В Вильнюсе реанимированы шансы Литвы на золото чемпионата мира по хоккею

В пятницу, 10 января 2020 года, в литовской столице были сыграны матчи четвёртого тура молодёжного чемпионата мира по хоккею (U20) во втором дивизионе (группа А).
Первый же матч пятницы подарил немногочисленным зрителям увлекательнейшее зрелище: на 25-й минуте поединка британская команда вела со счётом 3:0, но ещё до конца второго периода испанцы смогли сравнять результат. Основное время не выявило победителей, не помог этому и овер-тайм. И лишь в серии буллитов удача улыбнулась сборной Великобритании.
Теперь перед последним туром у сборной Литвы появляется некоторое преимущество в споре с британцами, одолевшими хозяев. И если литовским хоккеистам удастся победить главного фаворита турнира – сборную Японии, то хозяева станут чемпионами.
Но сделать это будет крайне сложно, и не только потому, что японцы демонстрируют очень хорошую игру, но и потому, что на хозяев явно давит груз ожиданий литовских болельщиков.
Впрочем, игроки сборной Литвы показали, что характер у них есть: в матче со сборной Румынии они сначала проигрывали со счётом 0:2.
За событиями турнира в режиме реального времени можно следить на сайте iihf.com.
По билетам вход только на матчи с участием сборной Литвы, все остальные поединки можно посетить бесплатно.
Испания – Великобритания – 3:4 Б (0:1, 3:2, 0:0, 0:0, 0:1).
Сербия – Япония – 2:10 (1:2, 1:5, 0:3)
В сборной Японии две шайбы забросил Аито Игуши.
Румыния – Литва – 3:7 (2:2, 1:3, 0:2)
Литва: М.Станкюс, 10, М.Гринюс, 17, Р.Марцинкявичюс, 26, Т.Мажулис, 28, Э.Бинкулис, 40, Д.Муковоз, 42, Н.Пязенко, 58.
Положение на 11 января 2020 года
1. Япония – 12 очков
2.Литва – 9,
3. Великобритания – 8,
4. Испания – 4,
5. Румыния – 3,
6. Сербия – 0.
Лучшие бомбардиры:
1. Теруто Накаджима (Япония) – 10 очков (4 гола + 6 передач),
2. Шикара Ханзава (Япония) – 9 очков (6 + 3),
3. Коки Йонеяма (Япония) – 8 очков (2 + 6).
В воскресенье, 12 января, встречаются:
Великобритания – Сербия (12.00),
Испания – Румыния (15.30),
Литва – Япония (19.00).
Впрочем, игроки сборной Литвы показали, что характер у них есть: в матче со сборной Румынии они сначала проигрывали со счётом 0:2.
За событиями турнира в режиме реального времени можно следить на сайте iihf.com.
По билетам вход только на матчи с участием сборной Литвы, все остальные поединки можно посетить бесплатно.
Результаты 4-го тура
Испания – Великобритания – 3:4 Б (0:1, 3:2, 0:0, 0:0, 0:1).
Сербия – Япония – 2:10 (1:2, 1:5, 0:3)
В сборной Японии две шайбы забросил Аито Игуши.
Румыния – Литва – 3:7 (2:2, 1:3, 0:2)
Литва: М.Станкюс, 10, М.Гринюс, 17, Р.Марцинкявичюс, 26, Т.Мажулис, 28, Э.Бинкулис, 40, Д.Муковоз, 42, Н.Пязенко, 58.
Молодёжный чемпионата мира по хоккею (U20),
II дивизион (группа А)
II дивизион (группа А)
Положение на 11 января 2020 года
1. Япония – 12 очков
2.Литва – 9,
3. Великобритания – 8,
4. Испания – 4,
5. Румыния – 3,
6. Сербия – 0.
Лучшие бомбардиры:
1. Теруто Накаджима (Япония) – 10 очков (4 гола + 6 передач),
2. Шикара Ханзава (Япония) – 9 очков (6 + 3),
3. Коки Йонеяма (Япония) – 8 очков (2 + 6).
В воскресенье, 12 января, встречаются:
Великобритания – Сербия (12.00),
Испания – Румыния (15.30),
Литва – Япония (19.00).