Главная >> Новости >> в странах Балтии >> В городе-порте - Рождественская ёлка Клайпедского Благочиния

В городе-порте - Рождественская ёлка Клайпедского Благочиния





В пятницу, 10 января, в клайпедской прогимназии имени Максима Горького состоялся праздник «Городская Рождественская ёлка» Клайпедского благочиния.

По традиции свои постановки представили театральные студии воскресных школ православных храмов: Всех русских святых (руководитель Наталья Дьякова); святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии (руководитель Жанна Хекало) и Покрово-Никольского храма (руководитель Ирина Панова).

В празднике также приняли участие: артисты Клайпедского камерного ансамбля; вокальный ансамбль музыкальной школы им. Юозаса Каросаса (руководитель Инна Загвоздина); фольклорные ансамбли «Веретенце» и «Вечёра» (руководитель Мария Серебрякова).

В рамках праздника состоялась презентация книги Евгении Негановой «Мама в тупике. Как перезагрузить отношения со своими детьми».
«Рождественская ёлка» началась с поздравления настоятеля Покрово-Никольского храма протоиерея Григория Негурицы и директора прогимназии М. Горького Ирины Наркявичиене.

В конце праздника дети получили подарки от Николая Чудотворца. Подарки помогли раздать протоиерей Григорий Негурица, клирик храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии протоиерей Пётр Олехнович и диакон Покрово-Никольского храма Иоанн Берташ.

Фото Виктора Комара

Юлия ПАТРОВА, специально для «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Клайпедское благочиние, Рождественская елка
География: Литва, Клайпеда
статья прочитана 80 раз
добавлена сегодня, 11 января, 14:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка