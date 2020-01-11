В городе-порте - Рождественская ёлка Клайпедского Благочиния

В пятницу, 10 января, в клайпедской прогимназии имени Максима Горького состоялся праздник «Городская Рождественская ёлка» Клайпедского благочиния.
По традиции свои постановки представили театральные студии воскресных школ православных храмов: Всех русских святых (руководитель Наталья Дьякова); святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии (руководитель Жанна Хекало) и Покрово-Никольского храма (руководитель Ирина Панова).
В празднике также приняли участие: артисты Клайпедского камерного ансамбля; вокальный ансамбль музыкальной школы им. Юозаса Каросаса (руководитель Инна Загвоздина); фольклорные ансамбли «Веретенце» и «Вечёра» (руководитель Мария Серебрякова).
В рамках праздника состоялась презентация книги Евгении Негановой «Мама в тупике. Как перезагрузить отношения со своими детьми».
«Рождественская ёлка» началась с поздравления настоятеля Покрово-Никольского храма протоиерея Григория Негурицы и директора прогимназии М. Горького Ирины Наркявичиене.
В конце праздника дети получили подарки от Николая Чудотворца. Подарки помогли раздать протоиерей Григорий Негурица, клирик храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии протоиерей Пётр Олехнович и диакон Покрово-Никольского храма Иоанн Берташ.
Фото Виктора Комара
В конце праздника дети получили подарки от Николая Чудотворца. Подарки помогли раздать протоиерей Григорий Негурица, клирик храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии протоиерей Пётр Олехнович и диакон Покрово-Никольского храма Иоанн Берташ.
Фото Виктора Комара
Юлия ПАТРОВА, специально для «Обзора»
Категории: в странах Балтии
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