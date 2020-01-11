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В Вильнюсе реанимированы шансы Литвы на золото чемпионата мира по хоккею





В пятницу, 10 января 2020 года, в литовской столице были сыграны матчи четвёртого тура молодёжного чемпионата мира по хоккею (U20) во втором дивизионе (группа А).

Первый же матч пятницы подарил немногочисленным зрителям увлекательнейшее зрелище: на 25-й минуте поединка британская команда вела со счётом 3:0, но ещё до конца второго периода испанцы смогли сравнять результат. Основное время не выявило победителей, не помог этому и овер-тайм. И лишь в серии буллитов удача улыбнулась сборной Великобритании.

Теперь перед последним туром у сборной Литвы появляется некоторое преимущество в споре с британцами, одолевшими хозяев. И если литовским хоккеистам удастся победить главного фаворита турнира – сборную Японии, то хозяева станут чемпионами.
Но сделать это будет крайне сложно, и не только потому, что японцы демонстрируют очень хорошую игру, но и потому, что на хозяев явно давит груз ожиданий литовских болельщиков.

Впрочем, игроки сборной Литвы показали, что характер у них есть: в матче со сборной Румынии они сначала проигрывали со счётом 0:2.

За событиями турнира в режиме реального времени можно следить на сайте iihf.com.

По билетам вход только на матчи с участием сборной Литвы, все остальные поединки можно посетить бесплатно.





Результаты 4-го тура

Испания – Великобритания – 3:4 Б (0:1, 3:2, 0:0, 0:0, 0:1).

Сербия – Япония – 2:10 (1:2, 1:5, 0:3)

В сборной Японии две шайбы забросил Аито Игуши.

Румыния – Литва – 3:7 (2:2, 1:3, 0:2)

Литва: М.Станкюс, 10, М.Гринюс, 17, Р.Марцинкявичюс, 26, Т.Мажулис, 28, Э.Бинкулис, 40, Д.Муковоз, 42, Н.Пязенко, 58.





Молодёжный чемпионата мира по хоккею (U20),

II дивизион (группа А)

Положение на 11 января 2020 года

1. Япония – 12 очков

2.Литва – 9,

3. Великобритания – 8,

4. Испания – 4,

5. Румыния – 3,

6. Сербия – 0.



Лучшие бомбардиры:

1. Теруто Накаджима (Япония) – 10 очков (4 гола + 6 передач),

2. Шикара Ханзава (Япония) – 9 очков (6 + 3),

3. Коки Йонеяма (Япония) – 8 очков (2 + 6).

В воскресенье, 12 января, встречаются:

Великобритания – Сербия (12.00),

Испания – Румыния (15.30),

Литва – Япония (19.00).
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Литва, хоккей, чемпионат мира, результаты матчей, U20, молодёжный, группа А, дивизион II
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 11 января, 11:20

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