Умер правивший почти полвека султан Омана

Султан Омана Кабус бен Саид, правивший с 1970 года, скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни, сообщило РИА Новости со ссылкой на Оманское агентство новостей.
"С сердцами, верующими в провидение Аллаха, преисполненными печали и великой скорби вместе с абсолютным подчинением воле Аллаха, канцелярия султана извещает, что наш правитель, султан Кабус бен Саид, был призван к себе Аллахом вечером в пятницу, 10 января", — заявила канцелярия правителя Омана.
В стране объявлен трехдневный траур. Похороны султана назначены на 11 января.
Кабус бен Саид родился в 1940 году и был единственным сыном султана Маската Саида бен Таймура. Учился в британской Королевской военной академии, два года служил в пехотном батальоне британской армии, затем окончил курсы начальников штабов в Германии и прошел специальную подготовку по изучению системы местного самоуправления в Великобритании.
В 1965 году по приказу отца был отправлен под домашний арест, но в июле 1970-го пришел к власти в результате дворцового переворота. Месяц спустя по инициативе Кабуса султанат Маскат переименовали в Оман.
За годы правления Кабуса в стране были проведены масштабные реформы. Султану также удалось наладить тесное сотрудничество с соседними странами и заключить соглашение в сфере безопасности с США, после чего в Омане разместился американский военный контингент.
В последние годы Кабус бен Саид тяжело болел и проходил лечение в Германии.
Прямых наследников у него не осталось, поэтому новым султаном Омана назначен его двоюродный брат — Хейсам бен Тарик Аль Саид, занимавший пост министра наследия и культуры.
За годы правления Кабуса в стране были проведены масштабные реформы. Султану также удалось наладить тесное сотрудничество с соседними странами и заключить соглашение в сфере безопасности с США, после чего в Омане разместился американский военный контингент.
В последние годы Кабус бен Саид тяжело болел и проходил лечение в Германии.
Прямых наследников у него не осталось, поэтому новым султаном Омана назначен его двоюродный брат — Хейсам бен Тарик Аль Саид, занимавший пост министра наследия и культуры.