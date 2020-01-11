Умер правивший почти полвека султан Омана 🔊 Воспроизвести



Султан Омана Кабус бен Саид, правивший с 1970 года, скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни, сообщило



"С сердцами, верующими в провидение Аллаха, преисполненными печали и великой скорби вместе с абсолютным подчинением воле Аллаха, канцелярия султана извещает, что наш правитель, султан Кабус бен Саид, был призван к себе Аллахом вечером в пятницу, 10 января", — заявила канцелярия правителя Омана.



В стране объявлен трехдневный траур. Похороны султана назначены на 11 января.



Кабус бен Саид родился в 1940 году и был единственным сыном султана Маската Саида бен Таймура. Учился в британской Королевской военной академии, два года служил в пехотном батальоне британской армии, затем окончил курсы начальников штабов в Германии и прошел специальную подготовку по изучению системы местного самоуправления в Великобритании. Султан Омана Кабус бен Саид, правивший с 1970 года, скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни, сообщило РИА Новости со ссылкой на Оманское агентство новостей."С сердцами, верующими в провидение Аллаха, преисполненными печали и великой скорби вместе с абсолютным подчинением воле Аллаха, канцелярия султана извещает, что наш правитель, султан Кабус бен Саид, был призван к себе Аллахом вечером в пятницу, 10 января", — заявила канцелярия правителя Омана.В стране объявлен трехдневный траур. Похороны султана назначены на 11 января.Кабус бен Саид родился в 1940 году и был единственным сыном султана Маската Саида бен Таймура. Учился в британской Королевской военной академии, два года служил в пехотном батальоне британской армии, затем окончил курсы начальников штабов в Германии и прошел специальную подготовку по изучению системы местного самоуправления в Великобритании. В 1965 году по приказу отца был отправлен под домашний арест, но в июле 1970-го пришел к власти в результате дворцового переворота. Месяц спустя по инициативе Кабуса султанат Маскат переименовали в Оман.



За годы правления Кабуса в стране были проведены масштабные реформы. Султану также удалось наладить тесное сотрудничество с соседними странами и заключить соглашение в сфере безопасности с США, после чего в Омане разместился американский военный контингент.



В последние годы Кабус бен Саид тяжело болел и проходил лечение в Германии.



Прямых наследников у него не осталось, поэтому новым султаном Омана назначен его двоюродный брат — Хейсам бен Тарик Аль Саид, занимавший пост министра наследия и культуры. РИА Новости Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: лидер, Оман, кончина — статья прочитана 135 раз Комментарии