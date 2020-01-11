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Меркель: необходимо достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2», сообщает RT.
«Мы также говорили о проекте «Северный поток — 2»... Нам необходимо довести его до конца... Германия и другие европейские страны выиграют от «Северного потока — 2»... Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок... Это очень важный проект», — сказала Меркель в ходе пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.
russian.rt.com
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