всего другого, что приходится видеть чересчур часто - нарастил непробиваемую шкуру, но несчастья с детьми - они рвут всё внутри...Слава Богу, не ребёнок и не девушка, фуууу, пронесло. Но минус есть - женщина, лет около 50. Очевидцы сообщили, что её очень оперативно увезли в больницу - но очень "тяжёлая"...



Захожу с другой стороны и понял - да, женщина "тяжёлая" и шансов практически... Понял это по двум огромным густейшим пятнам на асфальте (насколько позволяет делать выводы мой многолетний опыт - это уже "минус". Если выживет, значит, она в сейфе родилась!!!



После того как полиция сделала свою работу, не мешая им, сам провёл осмотр места. Расстояние от первой видимой капли крови до дальней лужи - около 30 метров...



Сама остановка выглядела так, словно разорвался фугас, вывороченные плиты, искорёженные столбы, которые, падая, будучи соединёнными проводами со столбами на другой стороне улицы, сорвали некоторые крепления на тех столбах. А они, упав - повредили, как минимум, два автомобиля.











А всё произошло так: водитель автобуса 1G выехал на противоположную сторону дороги, в этот момент чудом не произошла авария, но владелец легкового автомобиля смог увильнуть от громадины, которая на скорости около 70 км/час влетела на тротуар, вспахав газон, снесла столб, пронеслась по тротуару, едва не снеся торговый киоск и женщину, стоящую рядом с ним, а также остановку общественного транспорта.



Потом автобус снова съехал на дорогу и остановился, проехав ещё около 50 метров.



Но одна женщина под него попала. Женщина среднего возраста, в парике (без своих волос... возвращалась из больницы (со слов нескольких очевидцев)). Её перчатки так и остались лежать на дороге, возле двойной белой линии разметки...











Чудом повезло и таксисту, который уцелел, когда автобус влетал на тротуар. Задет лишь уголок его автомобиля.



Продавщица киоска рассказала, что если бы покупательница шагнула бы хоть шажок назад - её бы тоже смело.



Всё произошло мгновенно.



Но всё-таки Чудо произошло!!! До этого остановка была переполнена людьми - около 20 человек. Подъехал автобус - именно в него они все сели и уехали... Многим - это спасло Жизнь, многим - здоровье и нервы.



В больницу также доставлен и водитель автобуса - мужчина 50-60 лет. Со слов очевидцев, за рулём ему стало плохо (раньше такого не говорил, но после двух абсолютно разных событий, Плохого и Очень Хорошего, которые произошли не так давно. но повлияли на всю мою Жизнь, я совсем по-другому начал относиться к Жизни и Богу).



И скажу я вам: давайте помолимся, чтобы Чудеса происходили чаще!!!



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Да и не на переходе, на остановке общественного транспорта! Подумал, а где "бэмка" и какой-нибудь плюгавенький планктон, который не рассчитал своих никчемных умений с этим прекрасным автомобилем...Захожу с другой стороны и понял - да, женщина "тяжёлая" и шансов практически... Понял это по двум огромным густейшим пятнам на асфальте (насколько позволяет делать выводы мой многолетний опыт - это уже "минус". Если выживет, значит, она в сейфе родилась!!!После того как полиция сделала свою работу, не мешая им, сам провёл осмотр места. Расстояние от первой видимой капли крови до дальней лужи - около 30 метров...Сама остановка выглядела так, словно разорвался фугас, вывороченные плиты, искорёженные столбы, которые, падая, будучи соединёнными проводами со столбами на другой стороне улицы, сорвали некоторые крепления на тех столбах. А они, упав - повредили, как минимум, два автомобиля.А всё произошло так: водитель автобуса 1G выехал на противоположную сторону дороги, в этот момент чудом не произошла авария, но владелец легкового автомобиля смог увильнуть от громадины, которая на скорости около 70 км/час влетела на тротуар, вспахав газон, снесла столб, пронеслась по тротуару, едва не снеся торговый киоск и женщину, стоящую рядом с ним, а также остановку общественного транспорта.Потом автобус снова съехал на дорогу и остановился, проехав ещё около 50 метров.Но одна женщина под него попала. Женщина среднего возраста, в парике (без своих волос... возвращалась из больницы (со слов нескольких очевидцев)). Её перчатки так и остались лежать на дороге, возле двойной белой линии разметки...Чудом повезло и таксисту, который уцелел, когда автобус влетал на тротуар. Задет лишь уголок его автомобиля.Продавщица киоска рассказала, что если бы покупательница шагнула бы хоть шажок назад - её бы тоже смело.Всё произошло мгновенно.Но всё-таки Чудо произошло!!! До этого остановка была переполнена людьми - около 20 человек. Подъехал автобус - именно в него они все сели и уехали... Многим - это спасло Жизнь, многим - здоровье и нервы.В больницу также доставлен и водитель автобуса - мужчина 50-60 лет. Со слов очевидцев, за рулём ему стало плохо (раньше такого не говорил, но после двух абсолютно разных событий, Плохого и Очень Хорошего, которые произошли не так давно. но повлияли на всю мою Жизнь, я совсем по-другому начал относиться к Жизни и Богу).И скажу я вам: давайте помолимся, чтобы Чудеса происходили чаще!!! Аркадий БАБАХИН , "Обзор" Категории: чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: ДТП, авария, Сантаришкю — статья прочитана 297 раз Комментарии