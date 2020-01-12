Где же «план Маршалла» для Украины, Herr Кубилюс?! 🔊 Воспроизвести Андрюс Кубилюс. Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







Проект «возвращения» Украины в Европу долго снабжали ресурсами из «азиатской» России. Европа сулила золотые горы — а давала крохи, норовя по ходу дела урвать у доверчивого клиента кусок пожирнее. Местные элиты ей в этом содействовали, нещадно грабя страну и обогащая себя



Отрывая постсоветские страны от России и завлекая их в свои псевдоцивилизационные объятия, Запад не скупился на обещания райской жизни, которая должна была наступить сразу, как только участники новой «серой» зоны в Европе сделают то, что им велят новые друзья. Киев несколько лет заманивали в европейскую ловушку мифом о новом «плане Маршалла», якобы призванном залить щедрыми финансовыми потоками истощенную украинскую ресурсную почву. Отрывая постсоветские страны от России и завлекая их в свои псевдоцивилизационные объятия, Запад не скупился на обещания райской жизни, которая должна была наступить сразу, как только участники новой «серой» зоны в Европе сделают то, что им велят новые друзья. Киев несколько лет заманивали в европейскую ловушку мифом о новом «плане Маршалла», якобы призванном залить щедрыми финансовыми потоками истощенную украинскую ресурсную почву.



Потом настала долгая томительная пауза. Доброхоты от «Маршалла», похожие то ли на менеджеров по кредитам, то ли на писарей, делающих опись имущества покойника, потратив уйму сил (своих) и средств (казенных) на презентации плана и пообещав созвать в феврале-марте 2018 г. конференцию доноров, готовых дать миллионы-триллионы, вдруг куда-то исчезли. Словно их и не было. Никаких денег никто не дал, конференцию так и не собрали. Да что там деньги?! В одночасье обмелел даже бурный поток милых сердцу обывателя обещалок. Пауза затянулась на весь 2018-й, покрыв инициативу забытьем и притрусив ее пеплом настолько, что в ударном лозунге Порошенко «Армия — язык — вера» места для «золота Маршалла» не нашлось.



Пётр Порошенко в Вильнюсе на праздновании 100-летия восстановления Литовского государства. Фото Виктора Грецкаса, "Обзор"







Последнему факту не стоит удивляться. Заинтересовать избирателей реальными размерами помощи Запада вряд ли можно. Вот пример: в феврале 2019-го в ООН создали специальный «Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине», обратившись с призывом к потенциальным донорам выделить средства для финансирования ряда целевых программ для жителей Донбасса. За полгода собрали около $77 млн, что составило менее половины объема, определенного инициаторами фонда. Как говорится, почувствуйте разницу: 50 миллиардов и 77 миллионов! Еврореальность для Украины на поверку оказывается куда скромнее, чем сладкие украинские мечты о ней.



Как ни странно, браться за поиски пропавшего «плана» никто не стал ни в Европе, ни, что еще более удивительно, на Украине. Вопрос: «А был ли мальчик… ой, извините, план?» — повис в воздухе. Если и был, то сплыл, не оставив после себя никаких следов. Впрочем, сообразить, куда подевался почти запущенный предприимчивыми дядями из Европы «новый план Маршалла» для Украины, совсем не сложно. Для этого достаточно узнать, куда делся автор проекта Андрюс Кубилюс. Именно он — отставной премьер-министр Литвы — с огромным усердием и рвением разгонял «маршалльскую» волну. Именно ему выпало сыграть роль главного спикера и фронтмена проекта. Если бы «план Маршалла» для Киева был доведен до стадии практической реализации, его можно было бы переименовать в «план Маршалла—Кубилюса». Увы, до этого дело не дошло. Как говорят украинцы, «не судилося».



Разыскивать Кубилюса долго не придется. Хоть он и исчез из рядов поборников «плана Маршалла», но остался на виду и никуда не делся из европейской политики высокого уровня. Попав в новый состав Европарламента, литовский мэтр развернул активную деятельность. Ратуя теперь не за Украину, а за… Россию — точнее, за новую стратегию Брюсселя в отношении Москвы. Стареющего евролитовца, видимо, привлекает любая новизна. Особенно та, что сулит определенные дивиденды. То он носился с новым планом для Киева, теперь — с новой стратегией для Москвы.



