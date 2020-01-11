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Меркель: необходимо достроить «Северный поток — 2»

© Михаил Климентьев РИА Новости


Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2», сообщает RT.

«Мы также говорили о проекте «Северный поток — 2»... Нам необходимо довести его до конца... Германия и другие европейские страны выиграют от «Северного потока — 2»... Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок... Это очень важный проект», — сказала Меркель в ходе пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.
russian.rt.com
Категории: в мире, экономика, политика
Ключевые слова: США, Путин, санкции, Меркель, СП-2
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добавлена сегодня, 11 января, 18:23

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