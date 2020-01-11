В Вильнюсе реанимированы шансы Литвы на золото чемпионата мира по хоккею 🔊 Воспроизвести







В пятницу, 10 января 2020 года, в литовской столице были сыграны матчи четвёртого тура молодёжного чемпионата мира по хоккею (U20) во втором дивизионе (группа А).



Первый же матч пятницы подарил немногочисленным зрителям увлекательнейшее зрелище: на 25-й минуте поединка британская команда вела со счётом 3:0, но ещё до конца второго периода испанцы смогли сравнять результат. Основное время не выявило победителей, не помог этому и овер-тайм. И лишь в серии буллитов удача улыбнулась сборной Великобритании.



Теперь перед последним туром у сборной Литвы появляется некоторое преимущество в споре с британцами, одолевшими хозяев. И если литовским хоккеистам удастся победить главного фаворита турнира – сборную Японии, то хозяева станут чемпионами. Первый же матч пятницы подарил немногочисленным зрителям увлекательнейшее зрелище: на 25-й минуте поединка британская команда вела со счётом 3:0, но ещё до конца второго периода испанцы смогли сравнять результат. Основное время не выявило победителей, не помог этому и овер-тайм. И лишь в серии буллитов удача улыбнулась сборной Великобритании.Теперь перед последним туром у сборной Литвы появляется некоторое преимущество в споре с британцами, одолевшими хозяев. И если литовским хоккеистам удастся победить главного фаворита турнира – сборную Японии, то хозяева станут чемпионами.



Впрочем, игроки сборной Литвы показали, что характер у них есть: в матче со сборной Румынии они сначала проигрывали со счётом 0:2.



За событиями турнира в режиме реального времени можно следить на сайте



По билетам вход только на матчи с участием сборной Литвы, все остальные поединки можно посетить бесплатно.











Результаты 4-го тура



Испания – Великобритания – 3:4 Б (0:1, 3:2, 0:0, 0:0, 0:1).



Сербия – Япония – 2:10 (1:2, 1:5, 0:3)



В сборной Японии две шайбы забросил Аито Игуши.



Румыния – Литва – 3:7 (2:2, 1:3, 0:2)



Литва: М.Станкюс, 10, М.Гринюс, 17, Р.Марцинкявичюс, 26, Т.Мажулис, 28, Э.Бинкулис, 40, Д.Муковоз, 42, Н.Пязенко, 58.











Молодёжный чемпионата мира по хоккею (U20),



II дивизион (группа А)



Положение на 11 января 2020 года



1. Япония – 12 очков



2.Литва – 9,



3. Великобритания – 8,



4. Испания – 4,



5. Румыния – 3,



6. Сербия – 0.







Лучшие бомбардиры:



1. Теруто Накаджима (Япония) – 10 очков (4 гола + 6 передач),



2. Шикара Ханзава (Япония) – 9 очков (6 + 3),



3. Коки Йонеяма (Япония) – 8 очков (2 + 6).



В воскресенье, 12 января, встречаются:



Великобритания – Сербия (12.00),



Испания – Румыния (15.30),



Литва – Япония (19.00). Но сделать это будет крайне сложно, и не только потому, что японцы демонстрируют очень хорошую игру, но и потому, что на хозяев явно давит груз ожиданий литовских болельщиков.Впрочем, игроки сборной Литвы показали, что характер у них есть: в матче со сборной Румынии они сначала проигрывали со счётом 0:2.За событиями турнира в режиме реального времени можно следить на сайте iihf.com. По билетам вход только на матчи с участием сборной Литвы, все остальные поединки можно посетить бесплатно.Испания – Великобритания – 3:4 Б (0:1, 3:2, 0:0, 0:0, 0:1).Сербия – Япония – 2:10 (1:2, 1:5, 0:3)Румыния – Литва – 3:7 (2:2, 1:3, 0:2)1. Япония – 12 очков2.Литва – 9,3. Великобритания – 8,4. Испания – 4,5. Румыния – 3,6. Сербия – 0.1. Теруто Накаджима (Япония) – 10 очков (4 гола + 6 передач),2. Шикара Ханзава (Япония) – 9 очков (6 + 3),3. Коки Йонеяма (Япония) – 8 очков (2 + 6).Великобритания – Сербия (12.00),Испания – Румыния (15.30),Литва – Япония (19.00). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, хоккей, чемпионат мира, результаты матчей, U20, молодёжный, группа А, дивизион II География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 150 раз Комментарии