И это тоже не удивительно, поскольку соответствует логике развития и европейского, и глобального политического процесса, а также интересам отдельных их участников. Официальные контакты между Европарламентом и Госдумой России в настоящий момент фактически сведены к нулю. В Европарламенте, правда, по традиции сформирована делегация по сотрудничеству с Россией, однако с российскими коллегами ее участники не встречались несколько лет. За заполнение этой лакуны и взялся Кубилюс, инициировав создание неформального форума «Друзья европейской России» (другой вариант названия — «Форум дружбы с Россией будущего»), целью которого объявлена разработка долгосрочной стратегии отношений между Европейским Союзом и Россией «после Путина». Первая встреча в этом формате состоялась 11 декабря минувшего года в Брюсселе.



Переориентация такого бывалого «волка» в сфере всевозможных «инициативных проектов», «проектных инициатив» и в целом — «еврошары», как Кубилюс, с Украины на Россию показательна: кому, как не ему, понимать, что на помощь Киеву денег теперь в Европе ни у кого не выпросишь, на развитие же диалога с Москвой могут дать. Конечно, не 10, 30 или 50 миллиардов, но вполне достаточно, чтобы самому инициатору и его друзьям-товарищам хватило на жизнь, наполненную форумами, конференциями, презентациями и прочими приятными вещами. Особенно в русле все более заметно заявляющей о себе европейской стратегической автономии и новой европейской стратегии в отношении России. Их — автономию и стратегию — активно продвигают, по ходу дела подводя под них теоретический фундамент, Париж и лично Эммануэль Макрон.



Стоит заметить, что в провале «плана Маршалла—Кубилюса» сам Кубилюс виноват не больше, чем кто-либо другой. Его вина, собственно, состоит только в том, что он шумел по поводу своего проекта чересчур громко, вводя в заблуждение легковерных украинцев. Хотя понимал, что никому в Европе и в голову не придет брать Украину на содержание, предоставляя ей финансовый ресурс в масштабах, соотносимых с теми, что имели место в случае с «планом Маршалла» для Европы в 1950-60-е гг. И, понимая, молчал об этом. Получается, что Кубилюс от имени Европы просто-напросто обманывал украинцев. К тому же делал это не сам, а в соавторстве с частью украинской элиты, видевшей в искусственном раздувании интереса к историям в духе «плана Маршалла» пользу для себя.



