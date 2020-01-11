Меркель: необходимо достроить «Северный поток — 2» 🔊 Воспроизвести © Михаил Климентьев РИА Новости



Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2», сообщает



«Мы также говорили о проекте «Северный поток — 2»... Нам необходимо довести его до конца... Германия и другие европейские страны выиграют от «Северного потока — 2»... Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок... Это очень важный проект», — сказала Меркель в ходе пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2», сообщает RT «Мы также говорили о проекте «Северный поток — 2»... Нам необходимо довести его до конца... Германия и другие европейские страны выиграют от «Северного потока — 2»... Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок... Это очень важный проект», — сказала Меркель в ходе пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. russian.rt.com Категории: в мире, экономика, политика Ключевые слова: США, Путин, санкции, Меркель, СП-2 — статья прочитана 172 раза Комментарии