Павел РУДЯКОВ



Источник: ukraina.ru Еще совсем недавно пресловутый «план Маршалла» для Украины не просто был на слуху, а входил в круг популярных информационных поводов для актуализации темы европейского выбора. Тогда каждому, кто верил авторам этого сногсшибательного проекта и его адептам с берегов Днепра, казалось, что «план» лежит у украинцев и их евродрузей в кармане. Еще в 2016-2017 гг. уверенность в том, что «Маршалл» стоит у дверей Киева, превосходила порой даже подзабытую веру в заветное для чистой украинской души и притягательное для тела «золото Полуботка». Надо признать, что доверчивой публике было от чего прийти в сильное возбуждение. Поначалу «план» предполагал выделение Украине 30 млрд евро за 10 лет, потом цифру увеличили до 50 млрд (примерно столько, кстати, думали запросить у Брюсселя «януковичи» незадолго до их падения)! Если бы разговоры на эту приятную тему продлились дольше, планку, возможно, подняли бы и до 100 млрд. А что? Обещать — не значит жениться.Потом настала долгая томительная пауза. Доброхоты от «Маршалла», похожие то ли на менеджеров по кредитам, то ли на писарей, делающих опись имущества покойника, потратив уйму сил (своих) и средств (казенных) на презентации плана и пообещав созвать в феврале-марте 2018 г. конференцию доноров, готовых дать миллионы-триллионы, вдруг куда-то исчезли. Словно их и не было. Никаких денег никто не дал, конференцию так и не собрали. Да что там деньги?! В одночасье обмелел даже бурный поток милых сердцу обывателя обещалок. Пауза затянулась на весь 2018-й, покрыв инициативу забытьем и притрусив ее пеплом настолько, что в ударном лозунге Порошенко «Армия — язык — вера» места для «золота Маршалла» не нашлось.Последнему факту не стоит удивляться. Заинтересовать избирателей реальными размерами помощи Запада вряд ли можно. Вот пример: в феврале 2019-го в ООН создали специальный «Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине», обратившись с призывом к потенциальным донорам выделить средства для финансирования ряда целевых программ для жителей Донбасса. За полгода собрали около $77 млн, что составило менее половины объема, определенного инициаторами фонда. Как говорится, почувствуйте разницу: 50 миллиардов и 77 миллионов! Еврореальность для Украины на поверку оказывается куда скромнее, чем сладкие украинские мечты о ней.Как ни странно, браться за поиски пропавшего «плана» никто не стал ни в Европе, ни, что еще более удивительно, на Украине. Вопрос: «А был ли мальчик… ой, извините, план?» — повис в воздухе. Если и был, то сплыл, не оставив после себя никаких следов. Впрочем, сообразить, куда подевался почти запущенный предприимчивыми дядями из Европы «новый план Маршалла» для Украины, совсем не сложно. Для этого достаточно узнать, куда делся автор проекта Андрюс Кубилюс. Именно он — отставной премьер-министр Литвы — с огромным усердием и рвением разгонял «маршалльскую» волну. Именно ему выпало сыграть роль главного спикера и фронтмена проекта. Если бы «план Маршалла» для Киева был доведен до стадии практической реализации, его можно было бы переименовать в «план Маршалла—Кубилюса». Увы, до этого дело не дошло. Как говорят украинцы, «не судилося».Разыскивать Кубилюса долго не придется. Хоть он и исчез из рядов поборников «плана Маршалла», но остался на виду и никуда не делся из европейской политики высокого уровня. Попав в новый состав Европарламента, литовский мэтр развернул активную деятельность. Ратуя теперь не за Украину, а за… Россию — точнее, за новую стратегию Брюсселя в отношении Москвы. Стареющего евролитовца, видимо, привлекает любая новизна. Особенно та, что сулит определенные дивиденды. То он носился с новым планом для Киева, теперь — с новой стратегией для Москвы.И это тоже не удивительно, поскольку соответствует логике развития и европейского, и глобального политического процесса, а также интересам отдельных их участников. Официальные контакты между Европарламентом и Госдумой России в настоящий момент фактически сведены к нулю. В Европарламенте, правда, по традиции сформирована делегация по сотрудничеству с Россией, однако с российскими коллегами ее участники не встречались несколько лет. За заполнение этой лакуны и взялся Кубилюс, инициировав создание неформального форума «Друзья европейской России» (другой вариант названия — «Форум дружбы с Россией будущего»), целью которого объявлена разработка долгосрочной стратегии отношений между Европейским Союзом и Россией «после Путина». Первая встреча в этом формате состоялась 11 декабря минувшего года в Брюсселе.Переориентация такого бывалого «волка» в сфере всевозможных «инициативных проектов», «проектных инициатив» и в целом — «еврошары», как Кубилюс, с Украины на Россию показательна: кому, как не ему, понимать, что на помощь Киеву денег теперь в Европе ни у кого не выпросишь, на развитие же диалога с Москвой могут дать. Конечно, не 10, 30 или 50 миллиардов, но вполне достаточно, чтобы самому инициатору и его друзьям-товарищам хватило на жизнь, наполненную форумами, конференциями, презентациями и прочими приятными вещами. Особенно в русле все более заметно заявляющей о себе европейской стратегической автономии и новой европейской стратегии в отношении России. Их — автономию и стратегию — активно продвигают, по ходу дела подводя под них теоретический фундамент, Париж и лично Эммануэль Макрон.Стоит заметить, что в провале «плана Маршалла—Кубилюса» сам Кубилюс виноват не больше, чем кто-либо другой. Его вина, собственно, состоит только в том, что он шумел по поводу своего проекта чересчур громко, вводя в заблуждение легковерных украинцев. Хотя понимал, что никому в Европе и в голову не придет брать Украину на содержание, предоставляя ей финансовый ресурс в масштабах, соотносимых с теми, что имели место в случае с «планом Маршалла» для Европы в 1950-60-е гг. И, понимая, молчал об этом. Получается, что Кубилюс от имени Европы просто-напросто обманывал украинцев. К тому же делал это не сам, а в соавторстве с частью украинской элиты, видевшей в искусственном раздувании интереса к историям в духе «плана Маршалла» пользу для себя. Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Украина, Кубилюс, «план Маршалла» — статья прочитана 121 раз Комментарии